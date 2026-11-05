Задържаха 16-годишен за нападение над учител в Септември

Полицията е задържала за до 24 часа 16-годишен младеж от село Ковачево след нападение над 60-годишен учител в Септември. Инцидентът е станал на 4 ноември в ранния следобед пред професионална гимназия в града, съобщават от полицията в Пазарджик.
До конфликта се стигнало при проверка на училищен автобус. Дежурният преподавател установил, че младежът не е ученик в гимназията в Септември, а учи в училище в Пазарджик. Учителят му направил забележка за поведението и го приканил да слезе от автобуса.
При слизането си младежът ударил преподавателя с глава в лицето. След удара учителят изгубил равновесие и паднал на земята пред сградата на гимназията. Според съобщените от полицията данни нападението е станало пред учители, ученици и минувачи.
След подаден сигнал на място пристигнали полицейски служители. Непълнолетният е отведен в Районното управление в Септември, където е задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувана преписка от органите на МВР. Материалите предстои да бъдат докладвани на Районната прокуратура в Пазарджик, която ще прецени последващите действия.
Източници: dunavmost.com, taralej.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Помислих, че е ритнал куче!!!
20:24 05.11.2026
2 Команченцо, команчи
20:33 05.11.2026
3 Пенсионер ОСВ
Хипотетично да предположим че се случи,бой в Милицията изключване от училище.
Може и да бъде изпратен в ТВУ,а родителите му обществено порицани.
20:37 05.11.2026
4 Кучето на Мими 🐕
20:38 05.11.2026
5 Тити
20:49 05.11.2026
6 Хахахаха
Коментиран от #7, #9
20:52 05.11.2026
7 Демокрацияяя
До коментар #6 от "Хахахаха":Банани и вибратори
21:02 05.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хихихихи
До коментар #6 от "Хахахаха":Нормално е сдобилите се с дипломи благодарение на делегираните бюджети да "мислят" така .
Без кавички няма с какво;-).
21:07 05.11.2026