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Задържаха под стража обвиняемия за смъртта на кучето Кнопа

Задържаха под стража обвиняемия за смъртта на кучето Кнопа

4 Ноември, 2026 18:26 835 32

  • кучето кнопа-
  • йордан атанасов-
  • насилие над животни-
  • софийски районен съд-
  • кръстова вада

Съдът е установил четири случая на агресивно поведение към животни. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд

Задържаха под стража обвиняемия за смъртта на кучето Кнопа - 1
Снимка: БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийският районен съд остави под стража 43-годишния Йордан Атанасов, обвинен за причиняването на смъртта на кучето Кнопа. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.

В съдебната зала прокуратурата е поискала най-тежката мярка за неотклонение. Според свидетелски показания Атанасов е ударил кучето с крак, след което то е починало. Дни по-рано обвиняемият е проявил агресия и към друго животно.

Прокуратурата е установила общо четири подобни случая на поведение. Според съда агресията ескалирала в рамките на два дни. Магистратите са отчели, че Атанасов не се е укривал и сам се е предал на властите, както и че няма предишни осъждания. Въпреки това съдът е преценил, че обществената опасност е висока.

Обвинението е свързано със случай в столичния квартал „Кръстова вада“. Разпространени записи от охранителна камера показват мъж, който рита малкото куче Кнопа. Вината на обвиняемия не е установена с влязла в сила присъда.

Демерджиев: Насилието над животни не може да се подминава

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че СДВР е реагирала веднага след сигнала за убито куче. „Насилието над животни не може да се подминава. Не само че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност за насилие и над хора“, посочи Демерджиев.

Той каза още, че заподозреният е бил идентифициран и обявен за издирване, тъй като се е укривал. По данни, изнесени в съда, обвиняемият впоследствие се е предал сам.

Протест пред Народното събрание

Протест срещу насилието над животни е насрочен за 19 часа пред Народното събрание в София. Организаторите настояват за справедливо наказание по случая с Кнопа, по-строги мерки срещу жестокостта и ефективно прилагане на закона.

Предстои Софийският градски съд да се произнесе, ако мярката за неотклонение бъде обжалвана.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    35 7 Отговор
    Браво! Лично Демерджиев се ангажира с тази важна за МВР и обществото задача!!! Сега очакваме не по малко от доживотен затвор без замяна!!!
    Има ли нужда според вас, да се приеме ясно законодателство, че кучетата имат безусловно право да ви апат и опрашват?!

    18:30 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ужас

    39 7 Отговор
    Тоталната деградация на територията продължава.
    Протестирахте срещу атомната ценрала, а сега ако изпълним изискванията на ЕС за излизане на домакинствата на свободния пазар, цените на електроенергията ви ще се повиши 10 (ДЕСЕТ) пъти
    Преди една година искахте смъртна присъда за един кардиохирург за някакво куче Мая, а човека си замина от България и като резултат вие ще умирате по стълбите пред болниците.
    Цяла Европа протестира заради високите цени, а тук се дава трибуна на болни хора, които протестират за кучета.

    18:34 04.11.2026

  • 4 аман за тва псе по 5 пъти на ден

    33 4 Отговор
    да се политизира за замазване на кражби за десетки милиарди и няма наказани
    неприятен инцидент за който явно има причина да изрита което не оправдава
    ама кучета и псета улични станаха като индийските крави по важни от нас
    спряха да евтанизират псета нахапали и убили хора

    затва и тук е най бедната и болнава и измираща държава пълна с кучкари джигити бабаити крадци

    18:34 04.11.2026

  • 5 Боздуган

    27 1 Отговор
    Ако, беше го блъснал с атв щеше да е най-много в къщи под домашен арест.

    18:35 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДрайвингПлежър

    28 4 Отговор
    Истерията продължава!!!

    А уважаемия съд дали ще има желание да установи по колко пъти на ден всеки гражданин се среща с насилия от страна на животните!!!

    Абсолютна гротеска! Изпопребиха хора и дори не влизат в ареста, за един ритник И ТО ВЕРОЯТНО ЗАСЛУЖЕН сега се троши обществен ресурс струващ ни стотици хиляди!!!

    Това не е държава! На тая територия и трябва едни диктатор, да ви научи да мислите с главите си!

    Коментиран от #11, #21, #29, #31

    18:36 04.11.2026

  • 8 Не разбрах

    20 4 Отговор
    Човека е влизал в чужд двор да рита кучето
    или кучето е скачало по човека и след това е било ритнато - това е казус с коренно различни ситуации?

    Вие имате ли понятие от причинно-следствени връзки?

