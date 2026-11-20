Обвинението срещу 26-годишния Емил Георгиев, привлечен като обвиняем за смъртта на 18-годишно момиче в Драгоман, може да бъде прецизирано или утежнено, ако автотехническата експертиза докаже, че автомобилът се е движил с превишена скорост и именно това е допринесло за фаталния удар. Експертизата все още не е готова и точната скорост не е установена.

Катастрофата е станала в нощта срещу 15 ноември. Според прокуратурата Георгиев е управлявал автомобила след употреба на алкохол и е причинил смъртта по непредпазливост. Първоначалният тест е отчел 1,63 промила, а кръвната проба – 1,58 промила алкохол. В нея е установен и тетрахидроканабинол, активното вещество в канабиса. Данните от изследването бяха представени пред Софийския окръжен съд.

В съдебната зала защитата посочи, че автотехническата експертиза не е изготвена и към този момент не е ясно с каква скорост се е движил автомобилът. Това е важно за изясняването на механизма на катастрофата – дали е имало нарушение на ограничението, каква е била възможността за реакция и дали скоростта е в пряка причинна връзка със смъртта на момичето.

Предишни санкции за скорост

Прокуратурата съобщи, че Георгиев е бил санкциониран три пъти за превишена скорост. Тези данни са обсъждани при разглеждането на мярката му за неотклонение, но не доказват сами по себе си с каква скорост е управлявал в нощта на инцидента.

Обвинението представи и данни за повече от 10 свидетели, които според прокуратурата потвърждават, че Георгиев е бил водачът и е блъснал момичето. Разследващите са иззели записи от камери и са назначили съдебно-медицински, съдебно-химически и автотехнически експертизи.

Софийският окръжен съд остави обвиняемия в ареста на 19 ноември. Магистратите приеха, че има реална опасност той да извърши друго престъпление. Съдът не е признал Георгиев за виновен, а определението за задържането му под стража подлежи на обжалване пред Апелативния съд.

„Съжалявам“, каза обвиняемият пред съда. След изготвянето на автотехническата експертиза прокуратурата ще разполага с данни за скоростта, спирачния път и конкретния механизъм на удара. Ако бъде доказано, че превишената скорост е нарушение, свързано с настъпилия фатален резултат, това може да се отрази върху правната квалификация и отговорността по делото.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg, nova.bg