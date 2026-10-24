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Трима убити бизнесмени за три месеца

Трима убити бизнесмени за три месеца

24 Октомври, 2026 13:06 3 419 61

  • слави бинев-
  • илиян филипов-
  • владимир янков-
  • убийство-
  • задържани

Слави Бинев е последният от тримата. По случая са задържани трима мъже, а МВР проверява версията за неуредени финансови отношения

Трима убити бизнесмени за три месеца - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Трима бизнесмени бяха убити в България за близо три месеца. Последният случай е със Слави Бинев, който е застрелян на 24 октомври в столичния квартал „Павлово“. По-рано са убити Илиян Филипов в Пловдив и Владимир Янков в Банкя.

Сигналът за прострелян мъж е подаден на телефон 112 около 10:18 ч. По данни на bTV обаждането е направено от познат на Бинев, който заявил, че няколко души са отишли при него, а след това чул изстрели.

Трима мъже са задържани като предполагаеми извършители. Те са спрени на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“, край тунела „Траянови врата“. В автомобила и у задържаните са открити два пистолета. По първоначални данни едното оръжие е било изхвърлено непосредствено преди спирането на колата, а второто е намерено в чантичка на един от мъжете.

Главният секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че основната версия е свързана с неуредени финансови отношения. Разследващите проверяват връзката между Бинев и тримата мъже, които са били негови гости преди стрелбата. По първоначални данни задържаните са се занимавали със строителен бизнес.

„Считам, че деянието не може да се причисли към тези от поръчков характер“, заяви Любомир Николов.

По думите му между Бинев и задържаните е имало продължителни бизнес отношения и вероятно е възникнала спонтанна ситуация, довела до стрелбата. Тримата са задържани, но към момента на първоначалните съобщения няма данни за повдигнати обвинения, поради което вината им не е установена.

Убийството на Илиян Филипов в Пловдив

На 30 септември е убит 53-годишният Илиян Филипов, свързан с транспортния и строителния бизнес и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), на който е президент.

Сигналът за стрелбата е подаден около 1:00 ч. през нощта. По данни на прокуратурата Филипов е прострелян на паркинг пред жилищна сграда в Пловдив. Полицията и медицинските екипи са констатирали смъртта му, а по случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство.

Филипов е сред основателите и ръководителите на PIMK. В първите часове след престъплението полицията и прокуратурата обявяват, че се работи по всички версии, без да посочват водещ мотив.

Случаят с Владимир Янков в Банкя

На 27 юли в къща в Банкя е открит мъртъв 56-годишният Владимир Янков. Случаят се разследва като умишлено убийство от Софийската градска прокуратура.

Янков е развивал бизнес с внос на кафе, чай и оборудване за вендинг автомати от Италия. В медийни публикации се обсъжда версия за кражба на дигитален криптопортфейл със значителни активи, но тя не е официално потвърдена от разследващите.

Слави Бинев, Илиян Филипов и Владимир Янков са убити при различни обстоятелства. Общ мотив между трите престъпления не е установен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боклуци

    68 3 Отговор
    "Бизнесмени" 🤣 в кочината така казват на айдуците.

    Коментиран от #11, #16

    13:12 24.10.2026

  • 3 Хмм

    51 0 Отговор
    бандитите се самоизтребват, нито камери, нито кучета, нито охрана могат да ги опазят и все със спорт се занимават, пеевски - федерацията по щанги, гриша ганчев - борба, слави бонев - бойни изкуства, алексей петров - карате, след тях федерациите остават с непосилни дългове и държавата трябва да ги спасява от фалит

    13:13 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Без майтап

    38 1 Отговор
    На тяхно място ще дойдат поредните бизнесмени със същата съдба в близкото бъдеще.

    13:14 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Създадоха

    33 7 Отговор
    ги другарите , казаха им какво да купуват , за да има какво да вземат като ги приключат . Новата ера , старите схеми .

    13:16 24.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АЙ СЕГА ВСИЧКИ

    17 7 Отговор
    Шишкави.ТУУУЛУПИ И техните ПОДГЛАСНИЦИ на амбразурата в защита на тях щот скоро може би и те. И пишете Радев в виновен за всичко. Виноват че по рано не ги вкарва в затвора. Там ще са си здрави живи дълги години. РАДЕВ ПОМИСЛИ ЗА ТЯХ.

