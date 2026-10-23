Германци пребиха мъж в Слънчев бряг

Германци пребиха 45-годишен мъж в Слънчев бряг, съобщиха от полицията.
Побоят е станал на 22 октомври. На мъжа е причинена средна телесна повреда и е изпаднал в безпомощно състояние.
Той е настанен в болница. Задържани са трима германци - на 38, 39 и 42 години.
Установено е, че преки извършителите на деянието са мъжете на 38 и 39 години.
Повдигнати са им обвинения и им е наложен постоянен арест.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе да бе
10:57 23.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 странна работа
Коментиран от #5, #17
10:57 23.10.2026
4 Ментета
10:57 23.10.2026
5 Сила
До коментар #3 от "странна работа":Зимуват тука , щото турците и арабите зимуват в Германия по това време на годината ...
10:58 23.10.2026
6 То е ясно
11:00 23.10.2026
7 А защо не е написано
Еми изял е дървото
Коментиран от #34
11:01 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Цвете
11:07 23.10.2026
14 Натовците бият българите
11:10 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 55555
11:13 23.10.2026
17 55555
До коментар #3 от "странна работа":Трепят русофили.
11:14 23.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Павел Пенев
11:19 23.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ЕДГАР КЕЙСИ
11:23 23.10.2026
23 Маро,
11:26 23.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 123
11:34 23.10.2026
32 Историк
11:39 23.10.2026
33 ДРТ ПРЧ
11:40 23.10.2026
34 Икво
До коментар #7 от "А защо не е написано":Голям праз. Българинът си е наш, кви са тия да го бият. Като се опитал да го краде се вика полиция, а не да го гърбиш на улицата. Сега ще лежат няколко месеца за самоуправство и средна повреда и да се молят да не умре, щото ги чака обвинение в убийство. Кога ще пораснете.
11:40 23.10.2026
35 Иван Костов
11:41 23.10.2026
36 Дръта чанта
11:43 23.10.2026
37 Бития
11:43 23.10.2026
38 вкк
11:47 23.10.2026
39 как беше?
11:49 23.10.2026
40 Преводач
12:23 23.10.2026