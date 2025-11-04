Новини
Задържаха мигранти от Китай на ГКПП "Кулата"

Задържаха мигранти от Китай на ГКПП "Кулата"

4 Ноември, 2025 16:46 517 7

Камионът е пътувал към Гърция, от там мигрантите е трябвало да продължат по пътя си към вътрешността на Европа

Гранични полицаи от Петрич са задържали нелегални мигранти на граничен пункт “Кулата”. В камион са били открити 10 граждани на Китай.

Превозното средство е пътувало към Гърция, от там мигрантите е трябвало да намерят каналджии, които да им помогнат да продължат по пътя си към вътрешността на Европа. Задържани са шофьорът на камиона, както и един от китайските граждани.

Мигрантите ще бъдат настанени в лагер в София. Срещу шофьора е образувано досъдебно производство. За случая е уведомена и прокуратурата. Каналът е бил наблюдаван от известно време, като в него участват както граждани от други страни, така и българи.


  • 1 така е

    3 3 Отговор
    Още по времето на тоталитарната съветска диктатура в България,българите с риск за живота си бягаха от измисления им комунистически ад

    16:50 04.11.2025

  • 2 Срещу шофьора е образувано досъдебно

    2 0 Отговор
    с условна
    който вероятно не е и бг
    ако беше щяха да се похвалят

    16:51 04.11.2025

  • 3 Абсурдистан

    3 2 Отговор
    И защо бягат от този земен рай - Китай?

    16:51 04.11.2025

  • 4 Румен

    1 2 Отговор
    Пускайте ги без документи . Имаме много бездомни кучета

    16:55 04.11.2025

  • 5 А бе

    2 0 Отговор
    Защо бягат към прогнилия запад ,като можеха спокойно да се заселят в Русия !!!!!

    17:15 04.11.2025

  • 6 А защо

    3 0 Отговор
    Никой не бяга за цветущата раша

    Коментиран от #7

    17:17 04.11.2025

  • 7 интересен въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "А защо":

    Имайки в предвид, че Китай граничи с Русия. Хората предпочитат достоен живот на Запад пътувайки хиляди километри

    17:30 04.11.2025