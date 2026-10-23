Германци пребиха мъж в Слънчев бряг

Германци пребиха 45-годишен мъж в Слънчев бряг, съобщиха от полицията.

Побоят е станал на 22 октомври. На мъжа е причинена средна телесна повреда и е изпаднал в безпомощно състояние.

Той е настанен в болница. Задържани са трима германци - на 38, 39 и 42 години.

Установено е, че преки извършителите на деянието са мъжете на 38 и 39 години.

Повдигнати са им обвинения и им е наложен постоянен арест.