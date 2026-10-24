Трима убити бизнесмени за три месеца

Трима бизнесмени бяха убити в България за близо три месеца. Последният случай е със Слави Бинев, който е застрелян на 24 октомври в столичния квартал „Павлово“. По-рано са убити Илиян Филипов в Пловдив и Владимир Янков в Банкя.

Сигналът за прострелян мъж е подаден на телефон 112 около 10:18 ч. По данни на bTV обаждането е направено от познат на Бинев, който заявил, че няколко души са отишли при него, а след това чул изстрели.

Трима мъже са задържани като предполагаеми извършители. Те са спрени на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“, край тунела „Траянови врата“. В автомобила и у задържаните са открити два пистолета. По първоначални данни едното оръжие е било изхвърлено непосредствено преди спирането на колата, а второто е намерено в чантичка на един от мъжете.

Главният секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че основната версия е свързана с неуредени финансови отношения. Разследващите проверяват връзката между Бинев и тримата мъже, които са били негови гости преди стрелбата. По първоначални данни задържаните са се занимавали със строителен бизнес.

„Считам, че деянието не може да се причисли към тези от поръчков характер“, заяви Любомир Николов.

По думите му между Бинев и задържаните е имало продължителни бизнес отношения и вероятно е възникнала спонтанна ситуация, довела до стрелбата. Тримата са задържани, но към момента на първоначалните съобщения няма данни за повдигнати обвинения, поради което вината им не е установена.

Убийството на Илиян Филипов в Пловдив

На 30 септември е убит 53-годишният Илиян Филипов, свързан с транспортния и строителния бизнес и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), на който е президент.

Сигналът за стрелбата е подаден около 1:00 ч. през нощта. По данни на прокуратурата Филипов е прострелян на паркинг пред жилищна сграда в Пловдив. Полицията и медицинските екипи са констатирали смъртта му, а по случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство.

Филипов е сред основателите и ръководителите на PIMK. В първите часове след престъплението полицията и прокуратурата обявяват, че се работи по всички версии, без да посочват водещ мотив.

Случаят с Владимир Янков в Банкя

На 27 юли в къща в Банкя е открит мъртъв 56-годишният Владимир Янков. Случаят се разследва като умишлено убийство от Софийската градска прокуратура.

Янков е развивал бизнес с внос на кафе, чай и оборудване за вендинг автомати от Италия. В медийни публикации се обсъжда версия за кражба на дигитален криптопортфейл със значителни активи, но тя не е официално потвърдена от разследващите.

Слави Бинев, Илиян Филипов и Владимир Янков са убити при различни обстоятелства. Общ мотив между трите престъпления не е установен.