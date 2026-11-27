Между 30 и 40 български привърженици са пострадали при нападението в Марсилия, твърди Тодор Батков-младши. По думите му само в една от болниците са били приети 15 души с леки наранявания, които след това са били изписани за домашно лечение. Той добавя, че двама българи са били бити още вечерта преди мача между „Олимпик“ и „Левски“.

„Това за мен беше опит за убийство, предварително планирано, синхронизирано“, заяви Батков-младши в предаването „Денят ON AIR“. Той определи случилото се като нападение не между двете агитки, а срещу VIP сектора на „Левски“, където са били делегацията, жени, деца и роднини на футболисти.

Батков-младши настоя УЕФА да извади „Олимпик“ от европейските турнири. Той също така критикува реакцията на ръководството на „Левски“, което според него е трябвало да прекрати срещата. „Трябва ли някой да умре, за да се сетят от ръководството на „Левски“, че това е отборът на народа“, попита той.

Няколко българи все още са в Марсилия

Според Батков-младши няколко привърженици на „Левски“ все още са в града. Той твърди, че те са платили хотелите си, но се страхуват да повикат такси, защото не знаят къде ще бъдат откарани. По думите му най-голямата отговорност в тази ситуация трябва да понесе българският посланик във Франция.

Бившият евродепутат Асим Адемов заяви, че държавата е реагирала адекватно, но френската страна трябва да даде отговор за случилото се. Според него срещата не е трябвало да започва и е било необходимо някой да вземе решение за отлагането или прекратяването ѝ.

Френската прокуратура и УЕФА разследват

Марсилската прокуратура е започнала две разследвания след инцидентите на стадион „Велодром“. Едното е за утежнено умишлено причиняване на телесни повреди, извършено от привърженици на „Олимпик“. Второто е за подбуждане към омраза заради нацистки поздрави и провокации, за които се проверяват български фенове.

Според френските власти сблъсъците са започнали около 10 минути преди началото на мача на 26 ноември 2026 г., когато стотици привърженици на „Олимпик“ са напуснали Южната трибуна и са се насочили към трибуна „Жан Буен“. УЕФА също е започнала разследване чрез Етичната и дисциплинарната комисия.

Френският посланик в България Мари Дюмулен осъди насилието и изрази солидарност с пострадалите български фенове. Пред посолството в София беше планиран протест на привърженици на „Левски“.

Източници: bgonair.bg