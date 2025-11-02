Удар на столичната полиция: Заловени са около 70 000 къса цигари без бандерол в село Доброславци

Заловени са около 70 000 къса цигари без бандерол при акция в село Доброславци в столичния район "Нови Искър". Това е станало по време на съвместна операция на отдел „Икономическа полиция“ при СДВР и служители на 9-о РУ. Има задържан. Това съобщи на брифинг зам.-началникът на отдел „Икономическа полиция” към СДВР комисар Кристиян Костов, цитиран от Нова телевизия.

Той подчерта, че арестуваният е криминално проявен. Задържан е и преди за подобен вид престъпления. Тепърва ще се изяснява на каква стойност са незаконните цигари, тъй като предстои да се направят съответните експертизи.

"Предстои прокуратурата да вземе решение дали да задържи лицето с мярка до 72 часа", подчерта комисар Костов. И допълни: "Според наличната информация — цигарите са били предназначени основно за вътрешния пазар, но не е изключено и изнасяне в чужбина. Това предстои да бъде доказано допълнително".

Костов подчерта, че това е "голямо количество" незаконни цигари. "В предходни случаи при рутинни проверки сме установявали значително по-малки количества. Може да се каже, че това е едно от най-големите, залавяни към настоящия момент", категоричен е той.