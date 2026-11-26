Осем души от Хасково са задържани за 72 часа по искане на Европейската прокуратура. Сред тях са петима общински съветници и трима представители на частни компании, на които са повдигнати обвинения за участие в престъпна организация, създадена с цел измама със средства от бюджета на Европейския съюз.

Разследването обхваща периода от 2021 г. до момента на акцията. По данни на Европейската прокуратура действията на обвинените може да са причинили щети за над 70 милиона евро. Става дума за процедури по няколко проекта, по които община Хасково е бенефициент.

Претърсвания в общината и частни фирми

В рамките на операцията са извършени претърсвания в сградата на общината, домовете на задържаните и помещения на фирми. Иззети са златни монети, 135 000 евро и 9000 щатски долара в брой. Разследващите са иззели още документи, мобилни телефони и компютри.

Проектите са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост. Сред направленията са процедури за строителни дейности на територията на общината, включително изграждане на дом за възрастни хора и център за изкуства, както и инсталиране на системи за производство на енергия от възобновяеми източници.

Според Европейската прокуратура общински съветници са участвали в инициирането на процедурите, а договорите впоследствие са били възлагани на дружества, в чието управление или представителство са участвали същите лица или други свързани с тях представители на фирмите.

Съдът ще решава мерките за неотклонение

С обвинения са Даниел Гаргов, Георги Георгиев, Цвети Лалов, Делян Делчев, Петър Николов, Тенчо Лилянов, Величко Минев и Делчо Пехливанов. Седем от проверяваните са отведени в София, докато Величко Минев е приет в болница в Хасково.

Очаква се Софийският градски съд да разгледа мерките им за неотклонение в късния следобед. Разследването продължава с подкрепата на Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Комисията за противодействие на корупцията.

Европейската прокуратура подчертава, че всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на вината им с влязла в сила присъда.

Източници: bntnews.bg