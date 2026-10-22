Гледат мярката на обвиняемия за нападението край НДК

Софийският районен съд разглежда мярката за неотклонение на 23-годишния сирийски гражданин, обвинен за нападението над трима младежи в района на НДК. Прокуратурата настоява той да остане в ареста, а към момента мъжът е задържан за срок до 72 часа.

„Прокуратурата настоява той да остане в ареста.“

Обвиняемият е осъждан и при нападението е бил в изпитателен срок по предходна присъда. След инцидента се е укрил, а по-късно е задържан в Пловдив.

Случаят е от 16 октомври. Според разследването обвиняемият първо е ударил с глава един от младежите, след което е намушкал с нож други двама на 18 и 19 години.

Двамата ранени са без опасност за живота. 18-годишният младеж е бил опериран по спешност в „Пирогов“, а 19-годишният е настанен във Военномедицинската академия.

Софийският районен съд трябва да реши дали да наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. До произнасянето на съда обвиняемият се счита за невиновен.