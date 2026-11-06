Трима подсъдими са с 14 обвинения за побои в София, но са на свобода и отново бият

Трима подсъдими са с общо 14 предявени обвинения за серия нападения в София. Случаите включват побои в заведения и на улицата, а един от обвиняемите е бил освободен от ареста по погрешка и се е върнал сам в съдебната зала.

Обвиняемите са 28-годишният Мирослав Цаков и братята Красимир и Цветан Пантови, съответно на 19 и 22 години. По думите на говорителя на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов срещу тримата са предявени общо 14 обвинения. „Става дума за напълно преднамерена, целенасочена, непровокирана агресия“, заяви той.

Нападението в нощен бар

Един от основните случаи е от нощта на 28 февруари в бар на улица „Шести септември“. Според прокуратурата тримата са започнали да нападат клиенти без повод. На охранителните записи се вижда как са обръщали маси и столове и са ритали паднал на земята човек.

След напускането на заведението нападенията са продължили в района на НДК. Там двама мъже са били спрени с искане за пари и заплахи. При последвалия побой единият е получил счупен нос и избити зъби. Той е опериран по спешност в „Пирогов“, а лечението му продължава с временни импланти.

Десет ранени при по-ранен случай

Обвиненията обхващат и нападение от 11 ноември миналата година в заведение за бързо хранене на улица „Георги Сава Раковски“. По данни на прокуратурата тримата са влезли в конфликт с клиенти, след което са използвали ножове и са пребили един от мъжете, опитал да прекрати разправията. Общо 10 души са били ранени.

За този случай са повдигнати обвинения за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди, унищожаване на имущество, хулиганство и грабеж. След първото нападение тримата са били освободени под парична гаранция, а след случая през февруари са задържани под стража.

Проверка за освобождаването

По време на съдебно заседание Красимир Пантов се е явил без конвой. Пред съда той е обяснил, че е бил освободен от ареста по погрешка. Софийската районна прокуратура е потвърдила, че той се е явил доброволно, след което е бил задържан обратно в залата.

Министерството на правосъдието е съобщило, че Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е назначила проверка, която трябва да изясни как се е стигнало до освобождаването. Пантов се намира в Софийския затвор, но засега не е посочено кой носи отговорност за пропуска.

Защитата е заявила желание за споразумение със Софийската районна прокуратура още в досъдебната фаза. До момента такова споразумение не е постигнато.

Източници: novini.bg, nova.bg