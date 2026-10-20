20 години затвор за убийство от ревност в Пазарджик

Върховният касационен съд окончателно определи 20 години затвор за 21-годишния Никола Райчев от Пазарджик за убийство, извършено преди три години. Решението потвърждава присъдата на Апелативния съд в Пловдив.

Съдът е отхвърлил жалбата на родителите на убития младеж, които са настоявали да бъде възстановено наказанието „доживотен затвор“, постановено от Окръжния съд в Пазарджик на първа инстанция.

Случаят е от един от големите квартали на Пазарджик и се е разиграл посред бял ден. Според съдебните констатации Райчев е видял приятелката си с другия младеж, възникнал е конфликт и той му е нанесъл няколко удара с нож.

Към момента на престъплението Райчев е бил на 18 години, а починалият младеж е бил на 20. Делото е разглеждано на три съдебни инстанции, след като първоначално е била наложена доживотна присъда.

Магистратите са приели, че подсъдимият не е подготвял предварително нападението, а е действал спонтанно вследствие на силно раздразнение. В същото време съдът е посочил, че престъплението е извършено по особено мъчителен за жертвата начин.

С решението на Върховния касационен съд делото приключва окончателно. Присъдата от 20 години затвор не подлежи на обжалване.