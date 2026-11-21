19-годишен мъж, заподозрян за убийството на 24-годишна жена в Атина, е арестуван във Франция по европейска заповед за арест. Задържането е извършено на 18 ноември, а гръцките власти очакват да започне процедура по предаването му на Гърция.

Тялото на 24-годишната жена, гражданка на Буркина Фасо, е открито на 8 ноември в куфар, оставен в квартал „Агиос Пантелеймонас“ в центъра на Атина. Случаен минувач е сигнализирал полицията за силна миризма, идваща от багажа. Жената е била обявена за изчезнала на 29 октомври в полицейския участък „Кипсели“, а самоличността ѝ е установена чрез пръстови отпечатъци.

При първоначалната аутопсия не са установени видими наранявания, но причината за смъртта не е била изяснена. Според гръцки медии краката на жената са били вързани с пластмасово въже. Полицията не е съобщила публично как е настъпила смъртта или какви са били отношенията между жертвата и заподозрения.

Следи от разследването отвеждат полицията до Франция

Гръцката полиция съобщи, че самоличността на заподозрения е установена след съвместна оценка на материалите по досъдебното производство, видеозаписи и лабораторни находки. „От последвалото активиране на каналите за международно полицейско сътрудничество и незабавната мобилизация на френските власти обвиняемият е установен и задържан“, се посочва в съобщението на гръцката полиция.

Според събраните данни мъжът е напуснал Гърция със самолет на 9 ноември, ден след откриването на куфара, и е продължил към Франция. Гръцките разследващи са открили негов отпечатък върху тъмна пластмасова торба, в която е било поставено тялото. Видеозаписи са показали и движението му около сграда, в която жената е влязла, но не е излязла, съобщи „Иефимерида“.

Мъжът е задържан във френския град Страсбург. Той не е осъден, а е арестуван като заподозрян в рамките на разследването. Следва съдебна процедура във Франция, която ще определи предаването му на гръцките власти, където делото ще продължи по обвиненията, повдигнати от гръцката прокуратура.

Източници: ekathimerini.com, iefimerida.gr, tovima.com