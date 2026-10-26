Ботьо Ботев: Убийствата на Бинев и Филипов са различни, не вещаят нова вълна

Случаите със смъртта на Слави Бинев и Илиян Филипов имат различен характер и не дават основание за прогноза за нова вълна от убийства. Това заяви криминалистът Ботьо Ботев, бивш началник на сектор „Убийства“ в СДВР.

По думите му двата случая вероятно са свързани с конфликти във финансови и лични отношения, но развитието им е различно.

Случаят със Слави Бинев

Според Ботев убийството на Слави Бинев вероятно не е било предварително планирано. Той допуска, че тримата мъже, посетили бизнесмена в дома му, може да са отишли да разрешат спор, свързан с бизнес отношения и пари, а не с намерение да го убият.

„Навярно са имали някакви бизнес отношения, които обаче на фона на недоразумения са довели до противоречия“, посочи Ботев.

Криминалистът смята, че конфликтът може да е ескалирал внезапно и да е довел до фатален изход. Според него, ако убийството е било предварително подготвено, извършителите вероятно биха действали по различен начин.

Ботев даде висока оценка на бързите действия на разследващите след случая. Той подчерта, че своевременното установяване на заподозрените е било важно заради възможността те да напуснат страната и да се насочат към Турция.

Различна оценка за случая с Илиян Филипов

При случая с Илиян Филипов конфликтът е назрявал във времето, а решението за убийството е било предварително обмислено и организирано, смята Ботьо Ботев. Филипов е собственик на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив).

Криминалистът обърна внимание, че жертвата и заподозреният са се познавали от години. По думите му продължителното познанство не изключва сериозни противоречия, когато са намесени бизнес интереси.

Ботев изрази съмнение, че човекът, представен първоначално като пряк извършител, непременно е осъществил убийството. Той посочи и фигура на маскиран мъж, забелязан на видеозапис в района на местопрестъплението, като допусна, че именно той може да е непосредственият извършител.

Това е оценка на криминалиста върху наличните кадри, а не установен факт по разследването.

Няма прогноза за нова вълна

Ботьо Ботев призова двата случая да бъдат разглеждани поотделно, без прибързани обобщения за завръщане към годините на организираната престъпност.

Той не се ангажира с прогноза дали предстоят нови убийства и подчерта, че отделни престъпления не са достатъчни за подобно заключение.

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„Не може да се разсъждава така“, заяви криминалистът по повод въпроса дали обществото трябва да очаква нова вълна от убийства.