Софийският градски съд решава дали да остави окончателно в ареста тримата непълнолетни, обвинени в блудство с 15-годишно момиче в София. Имената на обвиняемите и на пострадалото момиче не се съобщават.

Според прокуратурата около 15 тийнейджъри са се събрали в апартамент, след като преди това били на детска дискотека за Хелоуин. В жилището младежите продължили да пият. По данни на обвинението след това част от тях направили опит да изнасилят едно от присъстващите момичета.

Разследването е започнало след сигнал за силен шум от адреса. Полицаи са посетили жилището, но според данните по случая са съставили единствено предупредителен протокол.

Пред съда предстои да бъде решено дали тримата обвиняеми ще останат задържани под стража. Тази мярка не решава въпроса за вината им, а се прилага в рамките на разследването. По случая посочените обстоятелства са твърдения на прокуратурата и подлежат на доказване.

Източници: nova.bg