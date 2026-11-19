Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на 42-годишния Атанас Дечев срещу наложената му мярка „задържане под стража“ по делото за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Решението на Окръжния съд е постановено преди седмица.

Дечев е вторият обвиняем по разследването. Според прокуратурата той е оказал „логистична подкрепа“ на Славчо Мегеров, сочен от държавното обвинение за физическия извършител на убийството. На този етап прокуратурата не е посочила публично какво точно е включвала тази помощ.

Окръжният съд е оставил Дечев в ареста с мотиви, че съществува опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Именно тази мярка се обжалва пред апелативните магистрати.

След заседанието Пловдивският апелативен съд трябва да се произнесе дали Атанас Дечев ще остане с най-тежката мярка за неотклонение. До окончателното приключване на делото обвиненията срещу него не са доказана вина.

Източници: bnrnews.bg