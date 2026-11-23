Районният съд в Пазарджик осъди на първа инстанция 39-годишния Стоян Колев за агресивно шофиране по автомагистрала „Тракия“, управление на автомобил след употреба на кокаин и хулиганско поведение в Съдебната палата в Пазарджик. Делото е по обвинителен акт на Районната прокуратура в Пазарджик.

Съдът му наложи 1 година и 4 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим. Колев трябва да плати и глоба от 1022 евро, а шофьорската му книжка е отнета за срок от 2 години и 6 месеца.

Поведение на автомагистрала „Тракия“

Според обвинението на 16 юни 2026 г. Колев е управлявал автомобил по „Тракия“ на територията на Софийска и Пазарджишка област с висока скорост и агресивно поведение. Той е приближавал опасно до други автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал пневматична пушка.

Същия ден мъжът е управлявал „Ауди“ след употреба на кокаин. Това е установено с химикотоксикологично изследване. Освен наказанието лишаване от свобода и глобата съдът е постановил Колев да плати 30 000 евро – равностойността на автомобила, който е управлявал. Колата е собственост на лизингово дружество.

Хулиганство в Съдебната палата

Вторият случай е от 19 юни 2026 г. в сградата на Съдебната палата в Пазарджик. След като му е била наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, Колев е започнал да крещи и да използва нецензурни изрази пред граждани и съдебни охранители.

Делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, след като Колев е признал всички факти и обстоятелства, описани в обвинителния акт.

Задържан във Валенсия

Колев е бил задържан във Валенсия на 5 септември 2026 г., след като е напуснал домашния си арест в България и е бил обявен за издирване. Испанските власти са го открили след сигнал от българската полиция и са го предали на българските институции по издадена Европейска заповед за арест. До България той е бил конвоиран от Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието.

Присъдата на Районния съд в Пазарджик не е окончателна. Тя може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжния съд в Пазарджик.

Източници: btvnovinite.bg