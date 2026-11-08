Ива Михайлова поиска онлайн участие в делото в Кочани

Ива Михайлова е поискала да участва чрез видеоконферентна връзка в заседанието по делото срещу нея в Основния съд в Кочани. Молбата е подадена от нейния адвокат, а прокуратурата и съдът трябва да се произнесат дали тя ще може да се включи дистанционно.

Заседанието е насрочено за 9 ноември 2026 г. от 9:00 часа. Михайлова иска процесът да продължи с нейно участие, а не да бъде гледан в нейно отсъствие. По предложение на Основната прокуратура в Кочани съдът вече е постановил тя да бъде съдена задочно по дело за тежка катастрофа с един загинал.

Предстои изслушване на две вещи лица

В заседанието се очаква да бъдат изслушани две вещи лица, изготвили експертизи за механизма на катастрофата. Според информацията на БНТ заключенията, представени от защитата, сочат, че насрещният автомобил е навлязъл с над 50 сантиметра в лентата на Михайлова и е причинил сблъсъка. Тези данни са част от доказателствата по делото и предстои да бъдат обсъдени в съдебното производство.

Михайлова се намира в България, където е започнала лечение и рехабилитация. Тя е на активно лечение от три седмици, но все още няма прогноза колко дълго ще продължи възстановяването.

„За съжаление имам трайни последици, които ми пречат в ежедневието“, заяви Ива Михайлова пред БНТ.

По думите ѝ липсата на рехабилитация, която ѝ била отказвана месеци наред в Кочани, е довела до трайни затруднения. Тя посочи, че заради травмата на гръбнака не може да седи по обичайния за нея начин и не се чувства комфортно да кръстосва краката си.

Михайлова каза още, че лекарите са я предупредили, че изтръпването на крайниците и други последици може да останат дори след интервенция. Ако лечението в България не даде необходимия резултат, е възможно да бъде насочена за операция в Израел.

Източници: bntnews.bg