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Глобиха със 150 евро русенец, стрелял на паркинг във Велико Търново

Глобиха със 150 евро русенец, стрелял на паркинг във Велико Търново

19 Октомври, 2026 10:32 542 7

  • велико търново-
  • русе-
  • стрелба с пистолет-
  • дребно хулиганство-
  • задържане

27-годишният мъж е произвел пет-шест изстрела от лек автомобил на паркинг на търговски парк. Той е бил задържан за 24 часа и санкциониран за дребно хулиганство

Глобиха със 150 евро русенец, стрелял на паркинг във Велико Търново - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районният съд във Велико Търново глоби със 150 евро 27-годишен мъж от Русе, задържан след стрелба с пистолет на паркинг в града. Мъжът е санкциониран за дребно хулиганство.

Сигналът е подаден на телефон 112 около 5:00 часа в събота. По данни на Областната дирекция на МВР във Велико Търново изстрелите са били произведени от лек автомобил, паркиран на паркинга на търговски парк на улица „Магистрална“.

„Изяснено е, че е възпроизвел 5-6 изстрела“

27-годишният мъж е установен като пътник в автомобила и е задържан за срок до 24 часа. На място му е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство, след което случаят е разгледан от Районния съд във Велико Търново.

Не са съобщени данни за пострадали хора или причинени материални щети. Информация за допълнително производство, свързано с оръжието, не е посочена.

Източници: focus-news.net


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обективен

    6 4 Отговор
    За всеки изстрел трябваше да получи по месец ,затвор.

    10:34 19.10.2026

  • 2 Ами

    4 0 Отговор
    То на стрелбището е по-скъпо, направо си е на далавера!

    10:38 19.10.2026

  • 3 Кмета

    4 0 Отговор
    Дребно хулиганство,да извадиш пистолет да стрелях на посоки пет,шест пъти?Бъдете благодарни,че не е уцелил някой,така дребно с няколко патрона.Утре може да извади и картечница,ама дребно да изпразни пълнителя.Глоба от тази смешна сума,това вече е отврат.Може би трябва вече да ходим с каски и бронежилетки заради такива олигофрени или да се въоръжим,че да стане екшън в дивия запад?В Търново града голяма на царете и великата история!

    Коментиран от #4

    10:47 19.10.2026

  • 4 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кмета":

    ....... И МНОГО ЖЕРМАНЦИ!

    10:51 19.10.2026

  • 5 Булгар

    1 0 Отговор
    Ганя е хайдут

    10:54 19.10.2026

  • 6 Така е

    0 0 Отговор
    Джанго си е искал парите обратно за булката.

    11:02 19.10.2026

  • 7 Ганьо

    0 0 Отговор
    държава на смешните глоби. Които и не се плащат с години. ха ха ха. Разходите на държавата да го хванат и да го глобят са много повече.

    11:07 19.10.2026