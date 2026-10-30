Разследват от кога е работила нелегалната фабрика в Карнобат

Разследващите изясняват от кога е действала нелегалната фабрика за цигари, разкрита в промишлената зона на Карнобат. При съвместна операция на ДАНС, ГДБОП и „Гранична полиция“ са открити около 12 тона тютюн, оборудване в три халета и заготовки за цигари от различни търговски марки.

Фабриката е била обособена в бивш склад за гуми. По данни на ГДБОП сигналът за обекта е постъпил в началото на месеца, а след издирвателни действия той е бил локализиран в Карнобат. При влизането на служителите производствените помещения са били оборудвани за цялостен цикъл – от обработката на тютюна до пълненето на цигарите.

Производството е можело да продължава на смени

„При влизането в нея беше намерено около 12 тона тютюн, оборудването, което е разположено в три халета и заготовки за производство на цигари от различни търговски марки“, заяви комисар Павел Колева, началник на отдел в ГДБОП – Бургас.

В обекта са открити машини за рязане и овлажняване на тютюна, както и материали за изработване на цигарите. Районната прокуратура в Бургас съобщи, че на място е имало пълната технология – от сушенето и накълцването на тютюна до пълненето на заготовките.

Разследващите са открили и три спални помещения, бани, кухня и фитнес. Според прокуратурата се предполага, че работниците са пребивавали там на смени, за да не спира производството и движението около сградата да не привлича внимание. Проверява се и предположението, че част от тях са били чужденци.

Един човек е задържан

„Действително пълната технология – от сушенето на тютюна до неговото накълцване, пълнене в съответните заготовки. Има всякакъв вид заготовки“, каза Мария Маркова, ръководител на Районната прокуратура в Бургас.

Задържан е 58-годишен мъж от Карнобат. По данни на ГДБОП се установяват останалите лица, които са имали отношение към производството и разпространението на акцизни стоки.

Предстои да се изясни и дали задържаният, който е собственик на помещенията, е бил организатор на престъпната дейност. Все още няма окончателни данни кога е започнала работата на фабриката, но мащабът на оборудването дава основание на разследващите да предполагат, че производството е продължавало продължително време.

Според старши комисар Лъчезар Момчев, директор на „Гранична полиция“ – Бургас, изделията вероятно са били предназначени за пазари в Западна и Централна Европа.

Източници: bntnews.bg