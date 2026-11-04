Нови кадри показват удара с АТВ на Никола Бургазлиев

Нови видеокадри показват момента, в който АТВ се качва на тротоара в Слънчев бряг и блъска група пешеходци. Видеото е публикувано на 3 ноември от Николай Попов – бащата на загиналата при катастрофа край Плевен Сияна. На записа се виждат движението на превозното средство и ударът, при който са пострадали жена, нейният 4-годишен син, две деца и 49-годишен служител на хотел.
Катастрофата е станала на 14 август 2025 г. в Слънчев бряг. Тогава АТВ-то е било управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, който в момента е подсъдим по делото. Жената е получила най-тежките травми и е починала на 3 септември 2025 г. Пострадалото дете е било в кома, а след лечението му предстои продължителна рехабилитация. Близките му съобщават, че то преминава през различни терапии, включително логопедични занимания.
Предстои решение за домашния арест
Кадрите бяха разпространени ден преди заседанието на Апелативния съд в Бургас, който на 5 ноември трябва да се произнесе по протеста на прокуратурата срещу промяната на мярката за неотклонение. На 29 октомври Окръжният съд в Бургас замени задържането под стража на Бургазлиев с домашен арест. Магистратите приеха, че няма опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление. Наложена му е и забрана да напуска страната.
На протест пред Съдебната палата в Бургас близък на пострадалото семейство заяви, че детето продължава възстановяването си и пита за майка си.„Какво да му отговориш на дете на пет години, което пита къде е майка му?“, каза Светослав Соколов.
По делото е представена тройна автотехническа експертиза. Според нея АТВ-то е било технически изправно, няма данни за спирачен път, а до момента на удара превозното средство е ускорявало. Експертите са изчислили приблизителна скорост от 28-29 км/ч при сблъсъка. Според обвинението кръвната проба на Бургазлиев е показала следи от марихуана. Тези обстоятелства са част от доказателствата, които съдът предстои да оцени по делото, без да има влязла в сила присъда.
Травмиращите кадри можете да видите ТУК
Източници: novini.bg, btvnovinite.bg, 24chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хммм
Коментиран от #15, #17
07:54 04.11.2026
2 бандитско сборище е
07:55 04.11.2026
3 Съдът какво да оцени?
07:55 04.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 фАНТОМасс
08:02 04.11.2026
7 Защо
Коментиран от #44
08:02 04.11.2026
8 Веселин
08:04 04.11.2026
9 Не сме народ , а мърша !
Коментиран от #14, #18
08:04 04.11.2026
10 Григоров
08:05 04.11.2026
11 воденМАДАГАВУР
08:05 04.11.2026
12 доктор ОХ боли
08:06 04.11.2026
13 🦉🦉🦉🦉
08:07 04.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Истината
08:13 04.11.2026
17 Нормално е
До коментар #1 от "Хммм":През целия му живот с двама родители полицаи, то се е изживявало като местен бабаит. Освен това системата няма как да допусне той да влезе в затвора. Понеже няма как да го опазят, а и е отгледано от системата. Така че то е наясно че ще го размотават, до ареста, но в затвора няма да го пуснат, твърде опасно е там за него. Системата знае че вътре целия затвор ще иска да го скърши, и няма как да го позволят.
08:14 04.11.2026
18 Говори за себе си
До коментар #9 от "Не сме народ , а мърша !":Важен е всеки живот ,както човешкия така и на всяка животинка! Всъщност пише се ,, пОмияр" ,а не ,,пУмияр".
08:15 04.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 късо име
Колкото до малкото надрусано наглярче, то там всичко е ясно. Ще има "танц с алинеиите" докато навърши 60 годинки. После ще го пенсионираме, а той ще ни осъди и ще му плащаме още една пенсия.
Коментиран от #27
08:16 04.11.2026
21 🦉🦉🦉🦉
08:17 04.11.2026
22 тц тц
Представете си някой истински учен да се конкурира с подобни 2–3 същества и да доказва всеки ден, че е нива над тях! Имате ли идея какво ще му/ѝ се случи? Машината директно го/я смачква – буквално. Няма по-голямо прегрешение на тази територия от това да накривиш шапката на подобно същество или да покажеш недвусмислено по-добри качества от него.
А сега и представете бедни хора да правят бизнес с огранчените си ресурси и въпреки тях да имат повече клиенти от курдисано на хранилката подобно същество с подобен бизнес....
Връзкарландия и Номенклатурия.
08:17 04.11.2026
23 Не ви е срам
Коментиран от #33
08:19 04.11.2026
24 честно казано
До коментар #14 от "🦉🦉🦉🦉":пУмияр си работи чудесно тук. Думата така или иначе е жаргонна. Потъмняването на гласната е съвсем в реда на нещата.
