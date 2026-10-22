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Гледат мярката на обвиняемия за нападението край НДК

Гледат мярката на обвиняемия за нападението край НДК

22 Октомври, 2026 08:15 375 2

  • ндк-
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  • сирийски гражданин

Прокуратурата иска 23-годишният сирийски гражданин да остане в ареста. Той е задържан в Пловдив след нападението над трима младежи

Гледат мярката на обвиняемия за нападението край НДК - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийският районен съд разглежда мярката за неотклонение на 23-годишния сирийски гражданин, обвинен за нападението над трима младежи в района на НДК. Прокуратурата настоява той да остане в ареста, а към момента мъжът е задържан за срок до 72 часа.

„Прокуратурата настоява той да остане в ареста.“

Обвиняемият е осъждан и при нападението е бил в изпитателен срок по предходна присъда. След инцидента се е укрил, а по-късно е задържан в Пловдив.

Случаят е от 16 октомври. Според разследването обвиняемият първо е ударил с глава един от младежите, след което е намушкал с нож други двама на 18 и 19 години.

Двамата ранени са без опасност за живота. 18-годишният младеж е бил опериран по спешност в „Пирогов“, а 19-годишният е настанен във Военномедицинската академия.

Софийският районен съд трябва да реши дали да наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. До произнасянето на съда обвиняемият се счита за невиновен.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готованец

    4 0 Отговор
    Значи бил и невинен!
    А местните чужди слуги ни вменяват че у нас имало ксенофобия!
    Платена ксенофобия да,но автентична и от там градивна не виждам!

    08:28 22.10.2026

  • 2 Милчо Лаков

    0 0 Отговор
    Не виждаме причината за боя....

    08:32 22.10.2026