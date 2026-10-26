Ботьо Ботев: Убийствата на Бинев и Филипов са различни, не вещаят нова вълна

Случаите със смъртта на Слави Бинев и Илиян Филипов имат различен характер и не дават основание за прогноза за нова вълна от убийства. Това заяви криминалистът Ботьо Ботев, бивш началник на сектор „Убийства“ в СДВР.
По думите му двата случая вероятно са свързани с конфликти във финансови и лични отношения, но развитието им е различно.
Случаят със Слави Бинев
Според Ботев убийството на Слави Бинев вероятно не е било предварително планирано. Той допуска, че тримата мъже, посетили бизнесмена в дома му, може да са отишли да разрешат спор, свързан с бизнес отношения и пари, а не с намерение да го убият.
Криминалистът смята, че конфликтът може да е ескалирал внезапно и да е довел до фатален изход. Според него, ако убийството е било предварително подготвено, извършителите вероятно биха действали по различен начин.
Ботев даде висока оценка на бързите действия на разследващите след случая. Той подчерта, че своевременното установяване на заподозрените е било важно заради възможността те да напуснат страната и да се насочат към Турция.
Различна оценка за случая с Илиян Филипов
При случая с Илиян Филипов конфликтът е назрявал във времето, а решението за убийството е било предварително обмислено и организирано, смята Ботьо Ботев. Филипов е собственик на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив).
Криминалистът обърна внимание, че жертвата и заподозреният са се познавали от години. По думите му продължителното познанство не изключва сериозни противоречия, когато са намесени бизнес интереси.
Ботев изрази съмнение, че човекът, представен първоначално като пряк извършител, непременно е осъществил убийството. Той посочи и фигура на маскиран мъж, забелязан на видеозапис в района на местопрестъплението, като допусна, че именно той може да е непосредственият извършител.
Това е оценка на криминалиста върху наличните кадри, а не установен факт по разследването.
Няма прогноза за нова вълна
Ботьо Ботев призова двата случая да бъдат разглеждани поотделно, без прибързани обобщения за завръщане към годините на организираната престъпност.
Той не се ангажира с прогноза дали предстоят нови убийства и подчерта, че отделни престъпления не са достатъчни за подобно заключение.„Не може да се разсъждава така“, заяви криминалистът по повод въпроса дали обществото трябва да очаква нова вълна от убийства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само
Коментиран от #26
08:29 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Жеков
08:29 26.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Боруна Лом
08:30 26.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Фен
08:31 26.10.2026
9 🦉🦉🦉🦉
И двамата са убити заради пари❗
Про.100 единият е убит за да не му върнат пари на него, а другият за да не върнат пари на негов съдружник❗
08:31 26.10.2026
10 Старчо Сарача
Коментиран от #17
08:32 26.10.2026
11 Адрес 4000
08:32 26.10.2026
12 1488
зимата е пьтник
08:35 26.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Евгени от Алфапласт
08:45 26.10.2026
17 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Старчо Сарача":Лошо няма. България се очиства от нечисти хора.
08:45 26.10.2026
18 Ювелирничт гении
Проф Десев ти предлага « Простанал», пий го бе
08:47 26.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този
08:52 26.10.2026
21 Чакай сега
08:56 26.10.2026
22 Гост
08:57 26.10.2026
23 Как чужди граждани влизат и излизат с
08:58 26.10.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИМА МНОГО ИНТЕРЕСНИ ФИРМИ 45 НА БРОЙ
СЪС "БИЗНЕСМЕНИ" - НЯКОИ ОТ ТЯХ СЪДРУЖНИЦИ И НА РАДОСЛАВ ИПОН1 НА РАПОНА БОЙКО И НА ЦЕЦА БОРИСЛАВОВА :)
..... А РАДОСЛАВ ИПОНА Е БИЛ С БАТ БОЙКО САМО УПРАВИТЕЛ НА ИПОН 1 - КОГАТО СЕ СЪЗДАВА ФИРМАТА СОБСТВЕНИК Е БИЛА ЦЕЦА БОРИСЛАВОВА АБАДЖИЕВА - СНАХА НА ИВАН АБАДЖИЕВ ОТ ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП
Коментиран от #31, #34
09:02 26.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Снап
До коментар #1 от "Само":Мъглата пада..
09:03 26.10.2026
27 Какъв е режима на границата за
09:04 26.10.2026
28 Какво му е различното на това ...
Един Турски мафиот, застрелял един Български такъв,
в спор за милони ???
Как се прави бизнес, за скъпоценни камъни и благородни метали
не къде а в Турция ???
Стига сте баламосвали народа !!!
09:09 26.10.2026
29 Джак Спароу
09:13 26.10.2026
30 Истината
09:13 26.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Троянец
Коментиран от #33, #37
09:17 26.10.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #32 от "Троянец":ПОКРАЙ СЛАВИ И НИЯ
ИЗПЛУВА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКАТА БАНКА НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА .
ПО ПЪРВИ МЪЖ АБАЖИЕВА - разтрогнат брак със Стефан Абаджиев – син на бившия кандидат-член на Политбюро на ЦК на БКП и бивш посланик в Румъния Иван Абаджиев
.... ТАЯ ДАМА РОДЕНА 1958 ! Е ПО ЧЕРВЕНА ДАЖЕ ОТ СЕРЬОЖА ОТ ОДЕССА
09:20 26.10.2026
34 Нямам повече, никакви въпроси!
До коментар #24 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Картината на мафията в България , рано или късно ,
ще блесне на стената с "елгантния си блясък"!
Има ли някъде местенце в което да се печелят пари и мафията
да е пропуснала "възможността за корекций"???
Спорт ( Олипийския комитет) , Парламент, Златните Мини, Антики,
Здравеопазване ,Училища, Строителство,Земеделие ,
Армия , Полиция ,Прокуратура, Съд ,Министерства , Частен бизнес
та чак в ЕП...
показахме колко некадърен народ сме си избрали да ни води!!!???
Коментиран от #36, #38
09:21 26.10.2026
35 И кво
09:24 26.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дзак
До коментар #32 от "Троянец":Мислиш ли, че има разлика в логиката?
09:40 26.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 койдазнай
09:43 26.10.2026