Задържаха под стража обвиняемия за смъртта на кучето Кнопа

Софийският районен съд остави под стража 43-годишния Йордан Атанасов, обвинен за причиняването на смъртта на кучето Кнопа. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.
В съдебната зала прокуратурата е поискала най-тежката мярка за неотклонение. Според свидетелски показания Атанасов е ударил кучето с крак, след което то е починало. Дни по-рано обвиняемият е проявил агресия и към друго животно.
Прокуратурата е установила общо четири подобни случая на поведение. Според съда агресията ескалирала в рамките на два дни. Магистратите са отчели, че Атанасов не се е укривал и сам се е предал на властите, както и че няма предишни осъждания. Въпреки това съдът е преценил, че обществената опасност е висока.
Обвинението е свързано със случай в столичния квартал „Кръстова вада“. Разпространени записи от охранителна камера показват мъж, който рита малкото куче Кнопа. Вината на обвиняемия не е установена с влязла в сила присъда.
Демерджиев: Насилието над животни не може да се подминава
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че СДВР е реагирала веднага след сигнала за убито куче. „Насилието над животни не може да се подминава. Не само че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност за насилие и над хора“, посочи Демерджиев.
Той каза още, че заподозреният е бил идентифициран и обявен за издирване, тъй като се е укривал. По данни, изнесени в съда, обвиняемият впоследствие се е предал сам.
Протест пред Народното събрание
Протест срещу насилието над животни е насрочен за 19 часа пред Народното събрание в София. Организаторите настояват за справедливо наказание по случая с Кнопа, по-строги мерки срещу жестокостта и ефективно прилагане на закона.
Предстои Софийският градски съд да се произнесе, ако мярката за неотклонение бъде обжалвана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Има ли нужда според вас, да се приеме ясно законодателство, че кучетата имат безусловно право да ви апат и опрашват?!
18:30 04.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ужас
Протестирахте срещу атомната ценрала, а сега ако изпълним изискванията на ЕС за излизане на домакинствата на свободния пазар, цените на електроенергията ви ще се повиши 10 (ДЕСЕТ) пъти
Преди една година искахте смъртна присъда за един кардиохирург за някакво куче Мая, а човека си замина от България и като резултат вие ще умирате по стълбите пред болниците.
Цяла Европа протестира заради високите цени, а тук се дава трибуна на болни хора, които протестират за кучета.
18:34 04.11.2026
4 аман за тва псе по 5 пъти на ден
неприятен инцидент за който явно има причина да изрита което не оправдава
ама кучета и псета улични станаха като индийските крави по важни от нас
спряха да евтанизират псета нахапали и убили хора
затва и тук е най бедната и болнава и измираща държава пълна с кучкари джигити бабаити крадци
18:34 04.11.2026
5 Боздуган
18:35 04.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ДрайвингПлежър
А уважаемия съд дали ще има желание да установи по колко пъти на ден всеки гражданин се среща с насилия от страна на животните!!!
Абсолютна гротеска! Изпопребиха хора и дори не влизат в ареста, за един ритник И ТО ВЕРОЯТНО ЗАСЛУЖЕН сега се троши обществен ресурс струващ ни стотици хиляди!!!
Това не е държава! На тая територия и трябва едни диктатор, да ви научи да мислите с главите си!
Коментиран от #11, #21, #29, #31
18:36 04.11.2026
8 Не разбрах
или кучето е скачало по човека и след това е било ритнато - това е казус с коренно различни ситуации?
Вие имате ли понятие от причинно-следствени връзки?
18:40 04.11.2026
9 Свинаров
18:42 04.11.2026
10 Съдиите нормални ли са???
Тааа, останаха ли нормални хора в тая страна???
18:43 04.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Термо
18:47 04.11.2026
13 Бесен пес
18:53 04.11.2026
14 Тик-Ток
Коментиран от #19
18:54 04.11.2026
15 кучето Кнопа ама
18:54 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 кучето Кнопа е петрухански
18:57 04.11.2026
18 Мнение
18:58 04.11.2026
19 Тихо бе
До коментар #14 от "Тик-Ток":Тъ пир
19:00 04.11.2026
20 Мич
19:02 04.11.2026
21 Очертава
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":на 8км от София през зимата действаше глутници изоставени домаши любимци. Лично съм чувал оплаквания от жители на околните квартали. И и виждал съм доказателства (изядена коза)
Доста собственица на кучета ги изоставят. Копривщенци също са ми казвали. Идват с коли и ги изритват навън. колата
19:02 04.11.2026
22 Парички
А защо режете месото на Cвинeте и Кокошките и ги продавате за пари?
Трябва да осъдите и в затвора да изхвърлите всичките ферми, заводи за производство на месо!
Демерджиев, атеб трябва да те осъдят, че ядеш Cвинcко месо!
19:06 04.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ефективна присъда за чудовището
19:09 04.11.2026
26 Би би
19:11 04.11.2026
27 Хохо Бохо
Коментиран от #28
19:19 04.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Паниковски
И стига с израза "кучето почина" - тук не става въпрос за човек. Правилно е да се каже"кучето загина" или "кучето умря".
19:35 04.11.2026