Полицаи откриха и върнаха чанта с 18 000 евро и лични документи, изгубена по пътя между Свети Влас и Слънчев бряг. Сигналът е подаден на 25 ноември, след като собственикът установил, че е потеглил с автомобила си, без да забележи оставената върху покрива чанта. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, цитирани от БТА.

Случаят е станал около 6:40 часа сутринта. В чантата се намирали парите и личните документи на мъжа. След подаването на сигнала в полицията в Слънчев бряг издирването било поето от служители на „Криминална полиция“ към районното управление. В работата се включили дежурният офицер Тодоров и началникът на „Криминална полиция“ Атанас Стамболиев.

Полицаите Халил Халил и Радостин Топалов успели да открият чантата с цялата посочена сума и документите. По информация на ОДМВР – Бургас вещите са били върнати около час след подаването на сигнала. БНТ съобщава за около два часа, без да посочва допълнителни подробности за мястото, на което чантата е намерена.

„Досега не съм вярвал много на полицията, но благодарение на тези полицаи и екип вярвам, че има достойни хора в МВР“, заявил мъжът, след като получил обратно парите и документите. Той благодарил на служителите за бързата реакция и съдействието. Към момента няма данни за друг инцидент, свързан с изгубената чанта.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg, vesti.bg