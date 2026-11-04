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Нови кадри показват удара с АТВ на Никола Бургазлиев
  Тема: Войната на пътя

Нови кадри показват удара с АТВ на Никола Бургазлиев

4 Ноември, 2026 07:50 2 215 49

  • никола бургазлиев-
  • атв-
  • слънчев бряг-
  • домашен арест-
  • бургаски съд

Видеото е публикувано от Николай Попов ден преди Апелативният съд в Бургас да реши дали обвиняемият ще остане под домашен арест

Нови кадри показват удара с АТВ на Никола Бургазлиев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови видеокадри показват момента, в който АТВ се качва на тротоара в Слънчев бряг и блъска група пешеходци. Видеото е публикувано на 3 ноември от Николай Попов – бащата на загиналата при катастрофа край Плевен Сияна. На записа се виждат движението на превозното средство и ударът, при който са пострадали жена, нейният 4-годишен син, две деца и 49-годишен служител на хотел.

Катастрофата е станала на 14 август 2025 г. в Слънчев бряг. Тогава АТВ-то е било управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, който в момента е подсъдим по делото. Жената е получила най-тежките травми и е починала на 3 септември 2025 г. Пострадалото дете е било в кома, а след лечението му предстои продължителна рехабилитация. Близките му съобщават, че то преминава през различни терапии, включително логопедични занимания.

Предстои решение за домашния арест

Кадрите бяха разпространени ден преди заседанието на Апелативния съд в Бургас, който на 5 ноември трябва да се произнесе по протеста на прокуратурата срещу промяната на мярката за неотклонение. На 29 октомври Окръжният съд в Бургас замени задържането под стража на Бургазлиев с домашен арест. Магистратите приеха, че няма опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление. Наложена му е и забрана да напуска страната.

На протест пред Съдебната палата в Бургас близък на пострадалото семейство заяви, че детето продължава възстановяването си и пита за майка си.

„Какво да му отговориш на дете на пет години, което пита къде е майка му?“, каза Светослав Соколов.

По делото е представена тройна автотехническа експертиза. Според нея АТВ-то е било технически изправно, няма данни за спирачен път, а до момента на удара превозното средство е ускорявало. Експертите са изчислили приблизителна скорост от 28-29 км/ч при сблъсъка. Според обвинението кръвната проба на Бургазлиев е показала следи от марихуана. Тези обстоятелства са част от доказателствата, които съдът предстои да оцени по делото, без да има влязла в сила присъда.

Травмиращите кадри можете да видите ТУК

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg, 24chasa.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хммм

    31 1 Отговор
    Защо това момченце изглежда толкова нагло?

    Коментиран от #15, #17

    07:54 04.11.2026

  • 2 бандитско сборище е

    47 1 Отговор
    За убито куче ще вкарат човека в затвора ,а за убит човек условна присъда !! Не съд ,а

    07:55 04.11.2026

  • 3 Съдът какво да оцени?

    36 0 Отговор
    Родителите му са грабили народа облечени във власт. Сега храненото ще бъде предадено на подходящите лица, и Бургазлиев отново ще го раздава хаймана. Няма оправия, овчарите трепят стадото безнаказано.

    07:55 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 фАНТОМасс

    13 2 Отговор
    Ще трябва да изживее доживотно с мисълта , че е УБИЕЦ !

    08:02 04.11.2026

  • 7 Защо

    20 2 Отговор
    Боже тоя човешки род в Гейевропа все още живее . Не заслужава защото за неговия извратен мозък смъртта на кучето е по - важна от човешкия .

    Коментиран от #44

    08:02 04.11.2026

  • 8 Веселин

    21 2 Отговор
    Тоя не е важен - убил е само човек. Вижте там да протестирате за украинското куче.

    08:04 04.11.2026

  • 9 Не сме народ , а мърша !

    18 2 Отговор
    Иначе за пумияр - много приказки . За прегазени хора - статистика . Евроатлантизъм .

    Коментиран от #14, #18

    08:04 04.11.2026

  • 10 Григоров

    26 1 Отговор
    И майка му и баща му са активисти на ГЕРБ. Няма как да го осъдят. Правосъдната система е на Тиквата и Пра се то.

    08:05 04.11.2026

  • 11 воденМАДАГАВУР

    26 1 Отговор
    И този случай , и убийството на Милен Цветков и "справедливостите" около тях , ни карат да разберем защо в Дивия запад на САЩ , правосъдието се е раздавало предимно с пистолети !

    08:05 04.11.2026

  • 12 доктор ОХ боли

    17 0 Отговор
    Как ли биха осъдили съдиите , ако убитите - невинни хора , са от тяхното семейство ?

