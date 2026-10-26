Защо Никола Райчев получи 20 години, а не доживотен затвор

Върховният касационен съд остави в сила наказанието от 20 години лишаване от свобода за Никола Райчев, осъден за убийството на Ангел Здравков в Пазарджик. Така най-тежкото наказание, наложено на първа инстанция, окончателно остава заменено със срочен затвор. Решението е от 16 октомври 2026 г. и не подлежи на обжалване.

Какво е отчел съдът

Сред обстоятелствата, повлияли върху размера на наказанието, са младата възраст на Райчев, чистото му съдебно минало, частичните самопризнания, съдействието за разкриване на извършеното и изразеното съжаление. Апелативният съд в Пловдив, чието решение е потвърдено от ВКС, не е споделил извода на първата инстанция, че разкаянието на подсъдимия е само формално.

В производството е обсъждано и поведението на Райчев преди предаването му на полицията. Той е записал видеоклипове със собствения си глас. Според изложените мотиви това е било разглеждано като психологически механизъм за справяне със случилото се, а не като доказателство, че съжалението му липсва.

Съдът е приел, че нападението не е било предварително планирано. Решението да бъде извършено убийството е възникнало внезапно при конфликт, свързан с ревност. Наред с това е потвърдено, че престъплението е извършено по особено мъчителен за жертвата начин.

Как се стигна до окончателната присъда

На 29 септември 2023 г. в квартал „Запад“ в Пазарджик Ангел Здравков се разхождал с Дарина Бързакова, бивша приятелка на Райчев. При последвалото нападение Здравков получил две прободно-порезни рани с нож в областта на корема и бедрото. Той починал от кръвозагуба в линейката на път за болницата.

На 9 април 2025 г. Окръжният съд в Пазарджик наложил на Райчев доживотен затвор при специален режим. На 30 март 2026 г. Апелативният съд в Пловдив изменил наказанието на 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим, като потвърдил присъдата в останалата ѝ част.

До ВКС били подадени жалби както от защитата на Райчев, така и от родителите на Ангел – Михаела и Недялко Здравкови, и от гражданския ищец Денислава Здравкова. Защитата настоявала за отмяна или намаляване на наказанието, а близките на убития оспорили замяната на доживотния затвор с 20 години лишаване от свобода.

„Решението не подлежи на обжалване.“

С окончателното произнасяне на ВКС съдебната процедура приключва, а Никола Райчев ще изтърпи 20-годишно наказание при първоначален строг режим.

Източници: trafficnews.bg, vks.bg, viamedia.bg