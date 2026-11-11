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Апелативният съд остави Никола Бургазлиев в ареста
  Тема: Войната на пътя

Апелативният съд остави Никола Бургазлиев в ареста

11 Ноември, 2026 15:46 422 2

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Апелативният съд в Бургас отмени решението за домашен арест с електронно наблюдение. Бургазлиев остава с най-тежката мярка за неотклонение

Апелативният съд остави Никола Бургазлиев в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Никола Бургазлиев остава в ареста, след като Апелативният съд в Бургас отмени решението на Окръжния съд за промяна на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в „домашен арест“. Домашният арест трябваше да бъде изпълняван с електронно наблюдение.

На 29 октомври Окръжният съд в Бургас постанови Бургазлиев да бъде освободен под домашен арест след година и три месеца задържане. В мотивите си магистратите посочиха, че не виждат опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление. С решението на апелативния съд той остава с най-тежката мярка за неотклонение.

Близките на пострадалите са възразили срещу промяната

Решението за домашен арест предизвика притеснения сред близките на пострадалите. „Силно сме притеснени от много фактори. Как съдът преди един месец считаше, че има опасност Бургазлиев да се укрие, а сега вече няма? Как преди месец съдът прецени, че тази гривна за домашния арест не е ефикасна, а вече стана ефикасна?“, попита адвокатът на семейството.

По думите му съдът се е произнасял 12 пъти по мярката за неотклонение на Бургазлиев.

Делото е за инцидент с АТВ

Никола Бургазлиев е обвиняем по делото за тежкия инцидент с АТВ през август 2025 г. При него е загинала 35-годишна жена, а 4-годишно дете е получило тежки увреждания. Кръвните проби на обвиняемия са показали наличие на марихуана.

Апелативният съд е отменил решението за освобождаването му под домашен арест, поради което Бургазлиев остава задържан до следващо произнасяне по мярката или до промяна на обстоятелствата по делото.


Бургас / България
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  • 1 И тези вземат заплата

    5 0 Отговор
    При всичките видеа и очевидци до сега 12 пъти можеха да произнесат присъда, а не спорове за мярката.

    15:53 11.11.2026

  • 2 Шапкаря

    1 0 Отговор
    Това означава, че в АС няма роднини.Съд, друг път.Всичко е власт,мангизи и роднини.

    16:06 11.11.2026