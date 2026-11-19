Софийският окръжен съд остави под стража граничния полицай Емил Георгиев от Драгоман, обвинен за смъртта на 18-годишна жена. Според обвинението 26-годишният мъж е шофирал с 1,58 промила алкохол в кръвта, като в пробата му са установени и наркотични вещества.

Георгиев е отрекъл да е употребявал наркотици. Неговият защитник е заявил пред съда, че ще бъде поискана нова експертиза, а пробата на дрегера за наркотични вещества е била отрицателна.

„Не е употребявал наркотични вещества, но това ще се доказва. На дрегера пробата също е отрицателна“, е заявил защитникът.

Прокуратурата е посочила медицинската експертиза и събраните доказателства като основание за обвинението. Защитата е възразила, че автотехническата експертиза все още не е готова и според нея е рано да бъде определена най-тежката мярка за неотклонение.

Съдът посочи опасност от ново престъпление

При определянето на мярката съдът е приел, че няма риск обвиняемият да се укрие. Според магистратите обаче съществува опасност той да извърши друго престъпление. Като допълнителен мотив е посочено, че Георгиев е бил наказван три пъти за шофиране с превишена скорост през последните две години.

Обвиняемият е влязъл в съдебната зала под засилена охрана и е запазил мълчание по време на заседанието. В последната си дума той е казал: „Съжалявам“.

Решението за задържането под стража може да бъде обжалвано. Защитата все още не е взела решение дали ще подаде жалба. Резултатът от новата експертиза за наркотичните вещества и предстоящата автотехническа експертиза ще имат значение за по-нататъшното развитие на разследването.

Източници: btvnovinite.bg