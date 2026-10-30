Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Разследват от кога е работила нелегалната фабрика в Карнобат

Разследват от кога е работила нелегалната фабрика в Карнобат

30 Октомври, 2026 03:24 703 8

  • нелегална фабрика-
  • цигари без бандерол-
  • карнобат-
  • гдбоп-
  • данс

В обекта са открити 12 тона тютюн, три производствени халета и помещения за живеене. Задържан е 58-годишен мъж от града

Разследват от кога е работила нелегалната фабрика в Карнобат - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разследващите изясняват от кога е действала нелегалната фабрика за цигари, разкрита в промишлената зона на Карнобат. При съвместна операция на ДАНС, ГДБОП и „Гранична полиция“ са открити около 12 тона тютюн, оборудване в три халета и заготовки за цигари от различни търговски марки.

Фабриката е била обособена в бивш склад за гуми. По данни на ГДБОП сигналът за обекта е постъпил в началото на месеца, а след издирвателни действия той е бил локализиран в Карнобат. При влизането на служителите производствените помещения са били оборудвани за цялостен цикъл – от обработката на тютюна до пълненето на цигарите.

„При влизането в нея беше намерено около 12 тона тютюн, оборудването, което е разположено в три халета и заготовки за производство на цигари от различни търговски марки“, заяви комисар Павел Колева, началник на отдел в ГДБОП – Бургас.

Производството е можело да продължава на смени

В обекта са открити машини за рязане и овлажняване на тютюна, както и материали за изработване на цигарите. Районната прокуратура в Бургас съобщи, че на място е имало пълната технология – от сушенето и накълцването на тютюна до пълненето на заготовките.

Разследващите са открили и три спални помещения, бани, кухня и фитнес. Според прокуратурата се предполага, че работниците са пребивавали там на смени, за да не спира производството и движението около сградата да не привлича внимание. Проверява се и предположението, че част от тях са били чужденци.

„Действително пълната технология – от сушенето на тютюна до неговото накълцване, пълнене в съответните заготовки. Има всякакъв вид заготовки“, каза Мария Маркова, ръководител на Районната прокуратура в Бургас.

Един човек е задържан

Задържан е 58-годишен мъж от Карнобат. По данни на ГДБОП се установяват останалите лица, които са имали отношение към производството и разпространението на акцизни стоки.

Предстои да се изясни и дали задържаният, който е собственик на помещенията, е бил организатор на престъпната дейност. Все още няма окончателни данни кога е започнала работата на фабриката, но мащабът на оборудването дава основание на разследващите да предполагат, че производството е продължавало продължително време.

Според старши комисар Лъчезар Момчев, директор на „Гранична полиция“ – Бургас, изделията вероятно са били предназначени за пазари в Западна и Централна Европа.

Източници: bntnews.bg


Карнобат / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Откога?

    4 3 Отговор
    Откакто Радев пропуши.

    Коментиран от #2

    03:27 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 скачал на площада за банани

    3 2 Отговор
    35 години демокрация, само рушите направеното и крадете

    яжте сега бананите

    Коментиран от #6

    03:54 30.10.2026

  • 6 Ти яж

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "скачал на площада за банани":

    нашите банани.

    Коментиран от #7

    03:57 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    4 1 Отговор
    хората са работили не крадат какво искате от тях?

    04:01 30.10.2026