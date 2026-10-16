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Жестоко убийство: Откриха издирван младеж удушен и вързан в река в Харманли

Жестоко убийство: Откриха издирван младеж удушен и вързан в река в Харманли

16 Октомври, 2026 11:22 845 8

  • убийство-
  • младеж-
  • харманли

Разследването е започнало на 13 октомври след сигнал за изчезването на младеж от село Черногорово, живеещ във вилната зона на Харманли

Жестоко убийство: Откриха издирван младеж удушен и вързан в река в Харманли - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

21-годишен мъж е задържан за жестоко убийство в Харманли, след като негов връстник, обявен за издирване, беше открит мъртъв и вързан във водите на река Харманлийска. Това съобщиха от полицията и Окръжната прокуратура в Хасково.

Разследването е започнало на 13 октомври след сигнал за изчезването на младеж от село Черногорово, живеещ във вилната зона на Харманли. Криминалистите са установили, че ден преди изчезването си жертвата е била в компанията на заподозрения край комплекс „Приказките“. По данни на разследващите по-късно задържаният се е прибрал сам и е направил опит да продаде мобилния телефон на своя приятел.

На 15 октомври, след мащабна операция с участието на водолази, пожарникари и служители на МВР от Хасково и София, тялото на издирвания е открито в реката. Огледът на съдебния лекар показва, че жертвата е била удушена, преди да бъде вързана и хвърлена във водата. Наблюдаващият прокурор е повдигнал обвинение на задържания и е наложил мярка за неотклонение до 72 часа. Работата по случая продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Убийствата

    6 1 Отговор
    стават все по - често и по - зверски .

    Коментиран от #4

    11:24 16.10.2026

  • 3 МРВ Шефовете

    1 1 Отговор
    Искаме си 🎃 и 🐷

    Коментиран от #8

    11:26 16.10.2026

  • 4 ИСТИНАТА

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Убийствата":

    По кой Закон в Избирателните списъци фигурират "мъртви души"?
    Фалшифицира ли ЦИК изборите чрез "мъртвите души"

    Не зная социолозите по телевизиите как си натъкмяват реpултатите,
    но ето допитване, в което всеки може да участва.
    OFFNews
    За кого ще гласувате на изборите на 25 октомври?
    Общо гласували : 5381
    Период за гласуване 2026-09-28 до 2026-10-23
    Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков
    0,65% (35)
    Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов
    0,19% (10)
    Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков
    0,72% (39)

    АНДРЕЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ и Георги Димитров Кандев
    68,33% (3677)

    Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов
    0,07% (4)
    Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова
    0,02% (1)
    Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова
    0,04% (2)
    Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев
    0,20% (11)
    Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев
    0,54% (29)
    Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски
    0,02% (1)
    Костадин Тодоров Костадинов и Петър Петров Волгин
    5,45% (293)
    Александър Трифонов Томов и Александър Цветанов Гарибов
    0,13% (7)
    Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев
    0,02% (1)
    Румяна Методиева Ченалова и Георги Минчев Георгиев
    0,13% (7)
    Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов
    0,07% (4)
    Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов
    0,02% (1)
    Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов
    0,76% (41)
    Иван Маркос Христанов и Стоянка Г

    11:31 16.10.2026

  • 5 Коле Цолов

    4 0 Отговор
    Младежът Ромов?🦧🤔🦧

    Коментиран от #7

    11:32 16.10.2026

  • 6 От любов е

    1 0 Отговор
    Много прости трябва да са.Да продадаваш телефона ....

    11:33 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "МРВ Шефовете":

    Дойде и още едно 🐷 за шеф на мвр

    11:46 16.10.2026