Задържаха под стража обвиняемия за смъртта на кучето Кнопа

Софийският районен съд остави под стража 43-годишния Йордан Атанасов, обвинен за причиняването на смъртта на кучето Кнопа. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.

В съдебната зала прокуратурата е поискала най-тежката мярка за неотклонение. Според свидетелски показания Атанасов е ударил кучето с крак, след което то е починало. Дни по-рано обвиняемият е проявил агресия и към друго животно.

Прокуратурата е установила общо четири подобни случая на поведение. Според съда агресията ескалирала в рамките на два дни. Магистратите са отчели, че Атанасов не се е укривал и сам се е предал на властите, както и че няма предишни осъждания. Въпреки това съдът е преценил, че обществената опасност е висока.

Обвинението е свързано със случай в столичния квартал „Кръстова вада“. Разпространени записи от охранителна камера показват мъж, който рита малкото куче Кнопа. Вината на обвиняемия не е установена с влязла в сила присъда.

Демерджиев: Насилието над животни не може да се подминава

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че СДВР е реагирала веднага след сигнала за убито куче. „Насилието над животни не може да се подминава. Не само че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност за насилие и над хора“, посочи Демерджиев.

Той каза още, че заподозреният е бил идентифициран и обявен за издирване, тъй като се е укривал. По данни, изнесени в съда, обвиняемият впоследствие се е предал сам.

Протест пред Народното събрание

Протест срещу насилието над животни е насрочен за 19 часа пред Народното събрание в София. Организаторите настояват за справедливо наказание по случая с Кнопа, по-строги мерки срещу жестокостта и ефективно прилагане на закона.

Предстои Софийският градски съд да се произнесе, ако мярката за неотклонение бъде обжалвана.