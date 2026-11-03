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Оперен певец ослепя след побой през 2021 г., присъдата още не е в сила
  Тема: Известни личности

Оперен певец ослепя след побой през 2021 г., присъдата още не е в сила

3 Ноември, 2026 12:18 559 6

  • димитър русев-
  • побой-
  • софийски районен съд-
  • велизар маринов-
  • бавно правосъдие

Димитър Русев чака справедливост пета година, след като загуби зрението на едното си око. Подсъдимият е осъден на четири години затвор, но делото все още не е приключило окончателно

Оперен певец ослепя след побой през 2021 г., присъдата още не е в сила - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пет години след побоя, при който оперният певец Димитър Русев губи напълно зрението на едното си око, делото срещу подсъдимия Велизар Маринов все още не е приключило окончателно. През 2025 г. Маринов е осъден на първа инстанция на четири години затвор, но присъдата не е влязла в сила, съобщава Нова тв.

Русев е възпитаник на Френската гимназия, учил е философия и оперно пеене и години наред е бил част от състава на Софийската опера и балет. През 2021 г. той е нападнат в градинка в столичния квартал „Княжево“. При побоя губи зрението на едното си око, изпада в депресия и започва да страда от безсъние. Пеенето остава единственото, което му носи успокоение.

Тежката травма

Според лекаря Веселин Даскалов ударът е причинил масивен кръвоизлив, а ирисът и лещата на окото са били избити. Бащата на Русев, офталмологът д-р Васил Русев, е помогнал на хиляди пациенти да възстановят зрението си, но не е успял да направи същото за своя син.

„Той фактически е осъден, но не може да влезе в затвора“, казва д-р Васил Русев.

Според свидетеля Тодор Симеонов нападателят е бил Велизар Маринов, който живеел в близък вход. Маринов е задържан две седмици след побоя и му е повдигнато обвинение за нанасяне на тежка телесна повреда. В началото на производството съдът му определя домашен арест, който по-късно е отменен.

Присъдата остава без сила

Делото в Софийския районен съд продължава четири години. През 2025 г. съдът постановява ефективна присъда от четири години затвор. Повече от година обаче съдия Чавдар Костов не изготвя мотивите към решението.

Това блокира следващия етап от процеса. Без писмени мотиви присъдата не може да бъде изпълнена, но подсъдимият не може и да я обжалва пред по-горна инстанция. Така Маринов остава на свобода, докато Русев продължава да чака окончателен край на делото.

След продължителното забавяне мотивите са изготвени. Според адвоката на пострадалия обаче в съдебното решение липсват подписите на двамата съдебни заседатели, участвали в делото. Ако това бъде потвърдено, възниква нов въпрос за валидността на постановения съдебен акт.

Заради забавянето семейството на Русев твърди, че е пропуснало възможността да заведе отделно гражданско дело за обезщетение. Д-р Васил Русев посочва, че давностният срок е изтекъл, докато близките са чакали мотивите към присъдата.


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 МП4

    3 0 Отговор
    Ние сме дъното !

    12:38 03.11.2026

  • 3 Галина Колева

    2 0 Отговор
    ДАНО ПОНЕ ГОСПОД СЕ НАМЕСИ И ДСДЕ СПРАВЕДЛИВОСТ.ВЯРВАМ ,ЧЕ ГОСПОД НЯМА ДА ГО ИЗОСТАВИ КАТО ПРАВОСЪДИЕТО НИ.

    12:42 03.11.2026

  • 4 Иван

    0 0 Отговор
    Как е възможно ?! Що за съдии имаме?Нямат грам съвест , а раздават правосъдие .Отвратителни условия на живот имаме.

    12:44 03.11.2026

  • 5 Факт

    1 0 Отговор
    Темида е сляпа, да даде Господ!

    12:45 03.11.2026

  • 6 Казус

    1 0 Отговор
    Ако ослепи по същия начин съдията дали ще се развие така делото!?

    12:47 03.11.2026