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Апелативният съд решава за ареста на двамата кметове от ДПС

Апелативният съд решава за ареста на двамата кметове от ДПС

29 Октомври, 2026 14:03 635 10

  • апелативен съд бургас-
  • сунгурларе-
  • белица-
  • търговия с влияние-
  • арест

Жители на Сунгурларе и Белица протестират пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на Димитър Гавазов и Радослав Ревански

Апелативният съд решава за ареста на двамата кметове от ДПС - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жители на Сунгурларе и Белица се събират на мълчалив протест пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на кметовете Димитър Гавазов и Радослав Ревански. Двамата обжалват най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Апелативният съд в Бургас разглежда жалбите на кмета на Сунгурларе и кмета на Белица. Заседанието е насрочено за 14 часа, а решението на магистратите ще бъде окончателно.

Обвиненията са свързани с обществени поръчки

Гавазов и Ревански са обвиняеми за участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние заедно с Христо Широков, областен координатор на ДПС в Бургас.

Според прокуратурата предполагаемата схема е свързана с обществени поръчки на обща стойност близо 7 милиона евро. От фирмите изпълнители са били искани комисиони между 25 и 35 процента от получените суми, твърди държавното обвинение.

Какво реши първата инстанция

На 22 октомври Окръжният съд в Бургас определи за двамата кметове мярка „задържане под стража“. На третия обвиняем по делото, Христо Широков, беше наложен домашен арест.

Защитата на Гавазов и Ревански настоява за по-леки мерки за неотклонение. До произнасянето на Апелативния съд двамата остават в ареста, а обвиненията срещу тях не са доказана вина.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ген. Мутафчийски

    11 0 Отговор
    Да не излизат! Там да си останат!

    14:05 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 На тоя

    13 0 Отговор
    алчността блика от очите му !

    14:08 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 3.14К

    2 0 Отговор
    Борците за европейски ценности и равенство дават на Ицо русия и жената на Димо по 80€ , а на Киро лудия 60€. Ревански никога не е допускал подобно разделение!

    14:16 29.10.2026

  • 6 Петьо Евров

    4 0 Отговор
    Нема страшно, връщам се от Дубай и са на свобода, Дебелян плати щедро

    14:16 29.10.2026

  • 7 Питанка

    0 3 Отговор
    Йотовица защо си е спряла коментарите навсякъде ? 🤣🤣🤣
    Никой няма да я пита защо е помилвала рецидивист с доживотна присъда за 2 убийства и богато криминално досие с кражби, контрабанда, наркотици ... а бе по всички характеристики отговаря да е от трупата на наркоЙотова.

    14:25 29.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Въпрос

    7 0 Отговор
    Затова ли беше цялата пушилка - за да ги пуснат "по живо, по здраво". Крадците и убийците вкъщи, на топличко, а кражбите им - ще ги плаща бедния български народ
    Така никога България няма да тръгне в правилния път. Затвори, затвори трябват, а не само напразни заседания на съда и харчене не огромни пари за нищо. Като ги пуснете, те ще правят пак същото - ще крадат, защото друго не са научили и не могат да правят. Това знаят, да крадат от нас.

    14:27 29.10.2026

  • 10 ту-туу

    4 0 Отговор
    Да стоят на топло при бай Ставри - крадците магнитскии

    14:36 29.10.2026