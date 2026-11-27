Окръжният съд в Хасково осъди на 10 години лишаване от свобода Лютви Хасан за причиняването на смъртта на 23-годишния Йордан Бозуков при катастрофа след употреба на алкохол. Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

Съдът постанови и забрана Хасан да управлява моторно превозно средство за срок от 13 години. От присъдата ще бъде приспаднато времето, през което той е бил задържан под стража, считано от 14 март 2025 г.

Катастрофата е станала на пътя Хасково–Димитровград

Според съдебното решение инцидентът е станал на 20 март 2023 г. на главния път Е-85 между Хасково и Димитровград, в района на борса „Марица“. Хасан е управлявал лек автомобил „Мерцедес“ с концентрация на алкохол в кръвта от 2,03 промила.

Съдът го е признал за виновен за това, че е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на Йордан Бозуков.

Делото е върнато за ново разглеждане

Процесът е разгледан повторно, след като Апелативният съд в Пловдив е отменил предходната присъда от седем години лишаване от свобода, постановена от Окръжния съд в Хасково, и е върнал делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

Първоначалната присъда е постановена на 15 януари 2026 г. Тогава съдът е наложил на Хасан седем години затвор и забрана да управлява автомобил за 10 години. Новият процес по същество е започнал на 26 ноември 2026 г. с разпит на свидетели, сред които близки на загиналия.

Хасан се е предал на ГКПП „Лесово“

След катастрофата Хасан е напуснал страната. На 13 март 2025 г. той се е предал доброволно на българските власти на ГКПП „Лесово“, след което е бил задържан.

Новата присъда подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд в Пловдив в 15-дневен срок от обявяването ѝ.

Източници: bta.bg, bntnews.bg