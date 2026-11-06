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Трима подсъдими са с 14 обвинения за побои в София, но са на свобода и отново бият

Трима подсъдими са с 14 обвинения за побои в София, но са на свобода и отново бият

6 Ноември, 2026 12:41 1 188 25

  • софия-
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  • обвинения-
  • софийска районна прокуратура-
  • арест

Един от тях е бил освободен от ареста по погрешка и се е върнал сам в съдебната зала. Срещу тримата има обвинения за нападения в заведения и на улицата

Трима подсъдими са с 14 обвинения за побои в София, но са на свобода и отново бият - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Трима подсъдими са с общо 14 предявени обвинения за серия нападения в София. Случаите включват побои в заведения и на улицата, а един от обвиняемите е бил освободен от ареста по погрешка и се е върнал сам в съдебната зала.

Обвиняемите са 28-годишният Мирослав Цаков и братята Красимир и Цветан Пантови, съответно на 19 и 22 години. По думите на говорителя на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов срещу тримата са предявени общо 14 обвинения. „Става дума за напълно преднамерена, целенасочена, непровокирана агресия“, заяви той.

Нападението в нощен бар

Един от основните случаи е от нощта на 28 февруари в бар на улица „Шести септември“. Според прокуратурата тримата са започнали да нападат клиенти без повод. На охранителните записи се вижда как са обръщали маси и столове и са ритали паднал на земята човек.

След напускането на заведението нападенията са продължили в района на НДК. Там двама мъже са били спрени с искане за пари и заплахи. При последвалия побой единият е получил счупен нос и избити зъби. Той е опериран по спешност в „Пирогов“, а лечението му продължава с временни импланти.

Десет ранени при по-ранен случай

Обвиненията обхващат и нападение от 11 ноември миналата година в заведение за бързо хранене на улица „Георги Сава Раковски“. По данни на прокуратурата тримата са влезли в конфликт с клиенти, след което са използвали ножове и са пребили един от мъжете, опитал да прекрати разправията. Общо 10 души са били ранени.

За този случай са повдигнати обвинения за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди, унищожаване на имущество, хулиганство и грабеж. След първото нападение тримата са били освободени под парична гаранция, а след случая през февруари са задържани под стража.

Проверка за освобождаването

По време на съдебно заседание Красимир Пантов се е явил без конвой. Пред съда той е обяснил, че е бил освободен от ареста по погрешка. Софийската районна прокуратура е потвърдила, че той се е явил доброволно, след което е бил задържан обратно в залата.

Министерството на правосъдието е съобщило, че Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е назначила проверка, която трябва да изясни как се е стигнало до освобождаването. Пантов се намира в Софийския затвор, но засега не е посочено кой носи отговорност за пропуска.

Защитата е заявила желание за споразумение със Софийската районна прокуратура още в досъдебната фаза. До момента такова споразумение не е постигнато.

Източници: novini.bg, nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Онзи дето уби кучето Конопа в ареста го били,Раковски и му отхапали ухото

    Коментиран от #3, #9

    12:42 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 време е

    31 1 Отговор
    В закона за съдебната власт да бъде прието, че съдия, който пусне престъпник, а след това този престъпник извърши ново престъпление, незабавно ще бъде освободен от поста си. Всички проблеми идват от безнаказаността на съдиите, а преценката е тяхна и е време да се носи отговорност.

    Коментиран от #16

    12:48 06.11.2026

  • 5 а сега пак питайте защо едно време

    19 3 Отговор
    е имало Белене .
    Като беше бай Тошо , тия отдавна да са там.

    12:50 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пуснат по погрешка?

    16 0 Отговор
    Държавата д се намеси по твърдо.Много са такива пишман бандити,дето налитат на беззащитни за кеф.

    12:50 06.11.2026

  • 8 Пато

    8 0 Отговор
    Лош, но справедлив!
    По грешка ме пуснаха, моля поправете я!

    12:51 06.11.2026

  • 9 тези ли

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    същите бандити ли?

    12:51 06.11.2026

  • 10 Тука

    10 1 Отговор
    Станахме като дивия запад

    12:52 06.11.2026

  • 11 Държавата на Радев

    6 4 Отговор
    Освободен по погрешка...?!?!
    Как изобщо се случва това?

    13:00 06.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 по правилно

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "време е":

    Ще е по-правилно съдията да се счита за съучастник във всяко едно следващо престъпление на освободения престъпник. И така да носи солидарна отговорност с престъпника за грешното решение което е взел спрямо него.

    Коментиран от #23

    13:04 06.11.2026

  • 17 000

    5 2 Отговор
    Как е либералистичиския рай?

    Коментиран от #21, #22

    13:11 06.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мери Джейн

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "000":

    Е как да е , не виждаш ли ? Смърди на урсула и на калас та се не трае , по -зле от умрел кон ! Така е и да ти кажа честно, смрадта на тия двете "принцеси" е най - малкия проблем. Лошото е, че се опитват да ни обяснят , че е добре да смърдиш... Либерастка работа, какво да кажа повече

    13:23 06.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 за куче по голяма наказание

    1 0 Отговор
    но за тези станало дори объркване пуснат хахах е няма таква държава инетресни времена -ще чупиш нос зъби имаш 14 обвинения и съда ще те пусне ех мила ми родино какви съдилища имаме

    13:41 06.11.2026

  • 25 Еех едно време

    0 0 Отговор
    Трябва да ки глупав за да биеш за кеф пред камери и свидетели.Ако си глупав трябва да те е страх,защото може да те наранят или ти да се нараниш.Един здрав бой в милицията щеше да свърши работа,след това аще бой и накроя бой.

    13:45 06.11.2026