Пет години след пожара в дома за възрастни хора в село Рояк няма постановени присъди. По делото са обвиняеми двама мъже – собственикът и управител на строителната фирма К.Р. и управителят на фирмата за строителен надзор С.Г.

Окръжната прокуратура във Варна ги е предала на съд за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност. Според обвинението двамата са допуснали нарушения при реконструкцията на сградата, които са допринесли за бързото разрастване на пожара и за смъртта на деветима обитатели.

Какво е установено за реконструкцията

Сградата първоначално е била къща за гости. След изготвяне на инвестиционен проект през 2019 г. е издадено разрешение за строеж. Строителните работи са извършени между май и юли същата година, а обектът е въведен в експлоатация на 1 август 2019 г.

Според прокуратурата при ремонта са вложени материали, различни от предвидените в проекта, включително такива с по-ниско качество и без необходимата пожароустойчивост. Обвинението твърди също, че електрическата инсталация и част от конструкцията не са отговаряли на проектните изисквания.

С.Г. е обвинен, че като представител на фирмата за строителен надзор не е упражнил необходимия контрол и не е спрял работата при установените отклонения.

Пожарът и разследването

Пожарът е възникнал малко преди 18:00 часа на 22 ноември 2021 г. На третия етаж е забелязан дим, а сигналът на телефон 112 е регистриран в 17:58 часа. Пожарникарите са пристигнали в 18:15 часа. Всички обитатели са били изведени за около 20 минути, а огънят е потушен за приблизително половин час.

Въпреки действията на служителите, пожарникарите и доброволци от селото деветима души са загинали. Според съдебно-медицинските експертизи причината за смъртта им е натравяне с въглероден диоксид, довело до остра дихателна недостатъчност.

Пожаро-техническите и съдебно-техническите експертизи сочат, че огънят е започнал след високо преходно съпротивление, довело до късо съединение и запалване на изолация на електрически кабели. След това пламъците са обхванали дървена греда и намиращи се наблизо дрехи, одеяла и санитарни материали.

„Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд“, съобщи прокуратурата. При доказване на вина обвиняемите могат да получат наказание от три до десет години лишаване от свобода.

Източници: btvnovinite.bg, utroruse.com