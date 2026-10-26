Новини
Крими »
Ботьо Ботев: Убийствата на Бинев и Филипов са различни, не вещаят нова вълна
  Тема: Известни личности

Ботьо Ботев: Убийствата на Бинев и Филипов са различни, не вещаят нова вълна

26 Октомври, 2026 08:27 1 179 39

  • ботьо ботев-
  • слави бинев-
  • илиян филипов-
  • убийства-
  • криминалистика

Криминалистът допуска внезапна ескалация при случая със Слави Бинев и предварително обмислено убийство при Илиян Филипов

Ботьо Ботев: Убийствата на Бинев и Филипов са различни, не вещаят нова вълна - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Случаите със смъртта на Слави Бинев и Илиян Филипов имат различен характер и не дават основание за прогноза за нова вълна от убийства. Това заяви криминалистът Ботьо Ботев, бивш началник на сектор „Убийства“ в СДВР.

По думите му двата случая вероятно са свързани с конфликти във финансови и лични отношения, но развитието им е различно.

Случаят със Слави Бинев

Според Ботев убийството на Слави Бинев вероятно не е било предварително планирано. Той допуска, че тримата мъже, посетили бизнесмена в дома му, може да са отишли да разрешат спор, свързан с бизнес отношения и пари, а не с намерение да го убият.

„Навярно са имали някакви бизнес отношения, които обаче на фона на недоразумения са довели до противоречия“, посочи Ботев.

Криминалистът смята, че конфликтът може да е ескалирал внезапно и да е довел до фатален изход. Според него, ако убийството е било предварително подготвено, извършителите вероятно биха действали по различен начин.

Ботев даде висока оценка на бързите действия на разследващите след случая. Той подчерта, че своевременното установяване на заподозрените е било важно заради възможността те да напуснат страната и да се насочат към Турция.

Различна оценка за случая с Илиян Филипов

При случая с Илиян Филипов конфликтът е назрявал във времето, а решението за убийството е било предварително обмислено и организирано, смята Ботьо Ботев. Филипов е собственик на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив).

Криминалистът обърна внимание, че жертвата и заподозреният са се познавали от години. По думите му продължителното познанство не изключва сериозни противоречия, когато са намесени бизнес интереси.

Ботев изрази съмнение, че човекът, представен първоначално като пряк извършител, непременно е осъществил убийството. Той посочи и фигура на маскиран мъж, забелязан на видеозапис в района на местопрестъплението, като допусна, че именно той може да е непосредственият извършител.

Това е оценка на криминалиста върху наличните кадри, а не установен факт по разследването.

Няма прогноза за нова вълна

Ботьо Ботев призова двата случая да бъдат разглеждани поотделно, без прибързани обобщения за завръщане към годините на организираната престъпност.

Той не се ангажира с прогноза дали предстоят нови убийства и подчерта, че отделни престъпления не са достатъчни за подобно заключение.

„Не може да се разсъждава така“, заяви криминалистът по повод въпроса дали обществото трябва да очаква нова вълна от убийства.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    19 4 Отговор
    тоя липсваше да се изока .

    Коментиран от #26

    08:29 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Жеков

    12 4 Отговор
    Ба й Г @ ньо разсъждава на глас.

    08:29 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ДА .....И МУХАЛИТЕ

    08:30 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фен

    6 2 Отговор
    Шехерезада Демерджиев друго е казал на Радев.

    08:31 26.10.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    11 1 Отговор
    И какво им е РАЗЛИЧНОТО🤔❓❗
    И двамата са убити заради пари❗
    Про.100 единият е убит за да не му върнат пари на него, а другият за да не върнат пари на негов съдружник❗

    08:31 26.10.2026

  • 10 Старчо Сарача

    6 4 Отговор
    Тоз пък. Фигуранта каза, че се очакват още убийства. Какво не е ясно?

    Коментиран от #17

    08:32 26.10.2026

  • 11 Адрес 4000

    9 3 Отговор
    Както знаем ,на този може да му имаме пълно доверие ,само истината говори

    08:32 26.10.2026

  • 12 1488

    4 8 Отговор
    фатмака и той усеща края си
    зимата е пьтник

    08:35 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Те смеря в неориентирания... Решавай поне какво да триеш, некадърник!

    08:45 26.10.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Старчо Сарача":

    Лошо няма. България се очиства от нечисти хора.

    08:45 26.10.2026

  • 18 Ювелирничт гении

    4 3 Отговор
    Не се вижда, че е все здал, но продължава да си запълва свободното време!
    Проф Десев ти предлага « Простанал», пий го бе

    08:47 26.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този

    7 2 Отговор
    като криминалист не може обувките да върже на Бате Граме

    08:52 26.10.2026

  • 21 Чакай сега

    5 2 Отговор
    рундЮ каза, че хубавото предстои. Ще се стреля. Нормално било.