    Коментиран от #24

    13:20 24.10.2026

  • 10 Цвете

    29 2 Отговор
    БИВШИЯТ ЕВРОДЕПУТАТ С КРИМИНАЛНОТО МУ МИНАЛО ,МАЛКО ХОРА СА ЗАПОЗНАТИ.ПРИЯТЕЛ С БРАТЯТА ИЛИЕВИ ,БРАТЯТА МАРГИНИ И ЕДИН АДВОКАТ ИВО ФАРАОНА СЪС СОБСТВЕНАТА БАНКА ,КОЯТО ТОЙ ОБРА И В ПОСЛЕДСТВИЕ ИЗБЯГА.СЛЕД ВРЕМЕ ГО " ОТКРИХА " И ЛЕЖА В ЗАТВОРА.ЩЕ ГО ПОЗНАЕТЕ ,МАЛКО НАКУЦВА.ТОВА СА БИВШИТЕ ,КОИТО СИ МИСЛЕХА ,ЧЕ ЩЕ ОСТАНАТ НЕНАКАЗАНИ.ТОВА Е ,КОГАТО КРАДЕШ И СЪСИПВАШ ЧОВЕШКИ ЖИВОТА. 😠

    13:20 24.10.2026

  • 11 Хмм

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боклуци":

    те този от катуница го нарекоха цар киро

    13:21 24.10.2026

  • 12 ватманът на държавата

    4 3 Отговор
    Искуственяка една светна статия не може да напише

    13:22 24.10.2026

  • 13 показателен извод

    25 1 Отговор
    --------Слави Бинев, Илиян Филипов и Владимир Янков са убити при различни обстоятелства. Общ мотив между трите престъпления не е установен.--------
    Общото е само с времената на началото на прехода, за овладяване на сенчестия бизнес и преразпределение на достъп до държавни средства.

    Коментиран от #29

    13:22 24.10.2026

  • 14 Кирил

    16 3 Отговор
    Върнахме се в мутренските времена

    13:23 24.10.2026

  • 15 Гост

    24 3 Отговор
    Общия мотив е разчистване на територия от новите!!!

    13:24 24.10.2026

  • 16 Сашо Нереза от СДС-то

    14 15 Отговор

    До коментар #2 от "Боклуци":

    В някой държави като наречеш Родината си "кочината" те бесят в петък на изгрев слънце

    Коментиран от #18, #19, #20, #30

    13:24 24.10.2026

  • 17 Олимпийски

    16 1 Отговор
    надежди много бизнесмени излюпи . Е , половината ги ликвидираха вече .2368

    13:25 24.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ивелин Михайлов

    18 0 Отговор
    Тоя еничер беше член на дост, а после член на дпс

    Коментиран от #33

    13:31 24.10.2026

  • 24 МДАМ

    9 8 Отговор

    До коментар #9 от "АЙ СЕГА ВСИЧКИ":

    Чеп за зеле не става от кумира ти Мунчо Ушати. Ма ти си му целувай де.2228

    13:31 24.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Последния Софиянец

    10 5 Отговор
    Бойко и Шиши не прощават предателствата.

    13:33 24.10.2026

  • 27 Последния Софиянец

    12 0 Отговор

    До коментар #25 от "Фенка":

    А от инсулт загинаха поне 10.

    13:34 24.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Αлфа Bълкът

    11 4 Отговор

    До коментар #13 от "показателен извод":

    Ама баш общото е, че и тримата са гръмнати при Радев. Тук вече възниква и друг въпрос, дали са били пречка за структурите на новите играчи?
    Или са били предатели и са наказани от старите играчи, че не могат да сменят отбора без да върнат парите които са взели.

    Коментиран от #37

    13:35 24.10.2026

  • 30 Роза

    15 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сашо Нереза от СДС-то":

    Спомням си,че навремето имаше един чешки художник,който беше нарисувал България като "турска тоалетна"!Защо никой не го осъди?!

    13:36 24.10.2026

  • 31 Радев

    7 2 Отговор
    А това е само началото!

    13:36 24.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Но започна

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":

    Като член на а-така!

    13:37 24.10.2026

  • 34 стар

    8 6 Отговор
    Комунистите като дойдат на власт и клановете им почват да се избиват едни-други.

    13:38 24.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 А какво стана

    9 0 Отговор
    Нагласиха ли този случай? Инктде е този лиосващ бизнес партньор, подозрително приличащ на кадъра, защото по задържания няма барутни частици? За по удобно го пишете самоубийство

    13:38 24.10.2026

  • 37 по план

    8 1 Отговор

    До коментар #29 от "Αлфа Bълкът":

    Днес заедно с Демерджиев е трябвало да открие турнир по таекуондо.

    13:38 24.10.2026

  • 38 Малко са

    18 0 Отговор
    само трима! Около 30 000 са престъпниците "бизнесмени" и "политици" които умишлено унищожават всичко което им "пречи" на вандалските интереси.

    13:40 24.10.2026

  • 39 Това бяха най-големите помагачи народни

    4 1 Отговор
    И сега народа според заслугите им ще милее за тях.

