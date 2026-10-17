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Германия разследва сигнал за изнасилване срещу български дипломат

Германия разследва сигнал за изнасилване срещу български дипломат

17 Октомври, 2026 07:10 1 579 18

  • германия-
  • берлин-
  • българско посолство-
  • разследване-
  • сексуално престъпление

Служителят на посолството в Берлин е и клисар в Българската православна църковна община. Той се е отказал от функционалния си имунитет

Германия разследва сигнал за изнасилване срещу български дипломат - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германските власти проверяват сигнал за предполагаемо изнасилване на 24-годишна българска студентка в Берлин. Посоченият в сигнала мъж е служител на българското посолство и едновременно с това клисар в Българската православна църковна община в германската столица.

Министерството на външните работи потвърди, че е информирано за случая. От ведомството съобщиха, че българското посолство е в пряк контакт с Федералното министерство на външните работи на Германия и оказва необходимото съдействие в рамките на своите правомощия.

Служителят сам е заявил отказ от функционалния си имунитет, което е било потвърдено от българското външно министерство. Според МВнР това трябва да улесни процесуалните действия и изясняването на обстоятелствата. Ведомството отказва да коментира случая по същество, за да не възпрепятства действията на германските власти.

Няма официално потвърждение за извършено престъпление

Западно- и Средноевропейската митрополия заяви, че не разполага с официално потвърдена информация от германски съд или друг компетентен орган, която да установява извършено изнасилване. Оттам призоваха тежкото обвинение да не бъде представяно като доказан факт преди приключването на проверката.

„Всяко действително престъпление трябва да бъде разследвано, а всеки обвинен има право на справедлив процес и презумпция за невиновност“, заявиха от митрополията.

Църковната институция твърди още, че преди сигнала е имало финансов спор между служителя и жената. Според посочената от митрополията информация банкови преводи показват, че жената му дължи 5000 евро. Оттам допускат, че е възможно да е имало опит за изнудване, но подчертават, че и тази версия трябва да бъде проверена по установения ред.

Различни версии за случая

Сдружение БОЕЦ твърди, че предполагаемото посегателство е извършено в сградата на българското посолство и обвинява българските власти в опит да прикрият случая. Тези твърдения не са потвърдени официално от германските разследващи органи или от българското Министерство на външните работи.

Към момента няма данни за повдигнато обвинение или съдебно решение. Проверяват се както сигналът за сексуално престъпление, така и изложените твърдения за финансов спор и евентуален опит за изнудване. Окончателната оценка на фактите и доказателствата е от компетентността на германските органи.

Източници: nova.bg, bnrnews.bg, vesti.bg


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Прогресистки Православни Ценности

    10 13 Отговор
    Прогресистите на Рундьо с мнимите православни ценности назначени от Сглобката ПБ, започнаха да проявяват престъпната си Педофилска и Бандитска същност.

    Коментиран от #14

    07:21 17.10.2026

  • 3 И кво ?!

    14 1 Отговор
    Надявам се , че германците ще вземат верни и акуратни решения е класически немски стил . Не виждам защо е важно , че заподозрения е бил и клисар - прислужник в храм , който подрежда столовете , почиства изгорели свещички и т.н.

    Коментиран от #5

    07:21 17.10.2026

  • 4 Рундьо Рундеф

    7 13 Отговор
    Да живее Прогресистка България и мафиЙотова.

    07:23 17.10.2026

  • 5 Агент ДС

    12 9 Отговор

    До коментар #3 от "И кво ?!":

    Бил е агентче, слушалка на Службиците ДС, ГРУ.

    Коментиран от #16

    07:24 17.10.2026

  • 6 В посолствата

    16 2 Отговор
    бъка с такива "честни и достойни" служители .

    Коментиран от #9

    07:36 17.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 взела 5000

    7 2 Отговор
    а сега не и се връщат.....

    Коментиран от #11

    07:54 17.10.2026

  • 9 Нищо ново

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "В посолствата":

    От бай Тодор насам в посолствата ни са само йесмени - служители , които само трябва да казват "йес" на западняците .

    08:05 17.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дзак

    2 0 Отговор
    Трябва да установят истината. Но буди недоумение работата в посолството!

    08:13 17.10.2026

  • 13 Анонимен

    8 0 Отговор
    Някой виждал ли е обяви за работа в различни отдели на Българските посолства?

    08:16 17.10.2026

  • 14 Вън от храма!

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Прогресистки Православни Ценности":

    Вие с евроатлантическите ценности показахте един голям Петрохан! Синове калушеви!

    08:18 17.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Агент ДА НС

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Агент ДС":

    Не . От 35 години вече са слушалки на ДЕНС , ЦиРУ . Влез в час !

    08:29 17.10.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    И този клисар име има ли си? Каква възраст е? Ще ровим и ще открием. В такова време живеем. Пък и немски поназнайваме.

    08:31 17.10.2026

  • 18 Няма какво да си губят времето

    2 0 Отговор
    Като се вземе предвид външната, ясно е каква ни е и дипломацията!
    Полово нестабилна!
    Айде, чао!

    08:32 17.10.2026