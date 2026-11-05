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Задържаха 16-годишен за нападение над учител в Септември

Задържаха 16-годишен за нападение над учител в Септември

5 Ноември, 2026 20:22 600 9

  • задържан ученик-
  • нападение над учител-
  • септември-
  • пазарджик-
  • училищен автобус

Младежът е ударил с глава 60-годишен преподавател след забележка в училищен автобус. По случая е образувана преписка

Задържаха 16-годишен за нападение над учител в Септември - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията е задържала за до 24 часа 16-годишен младеж от село Ковачево след нападение над 60-годишен учител в Септември. Инцидентът е станал на 4 ноември в ранния следобед пред професионална гимназия в града, съобщават от полицията в Пазарджик.

До конфликта се стигнало при проверка на училищен автобус. Дежурният преподавател установил, че младежът не е ученик в гимназията в Септември, а учи в училище в Пазарджик. Учителят му направил забележка за поведението и го приканил да слезе от автобуса.

При слизането си младежът ударил преподавателя с глава в лицето. След удара учителят изгубил равновесие и паднал на земята пред сградата на гимназията. Според съобщените от полицията данни нападението е станало пред учители, ученици и минувачи.

След подаден сигнал на място пристигнали полицейски служители. Непълнолетният е отведен в Районното управление в Септември, където е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувана преписка от органите на МВР. Материалите предстои да бъдат докладвани на Районната прокуратура в Пазарджик, която ще прецени последващите действия.

Източници: dunavmost.com, taralej.bg


Пазарджик / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 3 Отговор
    Божкее........изкарах си акъла!!!
    Помислих, че е ритнал куче!!!

    20:24 05.11.2026

  • 2 Команченцо, команчи

    6 0 Отговор
    Индиански правила.

    20:33 05.11.2026

  • 3 Пенсионер ОСВ

    11 0 Отговор
    Навремето при соца да посегнеш на Учител,Ъбсурд
    Хипотетично да предположим че се случи,бой в Милицията изключване от училище.
    Може и да бъде изпратен в ТВУ,а родителите му обществено порицани.

    20:37 05.11.2026

  • 4 Кучето на Мими 🐕

    4 1 Отговор
    На учителят с любов.🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    20:38 05.11.2026

  • 5 Тити

    7 0 Отговор
    Това са поколението Zагубеняци

    20:49 05.11.2026

  • 6 Хахахаха

    0 6 Отговор
    Нормално, в руските губернии е така.

    Коментиран от #7, #9

    20:52 05.11.2026

  • 7 Демокрацияяя

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Банани и вибратори

    21:02 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хихихихи

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Нормално е сдобилите се с дипломи благодарение на делегираните бюджети да "мислят" така .
    Без кавички няма с какво;-).

    21:07 05.11.2026