    08:06 04.11.2026

  • 13 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор
    АБЕ НАУЧЕТЕ СЕ КАКВО Е АТВ❗❗❗❗

    08:07 04.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Истината

    16 0 Отговор
    100% убиец ! Съдят го по бързата процедура а това дело се влачи почти година и половина . Има запис всичко се вижда какво има да умуват съдиите кое не е ясно . Това го има само в България

    08:13 04.11.2026

  • 17 Нормално е

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хммм":

    През целия му живот с двама родители полицаи, то се е изживявало като местен бабаит. Освен това системата няма как да допусне той да влезе в затвора. Понеже няма как да го опазят, а и е отгледано от системата. Така че то е наясно че ще го размотават, до ареста, но в затвора няма да го пуснат, твърде опасно е там за него. Системата знае че вътре целия затвор ще иска да го скърши, и няма как да го позволят.

    08:14 04.11.2026

  • 18 Говори за себе си

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Не сме народ , а мърша !":

    Важен е всеки живот ,както човешкия така и на всяка животинка! Всъщност пише се ,, пОмияр" ,а не ,,пУмияр".

    08:15 04.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 късо име

    5 5 Отговор
    Нищо не разбрах от статията. По-скоро, не разбрах какво цели статията? Новина няма. Всичко казано в нея е известно на всички. Какво се цели? Запълване на празно място, или платена реклама на бащата на Сияна, г-н Попов (за повечето хора известен като БАЩАТА).
    Колкото до малкото надрусано наглярче, то там всичко е ясно. Ще има "танц с алинеиите" докато навърши 60 годинки. После ще го пенсионираме, а той ще ни осъди и ще му плащаме още една пенсия.

    Коментиран от #27

    08:16 04.11.2026

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор
    АТВ-то има седалка и кормило от типа на мотоциклетните❗

    08:17 04.11.2026

  • 22 тц тц

    13 0 Отговор
    За такива нагли връзкарчета бачка цялата ни държава. Мачкат наред – в пряк и преносен смисъл.

    Представете си някой истински учен да се конкурира с подобни 2–3 същества и да доказва всеки ден, че е нива над тях! Имате ли идея какво ще му/ѝ се случи? Машината директно го/я смачква – буквално. Няма по-голямо прегрешение на тази територия от това да накривиш шапката на подобно същество или да покажеш недвусмислено по-добри качества от него.
    А сега и представете бедни хора да правят бизнес с огранчените си ресурси и въпреки тях да имат повече клиенти от курдисано на хранилката подобно същество с подобен бизнес....

    Връзкарландия и Номенклатурия.

    08:17 04.11.2026

  • 23 Не ви е срам

    8 0 Отговор
    Пуснете го и медал му дайте, корумпирани съдии! Ще си получите заслуженото, Господ бави, но не забравя!

    Коментиран от #33

    08:19 04.11.2026

  • 24 честно казано

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "🦉🦉🦉🦉":

    пУмияр си работи чудесно тук. Думата така или иначе е жаргонна. Потъмняването на гласната е съвсем в реда на нещата.

    Коментиран от #40, #45, #48

    08:19 04.11.2026

  • 25 Затвор до живот!

    10 0 Отговор
    Какво го бавите този доказан от камерите Убиец?! Докога ще чака народа справедливост?! Оня дето нарита кученцето набързо му спретнахте процес по бързата пржцедура, а този го бавите. Защо???
    Защото е с връзки ли, защото родителите му работят в мвр и си мисли, че всичко му е позволено, мама и тати ще го измъкнат от отговорност.

    Коментиран от #47

    08:22 04.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 целта

    10 0 Отговор

    До коментар #20 от "късо име":

    е да се поддържа обществения интерес към всеки един скандален случай на убийства и осакатявания на невинни хора. Когато журналистите следяп съдебния процес, е много по-вероятно да се полули що-годе справедлива присъда. Родителите на Бургазлиев правят и невъзможното да отърват детето си от правосъдието. Бащата крещеше на журналистите в сградата на съда, че те са жертви и искат справедливост.. Крещеше това докато майката и близките на загиналага и осакатеното детенце стояха тихо в коридора пред залата, в която се гледаше делото Тази наглост не може да остане незабелязана и ненаказана, а това се постига с шум и насочен прожектор към съдебния процес.

    08:24 04.11.2026

  • 28 Лемънс

    5 0 Отговор
    Какъв смисъл имат европейските ценности, ако не можем да гарантираме справедливост за собствените си граждани?

    08:25 04.11.2026

  • 29 Двоен стандарт

    6 1 Отговор
    Това е усещане за двоен стандарт в правосъдието – че понякога защитата на животните изглежда по-ефективна от защитата на човешкия живот.
    Как едно семейство да приеме условна присъда за отнет човешки живот, когато загубата му е необратима?
    Не става дума за това да има по-малко защита за животните, а за това да има повече справедливост за хората.
    И правосъдие, което оставя близките на жертвите с усещането, че човешкият живот няма достатъчна стойност, губи общественото доверие.