    08:56 26.10.2026

  • 22 Гост

    5 0 Отговор
    Щом ТОЯ го пускат да облъчва стадото значи нищо не е такова каквото изглежда...както винаги.

    08:57 26.10.2026

  • 23 Как чужди граждани влизат и излизат с

    4 0 Отговор
    Пищови в България правят убийства и наще органи на властта чак тогава ги залавят

    08:58 26.10.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    БЪЛГАРКАТА НИЯ - ТУРСКАТА ДОМАКИНЯ
    ИМА МНОГО ИНТЕРЕСНИ ФИРМИ 45 НА БРОЙ
    СЪС "БИЗНЕСМЕНИ" - НЯКОИ ОТ ТЯХ СЪДРУЖНИЦИ И НА РАДОСЛАВ ИПОН1 НА РАПОНА БОЙКО И НА ЦЕЦА БОРИСЛАВОВА :)
    ..... А РАДОСЛАВ ИПОНА Е БИЛ С БАТ БОЙКО САМО УПРАВИТЕЛ НА ИПОН 1 - КОГАТО СЕ СЪЗДАВА ФИРМАТА СОБСТВЕНИК Е БИЛА ЦЕЦА БОРИСЛАВОВА АБАДЖИЕВА - СНАХА НА ИВАН АБАДЖИЕВ ОТ ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП

    Коментиран от #31, #34

    09:02 26.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Снап

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само":

    Мъглата пада..

    09:03 26.10.2026

  • 27 Какъв е режима на границата за

    4 0 Отговор
    пускане на въоръжени лица с огнестрелни оръжия в република България

    09:04 26.10.2026

  • 28 Какво му е различното на това ...

    4 0 Отговор
    убийство???
    Един Турски мафиот, застрелял един Български такъв,
    в спор за милони ???

    Как се прави бизнес, за скъпоценни камъни и благородни метали
    не къде а в Турция ???

    Стига сте баламосвали народа !!!

    09:09 26.10.2026

  • 29 Джак Спароу

    3 0 Отговор
    Ботьо, ходи да редиш броеница в някой шах-клуб, не ръси мозъци!😀😀😀

    09:13 26.10.2026

  • 30 Истината

    4 0 Отговор
    Ботьо що не си гледаш пенсийката и да не ръсиш мозък.Нещо за сестричките Белнейски да "коментираш"?!

    09:13 26.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Троянец

    3 1 Отговор
    Совите не са това,което са.Каза Ботьо и въздъхна тежко.Сега сме 2026 а не 1974г.Как може да искате коментар от "Правец-82" с 125 МБ рам памет?Смешни сте!

    Коментиран от #33, #37

    09:17 26.10.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Троянец":

    ПОКРАЙ СЛАВИ И НИЯ
    ИЗПЛУВА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКАТА БАНКА НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА .
    ПО ПЪРВИ МЪЖ АБАЖИЕВА - разтрогнат брак със Стефан Абаджиев – син на бившия кандидат-член на Политбюро на ЦК на БКП и бивш посланик в Румъния Иван Абаджиев
    .... ТАЯ ДАМА РОДЕНА 1958 ! Е ПО ЧЕРВЕНА ДАЖЕ ОТ СЕРЬОЖА ОТ ОДЕССА

    09:20 26.10.2026

  • 34 Нямам повече, никакви въпроси!

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Картината на мафията в България , рано или късно ,
    ще блесне на стената с "елгантния си блясък"!
    Има ли някъде местенце в което да се печелят пари и мафията
    да е пропуснала "възможността за корекций"???
    Спорт ( Олипийския комитет) , Парламент, Златните Мини, Антики,
    Здравеопазване ,Училища, Строителство,Земеделие ,
    Армия , Полиция ,Прокуратура, Съд ,Министерства , Частен бизнес
    та чак в ЕП...
    показахме колко некадърен народ сме си избрали да ни води!!!???

    Коментиран от #36, #38

    09:21 26.10.2026

  • 35 И кво

    1 0 Отговор
    Извадиха нафталина да каже няколко безсмислени щуротии.

    09:24 26.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Троянец":

    Мислиш ли, че има разлика в логиката?

    09:40 26.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 койдазнай

    0 0 Отговор
    Вълна от убийства има, когато се пренасочват финансовите потоци, към нови обръчи от фирми. Сега такова нещо нямаме, всичко си е по старому! За това и поръчковите убийства са на обичайните нива.

    09:43 26.10.2026