    13:41 24.10.2026

  • 40 батСали

    15 6 Отговор
    Радев спря парите за мафията около ГЕРБ ППДБ ДПС и плъховете почнаха да се изяждат
    един друг.
    Като се изядат плъховете ще почнат шефовете им! Тикви, Прасета, ....
    Радев е на прав път щом се почнаха!

    Коментиран от #55, #57

    13:44 24.10.2026

  • 41 Холмс

    10 1 Отговор
    Бинев си беше мутра и силовакоще от 90те години, чудо е, че оцеля в иноя мътни години. Илиян пък, явно покрай законния си бизнес се занимавал и с черно тото и е имал за другарчета закоравели престъпници. Е, след като се движиш в такива среди е нормално това което стана

    13:45 24.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Иво

    7 3 Отговор
    Мафиотските схеми на ГЕРБ започват да гърмят.

    13:46 24.10.2026

  • 45 По тази логика за неуредени сметки

    9 2 Отговор
    За 36 години българия от 9 милиона е станала 6 милиона население защото има неуреден външен дълг

    13:47 24.10.2026

  • 46 Факт

    5 3 Отговор
    Общото е очевидно,извършителите са били с партиен билет,наши хора

    13:47 24.10.2026

  • 47 Живи и здрави

    6 0 Отговор
    и за много години!

    13:49 24.10.2026

  • 48 нннн

    4 0 Отговор
    Трима убити мафиоти за три месеца.

    13:49 24.10.2026

  • 49 Бизнесмени и мутри в едно

    10 0 Отговор
    Ясно е че техните сделки никога не са чисти и съвсем законни но пък парите които правят са бързи и лесни , но желаещите тези пари са доста

    13:50 24.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Знаещ

    6 0 Отговор
    Мафия безсмертная . Всеки който малко е чел за Мафията знае , че тя прикрива миризмата от наркотици за следовите митничарски с КАФЕ унищожаващо обонянието им .Справка , филмът ,,Полицаят от Бевърли Хилс" . МАФИЯТА се интересува от строителство и светосъбиране , защото чрез тях най - лисно се перат мръсни пари от наркотици , контрабанда, незаконна миграция , проституция ...А първият утрепан е внасял КАФЕ от МАФИОТСКА Италия . Следващите двама Филипов и Бинев , са се занимавали със строителство.. Гущерът къса опашката си . Тези тримата са от най големите спонсори на Радев . Изводът . Да се готвят следващите спонсори на Радев . По лесно му е да ги очисти , отколкото да им връща парите с които го докараха на власт . С думи прости , да се готвят Бобоковци , Стайковци , Арабаджиевци, Стайковци...Такъв е моят анализ и изводът от него . Дали съм прав , бъдещето ще покаже .

    13:58 24.10.2026

  • 53 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Сменя се ситуацията.очаквайте още убити.добре дошли във времето на неокомунистите.

    14:06 24.10.2026

  • 54 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не е логично.политици не умират.за това сме на този хал.

    Коментиран от #59

    14:07 24.10.2026

  • 55 Ддфдс

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "батСали":

    А дали не си преразпределят територия новите

    14:08 24.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Знаещ

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "батСали":

    Какви пари на МАФИЯТА е спрял Радев бе, Сали ? С чии пари бяха платени подкокоросаните от него противоконститтуционни бунтове ? Нали с парите на МАФИЯТА ? С чии пари бяха платени президентските му кампании , а сетне бе създадена партията му и нейната предизборна кампания? Нали с парите на МАФИЯТА? С чии пари бе създадена ПП и бе платена предизборната им кампания , нали с парите на МАФИЯТА ? Или ти си толкова наивен , че без парите на МАФИЯТА можеш да спечелиш избори ?

    14:09 24.10.2026

  • 58 МВР със официална позиция

    3 0 Отговор
    Те са се самоубили! Даниел Митов беше МВР министър бе

    14:11 24.10.2026

  • 59 Пампаец

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    Политици може и да не умират , но умират тези с чиито пари тези политици са дошли на власт . А политици не умират , защото слушат тези , с чиито пари са дошли на власт . Като почнат да не ги слушат , ще почнат и те да мрат , както умряха дошлите с парите на американската мафия братя . Джон , президент на САЩ и Роберт , Главен прокурор на САЩ . Прочетете спомените на баща им за връзките му с мафията , с чиито пари те биват избрани за президент и прокурор .

    14:20 24.10.2026

  • 60 Три

    2 0 Отговор
    отрепани МУТРИ. Никакви бизнесмени не са това. Не обиждайте честните хора

    14:24 24.10.2026

  • 61 Преборихте ли олигархията?

    1 0 Отговор
    Щото на мен ми е едно прогресивно...

    14:24 24.10.2026