    Коментиран от #36

    08:27 04.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Най-важното:

    3 0 Отговор
    3. Ускоряване преди сблъсъка – експертите установяват, че АТВ-то е ускорявало до момента на удара.
    4. Скорост около 28–29 км/ч – това е изчислената приблизителна скорост при сблъсъка.
    5. Положителна проба за марихуана – според обвинението кръвната проба на водача е показала следи от марихуана.
    6. Промяна на мярката за неотклонение – на 29 октомври Окръжният съд в Бургас заменя задържането под стража с домашен арест.
    7. На 5 ноември предстои ново решение – Апелативният съд в Бургас трябва да разгледа протеста на прокуратурата срещу домашния арест.

    08:29 04.11.2026

  • 33 Какво ще стане

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Не ви е срам":

    Ако Бургазлиев се укрие, извърши ново престъпление или напусне страната

    08:30 04.11.2026

  • 34 Най-важното:

    4 0 Отговор
    Най-същественото е следното:
    1. Нови видеокадри от самия удар – показват как АТВ-то се качва на тротоара и блъска групата пешеходци.
    2. Няма данни за спирачен път – според тройната автотехническа експертиза превозното средство е било технически изправно.

    Коментиран от #42

    08:30 04.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Изобщо не е двоен стандарта

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Двоен стандарт":

    Знаете ли за колко животни няма справедливост? Знаете ли колко котета и едно куче ми отровиха на село, дали някога ще има справедливост? Викаш полиция и ти вдигат рамене, не се правело разследване за такива неща. Време е да се промени и това. Разбира се и за хора трябват по- строги присъди и наказания. Особено в такива случаи, трябва да е без право на обжалване. Когато имаме запис от камера на убийството, няма какво да се обсъжда и да се влачи. Трябва да протестираме за промени в наказателния кодекс, не да се делим на защитници на хора и животни, и двете са престъпления, и за двете трябва да има наказания. Неща не се делим поне този път.

    08:32 04.11.2026

  • 37 Избягалият от случая "Сэло".

    4 0 Отговор
    Докога ще гледаме как човешки съдби се превръщат в поредната статистика, а правосъдието демонстрира необяснима снизходителност? Една майка е мъртва, едно дете продължава да се възстановява от тежки травми и да пита къде е майка му, а обвиняемият е пуснат под домашен арест!
    Случаят „Соло“ явно не ни е научил на нищо. Колко хора трябва да се укрият, колко семейства трябва да бъдат почернени, за да започнат институциите да мислят и за правата на жертвите, а не само за тези на обвиняемите?
    Не искаме само съболезнования, пресконференции и обещания. Искаме справедливост! Искаме отговорност! Искаме съдебна система, която не губи доверието на хората!
    За животните има закони, за хората има статистика, а за почернените семейства – години чакане.
    Човешкият живот трябва да има най-висока стойност! Справедливостта не трябва да бъде привилегия, а право!

    08:34 04.11.2026

  • 38 Избягалият от случая "Соло".

    6 0 Отговор
    Случаят „Соло“ е пример за реално 10-ГОДИШНО УКРИВАНЕ след освобождаване под гаранция!!!

    08:36 04.11.2026

  • 39 Гост

    5 0 Отговор
    Апелативните в Бургас вече са взели парите...

    08:37 04.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 коко

    5 0 Отговор
    Проблемът е защо са разрешени такива коли под наем да се управляват в курорт където е пълно с пешеходци? Рано или късно такава трагедия се случва независимо дали умишлено,загуба на управление ,технически проблем , водач с психични проблеми или терорист.

    08:39 04.11.2026

  • 42 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Най-важното:":

    На кадрите НЯМА машина тип АТВ❗
    НЕграмотните джурналя подменят действителността❗

    08:43 04.11.2026

  • 43 Няма

    1 0 Отговор
    да има разкаяние в този негадяй.Наглоста в погледа му го издава!

    08:43 04.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "честно казано":

    Потъмняване на ..... ГЛАСНА 😀😀😀😀
    Ти сериозно ли 🤔🤔🤔

    08:46 04.11.2026

  • 46 Адвокат

    2 0 Отговор
    Когато няма правосъдие в една държава, няма справедливост и хората не вярват на Темида. Такива нагли убийци на пътя трябва да бъдат съдени незабавно от спешен съд и незабавно поставени зад решетките. Това може да стане ако има такъв закон ,както е в демократичните държави. Тогава няма да гледаме тези трагедии непрекъснато. Тогава необузданите и нафукани нарушители ще изчезнат ,защото ще знаят че има закон и няма прошка. Това,което става в България толкова много години е терор над невинните от властта. Спомнете си Николай Колев Босия, БОГ да го прости, колко години води битка с държавните институции това да спре ,повече от 20 години,той си отиде, но тази репресия няма да си отиде. Да се чуди човек как е възможно. Не помръдваме в полза на хората и се питам какви хора са във властта.

    08:46 04.11.2026

  • 47 прогресисти

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Затвор до живот!":

    даге !

    08:47 04.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Новичок

    0 0 Отговор
    Защо не се публикуват снимките и трите имена на съдиите от Бургаският окръжен съд които са взели парите упс лапсус исках да кажа решението за домашният арест.Пфу...

    08:53 04.11.2026