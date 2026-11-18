Софийският районен съд разпореди на предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги, да спрат достъпа от България до шест интернет страници и техните поддомейни. Причината е, че чрез тях са предлагани инвестиционни или криптоуслуги без необходимия лиценз за страната, съобщи съдът.

Мярката е постановена по искане на председателя на Комисията за финансов надзор. Блокирането трябва да бъде извършено в срок от 24 часа след публикуване на информацията на интернет страницата на КФН.

Кои страници попадат под мярката

В съдебното разпореждане са посочени aiswapx.pro, cdblimited.com, codegotech.com/it, codegogroup.com, italianfinancial.com и urianexo.sbs. Ограничението обхваща както основните домейни, така и техните поддомейни.

„Преустановяването на достъпа до посочените интернет страници е въз основа на искания от председателя на КФН“, съобщи Софийският районен съд.

Исканията са направени на основание чл. 35а, ал. 3 от Закона за пазарите на криптоактиви и чл. 281, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Предходни действия на КФН

На 27 октомври Комисията за финансов надзор е поискала от Софийския районен съд да разпореди блокиране на интернет страници, чрез които се предлагат инвестиционни услуги или услуги, свързани с криптоактиви, от лица без право да ги предоставят. КФН е посочила, че сайтовете не са преустановили дейността си в определения срок.

След 1 юли 2026 г. криптоуслуги на територията на България могат да се предоставят само от лицензирани от КФН доставчици. Новото съдебно разпореждане не посочва санкции за потребители, които са използвали страниците, а задължава доставчиците на електронни съобщителни услуги да ограничат достъпа до тях.

Източници: novini.bg, lupa.bg