    18:40 04.11.2026

  • 9 Свинаров

    17 3 Отговор
    НАП да разследва от къде тоя копей има пари за къща в елитния квартал Кръстова вада населяван от демократичната общност.

    18:42 04.11.2026

  • 10 Съдиите нормални ли са???

    26 5 Отговор
    Всеки божи ден се сблъсквам с кучета и техните - къде навън, къде в молове, магазини, сгради… Кога с малки палета, които се мотат в краката ми, лигавят ме, скачат отгоре ми и ми цапат дрехите, кога с големи, страшни песове със застрашителни зъби! В почти всички случаи стигаме до контакт - дали защото кучето е оставено свободно, а стопанинът снисходително те успокоява с “няма страшно, то не хапе” или просто е оставено на толкова дълга каишка, че то си прави каквото си иска! Да, де, ама аз кучета не обичам - нито да ми се търкат, нито да ме лигавят, камо ли, пък да ме хапят! Но, никой от кучколюбците аз и моите желания не го интересуваме! Така че, търпя ежедневния и вече повсеместен, кучешки тормоз! Но, ако някой ден ми писне и сритам поредното нахално псе, което стопанинът му невъзмутимо е оставил да ми припикава колата или да ми хапе крачола, МЕ АРЕСТУВАТ! Представяте ли си - мен, човекът, защото отказвам да бъда тормозен от животните!!!
    Тааа, останаха ли нормални хора в тая страна???

    18:43 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Термо

    20 2 Отговор
    Това кученце излезе по-скъпо и с по-ценен живот отколкото на човека убит в Пловдив по най-жестокия начин от група млади садисти. А и там тия садисти са насочени от някои богати хора.

    18:47 04.11.2026

  • 13 Бесен пес

    14 2 Отговор
    Доде ли конски дохтур от Йоркшир за аутопсия Да не ексхумират кучката после

    18:53 04.11.2026

  • 14 Тик-Ток

    21 2 Отговор
    Само забележете вече цяла седмица се говори за правата на псетата в България,а за 35 години западна демокрация нито веднъж някой е говорил за правата на хората в България

    Коментиран от #19

    18:54 04.11.2026

  • 15 кучето Кнопа ама

    16 3 Отговор
    Въобще не ни е важно ! По добре за хората да мислим

    18:54 04.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 кучето Кнопа е петрухански

    8 2 Отговор
    педофил! За тва врякат от ПП-ДБ

    18:57 04.11.2026

  • 18 Мнение

    15 1 Отговор
    Аз обичам кучета и дори донякъде и котки,но не ми харесва начина по който се грижат тяхните собственици за тях и почти винаги са в някакви елементарни културни нарушения когато са на разходка с тях!

    18:58 04.11.2026

  • 19 Тихо бе

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Тик-Ток":

    Тъ пир

    19:00 04.11.2026

  • 20 Мич

    5 2 Отговор
    Стига, бе. Това виц ли е?

    19:02 04.11.2026

  • 21 Очертава

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    на 8км от София през зимата действаше глутници изоставени домаши любимци. Лично съм чувал оплаквания от жители на околните квартали. И и виждал съм доказателства (изядена коза)

    Доста собственица на кучета ги изоставят. Копривщенци също са ми казвали. Идват с коли и ги изритват навън. колата

    19:02 04.11.2026

  • 22 Парички

    8 4 Отговор
    Демерджиев: Насилието над животни не може да се подминава.

    А защо режете месото на Cвинeте и Кокошките и ги продавате за пари?

    Трябва да осъдите и в затвора да изхвърлите всичките ферми, заводи за производство на месо!

    Демерджиев, атеб трябва да те осъдят, че ядеш Cвинcко месо!

    19:06 04.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ефективна присъда за чудовището

    5 10 Отговор
    такива не трябва да се третират като хора

    19:09 04.11.2026

  • 26 Би би

    10 3 Отговор
    Вие акъл имате ли,едно куче с повече права от едно дете и човек,ега... държавата.

    19:11 04.11.2026

  • 27 Хохо Бохо

    3 2 Отговор
    Все едно е убил човек, а не кьопек. Тая кучешка гад е вреден дивеч и подлежи целогодишно на отстрел извън населените места.

    Коментиран от #28

    19:19 04.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Паниковски

    3 0 Отговор
    Да задържат под стража и собственика на кучето - ако го беше държал на каишка до себе си, нищо нямаше да му се случи.
    И стига с израза "кучето почина" - тук не става въпрос за човек. Правилно е да се каже"кучето загина" или "кучето умря".

    19:35 04.11.2026