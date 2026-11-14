Ботьо Ботев за убийството на Илиян Филипов: Вторият обвиняем може да е стрелецът

Вторият обвиняем по делото за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов може да е физическият извършител, а Славчо Мегеров да е организаторът. Това предположение направи криминалистът Ботьо Ботев в ефира на NOVA NEWS.

„Може би вторият задържан дори той е убиецът. Като се направи съпоставка на времето и на нещата, които са, вероятно той е стрелецът. Отделен е въпросът къде е бил Славчо в този момент. Той е организаторът, той е подбудителят“, заяви Ботев. Думите му представляват експертна хипотеза, а не установен факт по делото.

Какво твърди прокуратурата

Бизнесменът беше застрелян около 1 часа на 30 септември в жилищна сграда в пловдивския квартал „Христо Смирненски“. Славчо Мегеров беше задържан в София часове след убийството и остава в ареста по обвинение за предумишлено убийство.

Вторият обвиняем е 42-годишният Атанас Дечев. На 13 ноември Окръжният съд в Пловдив го остави за постоянно в ареста. Според прокуратурата той е помогнал на Мегеров с информация за поведението и навиците на жертвата, а обвинението му е за помагачество при умишлено улеснено предумишлено убийство. Съдът прие, че има достатъчно данни за предположение за съпричастност и опасност Дечев да се укрие.

Дечев отрича да има общо с престъплението. Адвокатът му Красимир Елдъров обяви, че ще обжалва мярката. Апелативният съд в Пловдив трябва да разгледа жалбата на 19 ноември.

Ботев заяви, че още в първите часове след убийството е имало несъответствия между описанието на Мегеров и човек, който е бил видян да се оттегля от мястото на престъплението.

„Много нереални неща има в това, което се заявява към момента, защото все още са неясни нещата“, каза криминалистът. По думите му е имало информация и за човек, който чакал на петия етаж. Ботев допуска, че това не е бил Мегеров, тъй като той е бил добре познат на жената, която се е намирала в жилището.

Криминалистът посочи и неизяснените обстоятелства около човек в сградата, предизвикал подозрения у жената. По случая дори се е споменавало, че той е държал пистолет. Тези твърдения не са потвърдени като факти от съда или прокуратурата.

Разследването продължава. По делото са събрани видеозаписи, веществени доказателства и експертни справки, а прокуратурата заяви, че работата по случая не е приключила.