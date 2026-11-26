Тримата непълнолетни, обвинени за блудство с 15-годишно момиче, остават в ареста. Софийският градски съд е постановил спрямо тях най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража.

Според съда обвинението е за блудствени действия с лице, приведено в безпомощно състояние. В мотивите си магистратите са отчели липса на състрадание и човечност от страна на обвиняемите.

Като утежняващо обстоятелство съдът е посочил и разпространението на видеоклипове в интернет. „След като веднъж са унизили човешкото достойнство на пострадалата, са го направили повторно, разпространявайки видеоклиповете в интернет“, е записано в мотивите.

Един от обвиняемите е с предишно провинение

Един от задържаните вече е имал наложена мярка да посещава интернат заради предишно провинение. Решението по този случай обаче все още не е влязло в сила.

Тримата ще бъдат настанени в отделението за непълнолетни в следствения арест на булевард „Г. М. Димитров“.

Определението на Софийския градски съд за задържането под стража е окончателно, освен ако не бъде обжалвано по предвидения в закона ред. Имената на обвиняемите и на пострадалата не се съобщават.

Източници: bntnews.bg