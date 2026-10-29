Апелативният съд решава за ареста на двамата кметове от ДПС

Жители на Сунгурларе и Белица се събират на мълчалив протест пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на кметовете Димитър Гавазов и Радослав Ревански. Двамата обжалват най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Апелативният съд в Бургас разглежда жалбите на кмета на Сунгурларе и кмета на Белица. Заседанието е насрочено за 14 часа, а решението на магистратите ще бъде окончателно.
Обвиненията са свързани с обществени поръчки
Гавазов и Ревански са обвиняеми за участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние заедно с Христо Широков, областен координатор на ДПС в Бургас.
Според прокуратурата предполагаемата схема е свързана с обществени поръчки на обща стойност близо 7 милиона евро. От фирмите изпълнители са били искани комисиони между 25 и 35 процента от получените суми, твърди държавното обвинение.
Какво реши първата инстанция
На 22 октомври Окръжният съд в Бургас определи за двамата кметове мярка „задържане под стража“. На третия обвиняем по делото, Христо Широков, беше наложен домашен арест.
Защитата на Гавазов и Ревански настоява за по-леки мерки за неотклонение. До произнасянето на Апелативния съд двамата остават в ареста, а обвиненията срещу тях не са доказана вина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ген. Мутафчийски
14:05 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 На тоя
14:08 29.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 3.14К
14:16 29.10.2026
6 Петьо Евров
14:16 29.10.2026
7 Питанка
Никой няма да я пита защо е помилвала рецидивист с доживотна присъда за 2 убийства и богато криминално досие с кражби, контрабанда, наркотици ... а бе по всички характеристики отговаря да е от трупата на наркоЙотова.
14:25 29.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Въпрос
Така никога България няма да тръгне в правилния път. Затвори, затвори трябват, а не само напразни заседания на съда и харчене не огромни пари за нищо. Като ги пуснете, те ще правят пак същото - ще крадат, защото друго не са научили и не могат да правят. Това знаят, да крадат от нас.
14:27 29.10.2026
10 ту-туу
14:36 29.10.2026