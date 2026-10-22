Гледат мярката на обвиняемия за нападението край НДК

Софийският районен съд разглежда мярката за неотклонение на 23-годишния сирийски гражданин, обвинен за нападението над трима младежи в района на НДК. Прокуратурата настоява той да остане в ареста, а към момента мъжът е задържан за срок до 72 часа.
Обвиняемият е осъждан и при нападението е бил в изпитателен срок по предходна присъда. След инцидента се е укрил, а по-късно е задържан в Пловдив.
Случаят е от 16 октомври. Според разследването обвиняемият първо е ударил с глава един от младежите, след което е намушкал с нож други двама на 18 и 19 години.
Двамата ранени са без опасност за живота. 18-годишният младеж е бил опериран по спешност в „Пирогов“, а 19-годишният е настанен във Военномедицинската академия.
Софийският районен съд трябва да реши дали да наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. До произнасянето на съда обвиняемият се счита за невиновен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Готованец
А местните чужди слуги ни вменяват че у нас имало ксенофобия!
Платена ксенофобия да,но автентична и от там градивна не виждам!
08:28 22.10.2026
2 Милчо Лаков
08:32 22.10.2026