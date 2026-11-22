Върховният касационен съд ще определи кой съд ще разгледа делото за катастрофата с трима загинали младежи край Неделино, след като всички съдии от наказателното отделение на Окръжния съд в Смолян си направиха отвод. Производството в Смолян е прекратено, а делото е изпратено на ВКС. Това съобщи Dnes.bg, позовавайки се на публикуван съдебен акт.

Катастрофата е станала на 12 юни 2019 г. на пътя между Неделино и Крайна. При сблъсъка между лек автомобил БМВ и товарен „Мерцедес“ са загинали водачът и двамата пътници в БМВ. Жертвите са били на възраст между 23 и 27 години.

Според обвинението БМВ-то е навлязло в насрещната лента при скорост около 93 км/ч и се е ударило в камиона. Прокуратурата твърди, че водачът на товарния автомобил Георги Скечелиев също е допринесъл за произшествието, тъй като е управлявал със скорост около 83 км/ч при ограничение от 50 км/ч.

Скечелиев е привлечен към наказателна отговорност за причиняване на смърт по непредпазливост при условията на независимо съпричиняване с водача на БМВ. Той остава подсъдим, като окончателната му наказателна отговорност все още не е установена.

Присъдата е отменена заради процесуални нарушения

На 26 февруари 2026 г. Окръжният съд в Смолян го е признал за виновен и му е наложил шест месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Съдът го е лишил и от право да управлява моторно превозно средство за шест месеца.

Процесът е протекъл по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимият е признал фактите, описани в обвинителния акт. Защитата е обжалвала присъдата пред Апелативния съд в Пловдив.

На 7 юли 2026 г. апелативният съд е отменил присъдата и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на Окръжния съд в Смолян. В съдебния акт са посочени „съществени нарушения на процесуалните правила“, включително непълноти в обвинителния акт и липса на мотиви по ключови за обвинението обстоятелства.

Всички наказателни съдии са се отвели

След повторното образуване на делото в Смолян всички съдии от наказателното отделение са се отвели заради предходно участие в съдебни производства по същия случай. Последен се е отвел съдия Елен Маламов.

През май 2022 г. Маламов е участвал в съдебен състав, който е потвърдил постановление на прокуратурата за прекратяване на наказателното производство. Заради това участие съдията е приел, че са налице основания да не разглежда повторно делото.

След изпращането на материалите ВКС трябва да определи друг съд, който да разгледа делото. Към момента няма посочена дата за ново съдебно заседание.

Източници: dnes.bg