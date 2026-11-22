Краден автомобил и патрулка на Пето районно управление – София катастрофираха на кръстовището на булевардите „Мадрид“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“.
По информация на NOVA в произшествието са участвали патрулен автомобил и лека кола, за която е установено, че е крадена.
От МВР се очаква брифинг по случая. Към момента няма потвърдени данни за причините за катастрофата, за задържан водач или за пострадали.
Източници: nova.bg
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