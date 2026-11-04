Нови кадри показват удара с АТВ на Никола Бургазлиев

Нови видеокадри показват момента, в който АТВ се качва на тротоара в Слънчев бряг и блъска група пешеходци. Видеото е публикувано на 3 ноември от Николай Попов – бащата на загиналата при катастрофа край Плевен Сияна. На записа се виждат движението на превозното средство и ударът, при който са пострадали жена, нейният 4-годишен син, две деца и 49-годишен служител на хотел.

Катастрофата е станала на 14 август 2025 г. в Слънчев бряг. Тогава АТВ-то е било управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, който в момента е подсъдим по делото. Жената е получила най-тежките травми и е починала на 3 септември 2025 г. Пострадалото дете е било в кома, а след лечението му предстои продължителна рехабилитация. Близките му съобщават, че то преминава през различни терапии, включително логопедични занимания.

Предстои решение за домашния арест

Кадрите бяха разпространени ден преди заседанието на Апелативния съд в Бургас, който на 5 ноември трябва да се произнесе по протеста на прокуратурата срещу промяната на мярката за неотклонение. На 29 октомври Окръжният съд в Бургас замени задържането под стража на Бургазлиев с домашен арест. Магистратите приеха, че няма опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление. Наложена му е и забрана да напуска страната.

На протест пред Съдебната палата в Бургас близък на пострадалото семейство заяви, че детето продължава възстановяването си и пита за майка си.

„Какво да му отговориш на дете на пет години, което пита къде е майка му?“, каза Светослав Соколов.

По делото е представена тройна автотехническа експертиза. Според нея АТВ-то е било технически изправно, няма данни за спирачен път, а до момента на удара превозното средство е ускорявало. Експертите са изчислили приблизителна скорост от 28-29 км/ч при сблъсъка. Според обвинението кръвната проба на Бургазлиев е показала следи от марихуана. Тези обстоятелства са част от доказателствата, които съдът предстои да оцени по делото, без да има влязла в сила присъда.

Травмиращите кадри можете да видите ТУК

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg, 24chasa.bg