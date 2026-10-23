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Германци пребиха мъж в Слънчев бряг

Германци пребиха мъж в Слънчев бряг

23 Октомври, 2026 10:55 1 715 40

  • побой-
  • слънчев бряг

Установено е, че преки извършителите на деянието са мъжете на 38 и 39 години

Германци пребиха мъж в Слънчев бряг - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германци пребиха 45-годишен мъж в Слънчев бряг, съобщиха от полицията.

Побоят е станал на 22 октомври. На мъжа е причинена средна телесна повреда и е изпаднал в безпомощно състояние.

Той е настанен в болница. Задържани са трима германци - на 38, 39 и 42 години.

Установено е, че преки извършителите на деянието са мъжете на 38 и 39 години.

Повдигнати са им обвинения и им е наложен постоянен арест.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе да бе

    21 2 Отговор
    Немци в тила!

    10:57 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 странна работа

    31 6 Отговор
    какво търсят тия германци зимата на море?

    Коментиран от #5, #17

    10:57 23.10.2026

  • 4 Ментета

    23 6 Отговор
    пият и се бият!

    10:57 23.10.2026

  • 5 Сила

    28 2 Отговор

    До коментар #3 от "странна работа":

    Зимуват тука , щото турците и арабите зимуват в Германия по това време на годината ...

    10:58 23.10.2026

  • 6 То е ясно

    24 6 Отговор
    Турски германци 🤣

    11:00 23.10.2026

  • 7 А защо не е написано

    24 1 Отговор
    Българинът е искал да ограби единия пред казино но се оказало,че германците са трима...
    Еми изял е дървото

    Коментиран от #34

    11:01 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Цвете

    14 3 Отговор
    ДА НЕ СА ГЕРМАНЦИ С ТУРСКИ ИЛИ АРАБСКИ ДВОЙНИ ПАСПОРТИ? 🇩🇪

    11:07 23.10.2026

  • 14 Натовците бият българите

    10 7 Отговор
    Това е недопустимо !

    11:10 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 55555

    4 16 Отговор
    Тоя е бил русофил и са му начупени тиквата.

    11:13 23.10.2026

  • 17 55555

    4 14 Отговор

    До коментар #3 от "странна работа":

    Трепят русофили.

    11:14 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Павел Пенев

    15 0 Отговор
    Защо не пишете кой е пострадалия? Най вероятно някой гларус -измамник.

    11:19 23.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 0 Отговор
    ТОЗИ "БЪЛГАРИН" ДА НЕ Е ИНДОБЪЛГАРИН ? ? ? ...................... НЕ ЧЕ ИМАМ НЕЩО ЗА ТОЗИ "НАРОД" ................... ВСЕ ПАК ? ? ? ................

    11:23 23.10.2026

  • 23 Маро,

    4 2 Отговор
    Кога ли ще последваш СополКукурлиева?

    11:26 23.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 123

    6 2 Отговор
    Германците Хасан и Али ли се казват?

    11:34 23.10.2026

  • 32 Историк

    4 0 Отговор
    С кафяви ризи ли бяха?

    11:39 23.10.2026

  • 33 ДРТ ПРЧ

    4 0 Отговор
    ЕДВА ЛИ СА ГО НАПРАВИЛИ СЛУЧАЙНО ИЛИ БЕЗ ПРИЧИНА

    11:40 23.10.2026

  • 34 Икво

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "А защо не е написано":

    Голям праз. Българинът си е наш, кви са тия да го бият. Като се опитал да го краде се вика полиция, а не да го гърбиш на улицата. Сега ще лежат няколко месеца за самоуправство и средна повреда и да се молят да не умре, щото ги чака обвинение в убийство. Кога ще пораснете.

    11:40 23.10.2026

  • 35 Иван Костов

    4 2 Отговор
    Ами ако е виновен?

    11:41 23.10.2026

  • 36 Дръта чанта

    4 1 Отговор
    Спирайте им шнапса че някъде ще ядът боя

    11:43 23.10.2026

  • 37 Бития

    4 2 Отговор
    да не е украинец ?

    11:43 23.10.2026

  • 38 вкк

    1 1 Отговор
    Германци брюнети.

    11:47 23.10.2026

  • 39 как беше?

    1 0 Отговор
    Немци или германци?Все ги бъркам.Има и още едни-австрийци.

    11:49 23.10.2026

  • 40 Преводач

    3 0 Отговор
    Турци набили циганин .

    12:23 23.10.2026