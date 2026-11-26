Окръжният съд в Бургас остави в ареста 66-годишния Асен Василев от София, обвинен за умишлено причиняване на смърт при катастрофа на автомагистрала „Тракия“. При инцидента на 9 ноември загина 62-годишна жена, която е била училищна директорка. Според прокуратурата автомобилът на обвиняемия се е движел със 251 км/ч при разрешени 140 км/ч.

Разследването сочи, че колата на Василев е застигнала и е ударила отзад автомобила на жената. Прокуратурата поддържа, че движението с над 200 км/ч е продължило и непосредствено преди сблъсъка. Обвинението е за умишлено причиняване на смърт при нарушение на правилата за движение, но вината на обвиняемия все още не е установена с влязла в сила присъда.

Данните за скоростта са извлечени от автомобила

Точната скорост е установена чрез техническа експертиза на информацията от електронния модул на автомобила. По данни на прокуратурата системата съхранява показателите за петте секунди преди удара, като данните са криптирани и не могат да бъдат променяни.

„Тази скорост води до невъзможност както за водача, така и за всички останали участници в движението да съобразят действията и реакциите си“, заяви прокурорът Мануел Манев от Окръжната прокуратура в Бургас.

В момента на сблъсъка автомобилът автоматично е подал сигнал до телефон 112. Според обвинението установеният спирачен път е бил малък. Пред разследващите Василев е заявил, че загиналата жена е навлязла в неговата лента непосредствено преди удара.

Разминаване в данните за нарушенията

В публикацията за случая се посочва, че справката за пътното досие на обвиняемия показва девет регистрирани нарушения през последните две години, като повечето са свързани с превишена скорост. Същата информация е цитирана и от Нова телевизия.

БНР обаче цитира прокурора Манев с данни за общо 11 нарушения на Закона за движението по пътищата за същия период. Разликата не е изяснена публично в наличната информация и не позволява категорично да се посочи единен брой без допълнителна справка по делото.

Съдът е наложил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Определението може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Бургас. Разследването продължава.

Източници: dunavmost.com, nova.bg, bnrnews.bg