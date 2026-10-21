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Митничари задържаха над 1500 л алкохол без акцизни документи

Митничари задържаха над 1500 л алкохол без акцизни документи

21 Октомври, 2026 10:44 372 4

  • митничари-
  • акциз-
  • алкохол

По случаите са образувани две досъдебни производства

Митничари задържаха над 1500 л алкохол без акцизни документи - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 1500 л алкохол без доказан произход и качество, както и без български бандерол и документи по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) иззеха митническите служители при проверка в няколко свързани обекта в района на Добрич.

След извършен анализ на риска мобилен екип от Централното митническо управление е направил контролна покупка от специализиран малък обект за дестилиране на 50 литра алкохол, обявена като „ракия“, за която проверяващите установяват, че алкохолът е донесен от частен имот в близост. При последвала проверка са установени 26 литра алкохол без документи, съхраняван в специализирания малък обект за дестилиране, както и 1063 литра наливен алкохол – различни видове ракия от сливи, грозде, кайсия и праскови съгласно надписи на бутилки и туби, съхраняван в частен имот на същото лице. Паралелно с това са извършени и контролни действия в частен имот и съседен на проверявания СМОД на друг собственик, като са установени 433 литра алкохол без документ за произход.

Иззети са общо 1572 л алкохол, който е бил съхраняван в пластмасови туби и стъклени бутилки.

По случаите са образувани две досъдебни производства, които се водят от разследващи митнически инспектори и са под надзора на Районна прокуратура – Добрич. Митническите инспектори са установили и осем нарушения на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), за които са съставени актове.

Проверката е част от засилените контролни действия на мобилни митнически екипи в района на Митница Варна. При други сходни проверки вече бяха задържани 1606 л ракия без акцизни документи с неясен произход и качество.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    3 1 Отговор
    Да си го пият със здраве у митницата.

    10:53 21.10.2026

  • 2 От село

    3 1 Отговор
    Санкции срещу малките ,а за тикви ,свини вълци ,мечки - нищо.

    10:55 21.10.2026

  • 3 Абе

    2 0 Отговор
    Така преди неколко години едни милицаи беа конфискували 50 кила ракия у Люлин и после два месеца целото районно миришеше на джибри и сички беа в приповдигнато настроение.

    10:56 21.10.2026

  • 4 ТИЯ МИТНИЧАРИ

    3 0 Отговор
    ЩО НЕ СА НА ЛЕТИЩЕТО И ДА ОТВАРЯТ БАГАЖА НА ЦВЕТЕЛИНА И ДЕБЕЛИЯ И ПРИЯТЕЛ ДЕТ ИЗНАСЯТ МИЛИАРДИ В КУФАРИ И ТОРБИЧКИ ,,БИЛЛА,,,,

    10:58 21.10.2026