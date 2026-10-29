Апелативният съд решава за ареста на двамата кметове от ДПС

Жители на Сунгурларе и Белица се събират на мълчалив протест пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на кметовете Димитър Гавазов и Радослав Ревански. Двамата обжалват най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Апелативният съд в Бургас разглежда жалбите на кмета на Сунгурларе и кмета на Белица. Заседанието е насрочено за 14 часа, а решението на магистратите ще бъде окончателно.

Обвиненията са свързани с обществени поръчки

Гавазов и Ревански са обвиняеми за участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние заедно с Христо Широков, областен координатор на ДПС в Бургас.

Според прокуратурата предполагаемата схема е свързана с обществени поръчки на обща стойност близо 7 милиона евро. От фирмите изпълнители са били искани комисиони между 25 и 35 процента от получените суми, твърди държавното обвинение.

Какво реши първата инстанция

На 22 октомври Окръжният съд в Бургас определи за двамата кметове мярка „задържане под стража“. На третия обвиняем по делото, Христо Широков, беше наложен домашен арест.

Защитата на Гавазов и Ревански настоява за по-леки мерки за неотклонение. До произнасянето на Апелативния съд двамата остават в ареста, а обвиненията срещу тях не са доказана вина.