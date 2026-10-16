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Делото срещу Иван Портних продължи с разпит на свидетели
  Тема: Известни личности

Делото срещу Иван Портних продължи с разпит на свидетели

16 Октомври, 2026 16:05 571 8

  • иван портних-
  • пристанище карантината-
  • софийски градски съд-
  • европейска прокуратура-
  • евросредства

Свидетел по процеса за пристанище „Карантината“ беше и бившият министър Николай Нанков. Портних отрича вина и нарече делото „пълен фарс“

Делото срещу Иван Портних продължи с разпит на свидетели - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд продължи делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних с разпит на свидетели по проекта за рибарското пристанище „Карантината“. В съдебната зала бяха изслушани консултанти, участвали в реализацията на проекта, а като свидетел се яви и бившият министър Николай Нанков.

Процесът е срещу Портних, бившия областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители на Изпълнителната агенция „Морска администрация“. Те са подсъдими по обвинение за предполагаема измама, свързана с финансирането на проекта. Според обвинението при кандидатстването са били използвани документи с неверни данни, за да бъдат получени около 3,4 млн. евро от европейски и национални средства.

Показанията по проекта

При предходното заседание на 30 септември съдът разпита трима свидетели. Росица Попова, участвала в подготовката на проекта, заяви, че никой не ѝ е оказвал влияние при изготвянето или сключването на договора. Тя обясни, че е проучвала пристанища по българското Черноморие и е имала задачи както при подготовката, така и по време на изграждането на съоръжението.

Лозана Василева, която е заемала ръководни длъжности в Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието, е посочила пред съда, че е подписвала договори в сферата на морското дело и рибарството. По думите ѝ тя е одобрила проекта в качеството си на заместник-министър.

Иван Добрев, изготвил подробния устройствен план, е заявил, че задачата му е включвала определяне на границите на имота, достъпа до него и геодезично заснемане на сушата. Той е уточнил, че не е изследвал самото пристанище, а само наземната част.

Защитата отрича обвиненията

Иван Портних категорично отрича вина. Пред „Евроком“ той заяви:

„Този процес е пълен фарс.“

Бившият кмет твърди, че основното обвинение е било свързано с тезата, че пристанището не съществува, и посочва, че според него физическото наличие на съоръжението е доказано. Портних заявява още, че действията срещу него са политически мотивирани.

Делото се разглежда по общия ред, след като страните са поискали да бъдат разпитани всички свидетели. Софийският градски съд даде ход на процеса по същество през март 2026 г. Преди това съдебното производство премина през спор за обвинителния акт, който е бил върнат за отстраняване на процесуални нарушения, но впоследствие процесът е продължил по същество.

Източници: eurocom.bg, nova.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    1 0 Отговор
    Делото срещу Иван По Потник продължи с разпит на свидетели

    Коментиран от #6

    16:17 16.10.2026

  • 2 ИНТЕРЕСНО?

    0 0 Отговор
    Такава новина дори не мислех, че може да съществува...От пущинака-пристанище "Карантината", стана модерно, европейско, рибарско, пристанище за чудо и приказ...Варненци могат да се гордеят с него...Браво на кмета Портних!
    ...
    „Карантината“ беше стоянка на секретно поделение на Военноморските сили и си имаше дори стоманобетонен пирс. По тази причина, като секретно поделение, в картите е фигурирало като СКАЛИ И ПЯСЪК. Проблемът е, че след като от близо 20 години вече не е било пристанище на военните, а се е ползвало от рибарите, чиновниците в общинската администрация не са направили необходимото, а за да нямат главоболия са оставили мизерното рибарско пристанище "Карантината" върху картите като , "СКАЛИ И ПЯСЪК"...Европейските чиновници-умници се хващат на това което пише на картите и раздуват случая.

    16:19 16.10.2026

  • 3 обективен

    4 0 Отговор
    А тоз потник ,трябваше да е в затвора още преди 7-8 години !!!

    16:38 16.10.2026

  • 4 Гост

    4 0 Отговор
    Тая гербераска гнида кога и да заходи към някой затвор, се ще е късно

    16:41 16.10.2026

  • 5 поробен след демокрацията

    2 0 Отговор
    Тоя измамник мародер на варна и корумперян престйпнек кайта с е еугоил кята бяла българско балканска прасе до сега трябвяше дя гние по зандана а не да ми говори глупости че било фарс делото ,че било политически Престъпниците на бандита мафиота и мародера на държавата борисов и пеевски задължително на изгнание а присвоеното ,усвоенето и раздаденото на баш престъпниците и и мафията да бъде конфискувано

    16:45 16.10.2026

  • 6 Факт!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Портних вкара фекалните води на гр. Варна в Черно море! И това ако не е престъление, здраве му кажи.

    16:50 16.10.2026

  • 7 Някой

    1 0 Отговор
    Едва ли Баба Алино е изникнало без неговото знание и подкрепа.

    16:50 16.10.2026

  • 8 Абе

    1 0 Отговор
    Все още много упорито се мълчи за това, което се е случило в израелския град Хайфа, когато потник отиде на церемония за побратимяването на града с Варна. Ама много упорито се мълчи!

    16:51 16.10.2026