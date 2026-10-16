Делото срещу Иван Портних продължи с разпит на свидетели

Софийският градски съд продължи делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних с разпит на свидетели по проекта за рибарското пристанище „Карантината“. В съдебната зала бяха изслушани консултанти, участвали в реализацията на проекта, а като свидетел се яви и бившият министър Николай Нанков.

Процесът е срещу Портних, бившия областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители на Изпълнителната агенция „Морска администрация“. Те са подсъдими по обвинение за предполагаема измама, свързана с финансирането на проекта. Според обвинението при кандидатстването са били използвани документи с неверни данни, за да бъдат получени около 3,4 млн. евро от европейски и национални средства.

Показанията по проекта

При предходното заседание на 30 септември съдът разпита трима свидетели. Росица Попова, участвала в подготовката на проекта, заяви, че никой не ѝ е оказвал влияние при изготвянето или сключването на договора. Тя обясни, че е проучвала пристанища по българското Черноморие и е имала задачи както при подготовката, така и по време на изграждането на съоръжението.

Лозана Василева, която е заемала ръководни длъжности в Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието, е посочила пред съда, че е подписвала договори в сферата на морското дело и рибарството. По думите ѝ тя е одобрила проекта в качеството си на заместник-министър.

Иван Добрев, изготвил подробния устройствен план, е заявил, че задачата му е включвала определяне на границите на имота, достъпа до него и геодезично заснемане на сушата. Той е уточнил, че не е изследвал самото пристанище, а само наземната част.

Защитата отрича обвиненията

Иван Портних категорично отрича вина. Пред „Евроком“ той заяви:

„Този процес е пълен фарс.“

Бившият кмет твърди, че основното обвинение е било свързано с тезата, че пристанището не съществува, и посочва, че според него физическото наличие на съоръжението е доказано. Портних заявява още, че действията срещу него са политически мотивирани.

Делото се разглежда по общия ред, след като страните са поискали да бъдат разпитани всички свидетели. Софийският градски съд даде ход на процеса по същество през март 2026 г. Преди това съдебното производство премина през спор за обвинителния акт, който е бил върнат за отстраняване на процесуални нарушения, но впоследствие процесът е продължил по същество.

Източници: eurocom.bg, nova.bg, bta.bg