Коментиран от #40, #45, #48
08:19 04.11.2026
25 Затвор до живот!
Защото е с връзки ли, защото родителите му работят в мвр и си мисли, че всичко му е позволено, мама и тати ще го измъкнат от отговорност.
Коментиран от #47
08:22 04.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 целта
До коментар #20 от "късо име":е да се поддържа обществения интерес към всеки един скандален случай на убийства и осакатявания на невинни хора. Когато журналистите следяп съдебния процес, е много по-вероятно да се полули що-годе справедлива присъда. Родителите на Бургазлиев правят и невъзможното да отърват детето си от правосъдието. Бащата крещеше на журналистите в сградата на съда, че те са жертви и искат справедливост.. Крещеше това докато майката и близките на загиналага и осакатеното детенце стояха тихо в коридора пред залата, в която се гледаше делото Тази наглост не може да остане незабелязана и ненаказана, а това се постига с шум и насочен прожектор към съдебния процес.
08:24 04.11.2026
28 Лемънс
08:25 04.11.2026
29 Двоен стандарт
Как едно семейство да приеме условна присъда за отнет човешки живот, когато загубата му е необратима?
Не става дума за това да има по-малко защита за животните, а за това да има повече справедливост за хората.
И правосъдие, което оставя близките на жертвите с усещането, че човешкият живот няма достатъчна стойност, губи общественото доверие.
Коментиран от #36
08:27 04.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Най-важното:
4. Скорост около 28–29 км/ч – това е изчислената приблизителна скорост при сблъсъка.
5. Положителна проба за марихуана – според обвинението кръвната проба на водача е показала следи от марихуана.
6. Промяна на мярката за неотклонение – на 29 октомври Окръжният съд в Бургас заменя задържането под стража с домашен арест.
7. На 5 ноември предстои ново решение – Апелативният съд в Бургас трябва да разгледа протеста на прокуратурата срещу домашния арест.
08:29 04.11.2026
33 Какво ще стане
До коментар #23 от "Не ви е срам":Ако Бургазлиев се укрие, извърши ново престъпление или напусне страната
08:30 04.11.2026
34 Най-важното:
1. Нови видеокадри от самия удар – показват как АТВ-то се качва на тротоара и блъска групата пешеходци.
2. Няма данни за спирачен път – според тройната автотехническа експертиза превозното средство е било технически изправно.
Коментиран от #42
08:30 04.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Изобщо не е двоен стандарта
До коментар #29 от "Двоен стандарт":Знаете ли за колко животни няма справедливост? Знаете ли колко котета и едно куче ми отровиха на село, дали някога ще има справедливост? Викаш полиция и ти вдигат рамене, не се правело разследване за такива неща. Време е да се промени и това. Разбира се и за хора трябват по- строги присъди и наказания. Особено в такива случаи, трябва да е без право на обжалване. Когато имаме запис от камера на убийството, няма какво да се обсъжда и да се влачи. Трябва да протестираме за промени в наказателния кодекс, не да се делим на защитници на хора и животни, и двете са престъпления, и за двете трябва да има наказания. Неща не се делим поне този път.
08:32 04.11.2026
37 Избягалият от случая "Сэло".
Случаят „Соло“ явно не ни е научил на нищо. Колко хора трябва да се укрият, колко семейства трябва да бъдат почернени, за да започнат институциите да мислят и за правата на жертвите, а не само за тези на обвиняемите?
Не искаме само съболезнования, пресконференции и обещания. Искаме справедливост! Искаме отговорност! Искаме съдебна система, която не губи доверието на хората!
За животните има закони, за хората има статистика, а за почернените семейства – години чакане.
Човешкият живот трябва да има най-висока стойност! Справедливостта не трябва да бъде привилегия, а право!
08:34 04.11.2026
38 Избягалият от случая "Соло".
08:36 04.11.2026
39 Гост
08:37 04.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 коко
08:39 04.11.2026
42 🦉🦉🦉🦉
До коментар #34 от "Най-важното:":На кадрите НЯМА машина тип АТВ❗
НЕграмотните джурналя подменят действителността❗
08:43 04.11.2026
43 Няма
08:43 04.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 🦉🦉🦉🦉
До коментар #24 от "честно казано":Потъмняване на ..... ГЛАСНА 😀😀😀😀
Ти сериозно ли 🤔🤔🤔
08:46 04.11.2026
46 Адвокат
08:46 04.11.2026
47 прогресисти
До коментар #25 от "Затвор до живот!":даге !
08:47 04.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Новичок
08:53 04.11.2026