Жестоко убийство: Откриха издирван младеж удушен и вързан в река в Харманли

21-годишен мъж е задържан за жестоко убийство в Харманли, след като негов връстник, обявен за издирване, беше открит мъртъв и вързан във водите на река Харманлийска. Това съобщиха от полицията и Окръжната прокуратура в Хасково.
Разследването е започнало на 13 октомври след сигнал за изчезването на младеж от село Черногорово, живеещ във вилната зона на Харманли. Криминалистите са установили, че ден преди изчезването си жертвата е била в компанията на заподозрения край комплекс „Приказките“. По данни на разследващите по-късно задържаният се е прибрал сам и е направил опит да продаде мобилния телефон на своя приятел.
На 15 октомври, след мащабна операция с участието на водолази, пожарникари и служители на МВР от Хасково и София, тялото на издирвания е открито в реката. Огледът на съдебния лекар показва, че жертвата е била удушена, преди да бъде вързана и хвърлена във водата. Наблюдаващият прокурор е повдигнал обвинение на задържания и е наложил мярка за неотклонение до 72 часа. Работата по случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Убийствата
Коментиран от #4
11:24 16.10.2026
3 МРВ Шефовете
Коментиран от #8
11:26 16.10.2026
4 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "Убийствата":По кой Закон в Избирателните списъци фигурират "мъртви души"?
Фалшифицира ли ЦИК изборите чрез "мъртвите души"
Не зная социолозите по телевизиите как си натъкмяват реpултатите,
но ето допитване, в което всеки може да участва.
OFFNews
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0,02% (1)
Румяна Методиева Ченалова и Георги Минчев Георгиев
0,13% (7)
Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов
0,07% (4)
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0,02% (1)
Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов
0,76% (41)
Иван Маркос Христанов и Стоянка Г
11:31 16.10.2026
5 Коле Цолов
Коментиран от #7
11:32 16.10.2026
6 От любов е
11:33 16.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
До коментар #3 от "МРВ Шефовете":Дойде и още едно 🐷 за шеф на мвр
11:46 16.10.2026