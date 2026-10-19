Глобиха със 150 евро русенец, стрелял на паркинг във Велико Търново

Районният съд във Велико Търново глоби със 150 евро 27-годишен мъж от Русе, задържан след стрелба с пистолет на паркинг в града. Мъжът е санкциониран за дребно хулиганство.
Сигналът е подаден на телефон 112 около 5:00 часа в събота. По данни на Областната дирекция на МВР във Велико Търново изстрелите са били произведени от лек автомобил, паркиран на паркинга на търговски парк на улица „Магистрална“.„Изяснено е, че е възпроизвел 5-6 изстрела“
27-годишният мъж е установен като пътник в автомобила и е задържан за срок до 24 часа. На място му е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство, след което случаят е разгледан от Районния съд във Велико Търново.
Не са съобщени данни за пострадали хора или причинени материални щети. Информация за допълнително производство, свързано с оръжието, не е посочена.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обективен
10:34 19.10.2026
2 Ами
10:38 19.10.2026
3 Кмета
Коментиран от #4
10:47 19.10.2026
4 Боруна Лом
До коментар #3 от "Кмета":....... И МНОГО ЖЕРМАНЦИ!
10:51 19.10.2026
5 Булгар
10:54 19.10.2026
6 Така е
11:02 19.10.2026
7 Ганьо
11:07 19.10.2026