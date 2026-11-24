Около 700 грама марихуана са открити при полицейска проверка в имот в местността „Лозята“ край Царево. Имотът е собственост на 42-годишен мъж от София.

Служители на Районното управление в Царево са намерили веществото във фризер. Марихуаната е била разпределена в две найлонови пликчета.

Наркотичното вещество е иззето, а собственикът на имота е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Източници: bntnews.bg