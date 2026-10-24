Трима убити бизнесмени за три месеца

Трима бизнесмени бяха убити в България за близо три месеца. Последният случай е със Слави Бинев, който е застрелян на 24 октомври в столичния квартал „Павлово“. По-рано са убити Илиян Филипов в Пловдив и Владимир Янков в Банкя.
Сигналът за прострелян мъж е подаден на телефон 112 около 10:18 ч. По данни на bTV обаждането е направено от познат на Бинев, който заявил, че няколко души са отишли при него, а след това чул изстрели.
Трима мъже са задържани като предполагаеми извършители. Те са спрени на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“, край тунела „Траянови врата“. В автомобила и у задържаните са открити два пистолета. По първоначални данни едното оръжие е било изхвърлено непосредствено преди спирането на колата, а второто е намерено в чантичка на един от мъжете.
Главният секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че основната версия е свързана с неуредени финансови отношения. Разследващите проверяват връзката между Бинев и тримата мъже, които са били негови гости преди стрелбата. По първоначални данни задържаните са се занимавали със строителен бизнес.„Считам, че деянието не може да се причисли към тези от поръчков характер“, заяви Любомир Николов.
По думите му между Бинев и задържаните е имало продължителни бизнес отношения и вероятно е възникнала спонтанна ситуация, довела до стрелбата. Тримата са задържани, но към момента на първоначалните съобщения няма данни за повдигнати обвинения, поради което вината им не е установена.
Убийството на Илиян Филипов в Пловдив
На 30 септември е убит 53-годишният Илиян Филипов, свързан с транспортния и строителния бизнес и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), на който е президент.
Сигналът за стрелбата е подаден около 1:00 ч. през нощта. По данни на прокуратурата Филипов е прострелян на паркинг пред жилищна сграда в Пловдив. Полицията и медицинските екипи са констатирали смъртта му, а по случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство.
Филипов е сред основателите и ръководителите на PIMK. В първите часове след престъплението полицията и прокуратурата обявяват, че се работи по всички версии, без да посочват водещ мотив.
Случаят с Владимир Янков в Банкя
На 27 юли в къща в Банкя е открит мъртъв 56-годишният Владимир Янков. Случаят се разследва като умишлено убийство от Софийската градска прокуратура.
Янков е развивал бизнес с внос на кафе, чай и оборудване за вендинг автомати от Италия. В медийни публикации се обсъжда версия за кражба на дигитален криптопортфейл със значителни активи, но тя не е официално потвърдена от разследващите.
Слави Бинев, Илиян Филипов и Владимир Янков са убити при различни обстоятелства. Общ мотив между трите престъпления не е установен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Боклуци
Коментиран от #11, #16
13:12 24.10.2026
3 Хмм
13:13 24.10.2026
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5 Без майтап
13:14 24.10.2026
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7 Създадоха
13:16 24.10.2026
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9 АЙ СЕГА ВСИЧКИ
Коментиран от #24
13:20 24.10.2026
10 Цвете
13:20 24.10.2026
11 Хмм
До коментар #2 от "Боклуци":те този от катуница го нарекоха цар киро
13:21 24.10.2026
12 ватманът на държавата
13:22 24.10.2026
13 показателен извод
Общото е само с времената на началото на прехода, за овладяване на сенчестия бизнес и преразпределение на достъп до държавни средства.
Коментиран от #29
13:22 24.10.2026
14 Кирил
13:23 24.10.2026
15 Гост
13:24 24.10.2026
16 Сашо Нереза от СДС-то
До коментар #2 от "Боклуци":В някой държави като наречеш Родината си "кочината" те бесят в петък на изгрев слънце
Коментиран от #18, #19, #20, #30
13:24 24.10.2026
17 Олимпийски
13:25 24.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ивелин Михайлов
Коментиран от #33
13:31 24.10.2026
24 МДАМ
До коментар #9 от "АЙ СЕГА ВСИЧКИ":Чеп за зеле не става от кумира ти Мунчо Ушати. Ма ти си му целувай де.2228
13:31 24.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Последния Софиянец
13:33 24.10.2026
27 Последния Софиянец
До коментар #25 от "Фенка":А от инсулт загинаха поне 10.
13:34 24.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Αлфа Bълкът
До коментар #13 от "показателен извод":Ама баш общото е, че и тримата са гръмнати при Радев. Тук вече възниква и друг въпрос, дали са били пречка за структурите на новите играчи?
Или са били предатели и са наказани от старите играчи, че не могат да сменят отбора без да върнат парите които са взели.
Коментиран от #37
13:35 24.10.2026
30 Роза
До коментар #16 от "Сашо Нереза от СДС-то":Спомням си,че навремето имаше един чешки художник,който беше нарисувал България като "турска тоалетна"!Защо никой не го осъди?!
13:36 24.10.2026
31 Радев
13:36 24.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Но започна
До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":Като член на а-така!
13:37 24.10.2026
34 стар
13:38 24.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 А какво стана
13:38 24.10.2026
37 по план
До коментар #29 от "Αлфа Bълкът":Днес заедно с Демерджиев е трябвало да открие турнир по таекуондо.
13:38 24.10.2026
38 Малко са
13:40 24.10.2026
39 Това бяха най-големите помагачи народни
13:41 24.10.2026
40 батСали
един друг.
Като се изядат плъховете ще почнат шефовете им! Тикви, Прасета, ....
Радев е на прав път щом се почнаха!
Коментиран от #55, #57
13:44 24.10.2026
41 Холмс
13:45 24.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Иво
13:46 24.10.2026
45 По тази логика за неуредени сметки
13:47 24.10.2026
46 Факт
13:47 24.10.2026
47 Живи и здрави
13:49 24.10.2026
48 нннн
13:49 24.10.2026
49 Бизнесмени и мутри в едно
13:50 24.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Знаещ
13:58 24.10.2026
53 стоян георгиев
14:06 24.10.2026
54 стоян георгиев
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не е логично.политици не умират.за това сме на този хал.
Коментиран от #59
14:07 24.10.2026
55 Ддфдс
До коментар #40 от "батСали":А дали не си преразпределят територия новите
14:08 24.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Знаещ
До коментар #40 от "батСали":Какви пари на МАФИЯТА е спрял Радев бе, Сали ? С чии пари бяха платени подкокоросаните от него противоконститтуционни бунтове ? Нали с парите на МАФИЯТА ? С чии пари бяха платени президентските му кампании , а сетне бе създадена партията му и нейната предизборна кампания? Нали с парите на МАФИЯТА? С чии пари бе създадена ПП и бе платена предизборната им кампания , нали с парите на МАФИЯТА ? Или ти си толкова наивен , че без парите на МАФИЯТА можеш да спечелиш избори ?
14:09 24.10.2026
58 МВР със официална позиция
14:11 24.10.2026
59 Пампаец
До коментар #54 от "стоян георгиев":Политици може и да не умират , но умират тези с чиито пари тези политици са дошли на власт . А политици не умират , защото слушат тези , с чиито пари са дошли на власт . Като почнат да не ги слушат , ще почнат и те да мрат , както умряха дошлите с парите на американската мафия братя . Джон , президент на САЩ и Роберт , Главен прокурор на САЩ . Прочетете спомените на баща им за връзките му с мафията , с чиито пари те биват избрани за президент и прокурор .
14:20 24.10.2026
60 Три
14:24 24.10.2026
61 Преборихте ли олигархията?
14:24 24.10.2026