Соченият от прокуратурата за ръководител на „Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив“ Николай Чалъков обжалва най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа жалбата на 26 ноември от 10:00 часа. Докладчик по делото е съдия Велина Антонова.

Чалъков, известен с прякора Чадъра, беше оставен в ареста от Окръжния съд в Пловдив на 20 ноември. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Обвинението е за пропагандиране на дискриминация

Срещу 32-годишния мъж е повдигнато обвинение за пропагандиране на дискриминация. За това престъпление законът предвижда наказание от една до шест години лишаване от свобода.

Прокуратурата твърди, че организацията е проповядвала расистка и неонацистка идеология. При разглеждането на мярката наблюдаващият прокурор Костадин Паскалев заяви, че Чалъков е рекламирал групата пред нови членове.

„Казвал е, че ще организират атаки срещу педофили, роми и чернокожи“, заяви прокурорът Костадин Паскалев.

По данни, представени пред съда, по делото са събрани шест тома материали, свидетелски показания и доказателства от 16 претърсвания и изземвания.

Предстои решението на Апелативния съд

Окръжният съд е приел, че са налице основания Чалъков да остане задържан под стража. Апелативните магистрати ще преценят дали да потвърдят определението, да го изменят или да освободят обвиняемия при друга мярка.

До окончателното произнасяне на съда Чалъков се счита за невинен. Разследването по случая продължава.

Източници: marica.bg, bntnews.bg, 24chasa.bg