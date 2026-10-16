Жестоко убийство: Откриха издирван младеж удушен и вързан в река в Харманли

21-годишен мъж е задържан за жестоко убийство в Харманли, след като негов връстник, обявен за издирване, беше открит мъртъв и вързан във водите на река Харманлийска. Това съобщиха от полицията и Окръжната прокуратура в Хасково.

Разследването е започнало на 13 октомври след сигнал за изчезването на младеж от село Черногорово, живеещ във вилната зона на Харманли. Криминалистите са установили, че ден преди изчезването си жертвата е била в компанията на заподозрения край комплекс „Приказките“. По данни на разследващите по-късно задържаният се е прибрал сам и е направил опит да продаде мобилния телефон на своя приятел.

На 15 октомври, след мащабна операция с участието на водолази, пожарникари и служители на МВР от Хасково и София, тялото на издирвания е открито в реката. Огледът на съдебния лекар показва, че жертвата е била удушена, преди да бъде вързана и хвърлена във водата. Наблюдаващият прокурор е повдигнал обвинение на задържания и е наложил мярка за неотклонение до 72 часа. Работата по случая продължава.