Софийският градски съд окончателно остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за смъртта на кучето Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“. Градският съд потвърди решението на Софийския районен съд и прие, че обвиняемият представлява обществена опасност.

Атанасов е привлечен към наказателна отговорност по член 325б от Наказателния кодекс. За престъплението законът предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години. В мотивите си Софийският градски съд е посочил проявена ненужна ярост и безразличие към страданието на животното.

„Деянието е извършено на публично място и е проявена особена жестокост“, е записано в мотивите, представени от съда. Според съдебната преценка тези обстоятелства, както и данните по делото, налагат най-тежката мярка за неотклонение.



Свидетелски показания и видеозаписи подкрепят извода за авторството на престъплението, посочва съдът. Решението се отнася до мярката за неотклонение и не представлява присъда. Йордан Атанасов се счита за невиновен до влизане в сила на осъдително решение.

На заседанието защитата е поискала по-лека мярка. Новият адвокат на обвиняемия Мартин Кантарев е посочил, че Атанасов трябва да работи, за да плаща издръжка на детето си. Самият обвиняем също е поискал да не остава в ареста, но съдът не е уважил молбата.



Процедурата по обжалването на първоначалното задържане беше отложена на 12 ноември, след като Атанасов поиска смяна на защитника си. Тогава съдът насрочи следващото заседание за 17 ноември и потвърди, че Софийският районен съд вече е постановил задържане под стража.

След решението на Софийския градски съд Атанасов остава в ареста, докато наказателното производство продължава. По същество предстои да бъде изяснено дали обвинението ще бъде доказано в рамките на делото.