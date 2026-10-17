Германия разследва сигнал за изнасилване срещу български дипломат

Германските власти проверяват сигнал за предполагаемо изнасилване на 24-годишна българска студентка в Берлин. Посоченият в сигнала мъж е служител на българското посолство и едновременно с това клисар в Българската православна църковна община в германската столица.

Министерството на външните работи потвърди, че е информирано за случая. От ведомството съобщиха, че българското посолство е в пряк контакт с Федералното министерство на външните работи на Германия и оказва необходимото съдействие в рамките на своите правомощия.

Служителят сам е заявил отказ от функционалния си имунитет, което е било потвърдено от българското външно министерство. Според МВнР това трябва да улесни процесуалните действия и изясняването на обстоятелствата. Ведомството отказва да коментира случая по същество, за да не възпрепятства действията на германските власти.

Няма официално потвърждение за извършено престъпление

Западно- и Средноевропейската митрополия заяви, че не разполага с официално потвърдена информация от германски съд или друг компетентен орган, която да установява извършено изнасилване. Оттам призоваха тежкото обвинение да не бъде представяно като доказан факт преди приключването на проверката.

„Всяко действително престъпление трябва да бъде разследвано, а всеки обвинен има право на справедлив процес и презумпция за невиновност“, заявиха от митрополията.

Църковната институция твърди още, че преди сигнала е имало финансов спор между служителя и жената. Според посочената от митрополията информация банкови преводи показват, че жената му дължи 5000 евро. Оттам допускат, че е възможно да е имало опит за изнудване, но подчертават, че и тази версия трябва да бъде проверена по установения ред.

Различни версии за случая

Сдружение БОЕЦ твърди, че предполагаемото посегателство е извършено в сградата на българското посолство и обвинява българските власти в опит да прикрият случая. Тези твърдения не са потвърдени официално от германските разследващи органи или от българското Министерство на външните работи.

Към момента няма данни за повдигнато обвинение или съдебно решение. Проверяват се както сигналът за сексуално престъпление, така и изложените твърдения за финансов спор и евентуален опит за изнудване. Окончателната оценка на фактите и доказателствата е от компетентността на германските органи.

Източници: nova.bg, bnrnews.bg, vesti.bg