Служители на Министерството на вътрешните работи са подпомагали укриването на доказателства и прикриването на извършители при тежки престъпления, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в предаването „Дневен ред“ пред Миролюба Бенатова и Генка Шикерова.

По думите му не става въпрос за изолиран случай. Част от знаковите убийства в страната са останали неразкрити заради намеса на полицаи, които по това време са работели по разследванията. Демерджиев твърди, че вместо да събират улики, служители са заличавали следи и са осигурявали прикритие за извършители, съучастници и поръчители.

Вътрешният министър посочи, че става дума за служители от специализирани структури, които разследват знакови убийства. По установяването им се работи, но конкретни имена и конкретни стари престъпления не бяха посочени.

„Не мога да съм конкретен, защото работим по това. Искам да установим тези хора и да си понесат отговорност“, заяви Иван Демерджиев.

Той допълни, че случаят не е един и че не би се изненадал, ако проверките доведат до разкриването на още убийства, останали неразкрити през годините. Към момента няма данни за повдигнати обвинения срещу конкретни служители на МВР за прикриване на такива престъпления.

Всички версии за убийството на Илиян Филипов се проверяват

Повод за коментара на Демерджиев е разследването на убийството на Илиян Филипов. По делото криминалистите продължават да работят по всички възможни хипотези, като нито една от тях не е изключена.

„Нито една версия не е отпаднала по отношение убийството на Илиян Филипов“, заяви министърът. По думите му дадена версия може да бъде изключена едва когато бъдат събрани категорични доказателства в друга посока.

Разследващите първо трябва да установят фактите и едва след това да стеснят кръга на заподозрените. Така според Демерджиев се цели да не бъде компрометирано делото и да се изгради доказателствена основа за евентуални бъдещи обвинения.

Източници: dunavmost.com, darik.bg, mediapool.bg