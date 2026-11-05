Задържаха 16-годишен за нападение над учител в Септември

Полицията е задържала за до 24 часа 16-годишен младеж от село Ковачево след нападение над 60-годишен учител в Септември. Инцидентът е станал на 4 ноември в ранния следобед пред професионална гимназия в града, съобщават от полицията в Пазарджик.

До конфликта се стигнало при проверка на училищен автобус. Дежурният преподавател установил, че младежът не е ученик в гимназията в Септември, а учи в училище в Пазарджик. Учителят му направил забележка за поведението и го приканил да слезе от автобуса.

При слизането си младежът ударил преподавателя с глава в лицето. След удара учителят изгубил равновесие и паднал на земята пред сградата на гимназията. Според съобщените от полицията данни нападението е станало пред учители, ученици и минувачи.

След подаден сигнал на място пристигнали полицейски служители. Непълнолетният е отведен в Районното управление в Септември, където е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувана преписка от органите на МВР. Материалите предстои да бъдат докладвани на Районната прокуратура в Пазарджик, която ще прецени последващите действия.

Източници: dunavmost.com, taralej.bg