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20 години затвор за убийство от ревност в Пазарджик

20 години затвор за убийство от ревност в Пазарджик

20 Октомври, 2026 11:20 675 2

  • убийство-
  • пазарджик-
  • върховен касационен съд-
  • присъда-
  • ревност

Върховният касационен съд потвърди присъдата на Апелативния съд в Пловдив и отхвърли искането за доживотен затвор

20 години затвор за убийство от ревност в Пазарджик - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Върховният касационен съд окончателно определи 20 години затвор за 21-годишния Никола Райчев от Пазарджик за убийство, извършено преди три години. Решението потвърждава присъдата на Апелативния съд в Пловдив.

Съдът е отхвърлил жалбата на родителите на убития младеж, които са настоявали да бъде възстановено наказанието „доживотен затвор“, постановено от Окръжния съд в Пазарджик на първа инстанция.

Случаят е от един от големите квартали на Пазарджик и се е разиграл посред бял ден. Според съдебните констатации Райчев е видял приятелката си с другия младеж, възникнал е конфликт и той му е нанесъл няколко удара с нож.

Към момента на престъплението Райчев е бил на 18 години, а починалият младеж е бил на 20. Делото е разглеждано на три съдебни инстанции, след като първоначално е била наложена доживотна присъда.

Магистратите са приели, че подсъдимият не е подготвял предварително нападението, а е действал спонтанно вследствие на силно раздразнение. В същото време съдът е посочил, че престъплението е извършено по особено мъчителен за жертвата начин.

С решението на Върховния касационен съд делото приключва окончателно. Присъдата от 20 години затвор не подлежи на обжалване.


Пазарджик / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Опорка

    0 0 Отговор
    Поредното справедливо решение на мъдрия евроатлантически съд. Ако заколиш някого щото те дразни е ОК - да не те е дразнил.

    12:14 20.10.2026