Хванаха шофьорка с 2,69 промила и положителна проба за кокаин

35-годишна жена е задържана в Силистренско, след като е катастрофирала с автомобил, а тестовете са отчели 2,69 промила алкохол и положителна проба за кокаин. Случаят е станал на 6 ноември около 02:00 часа на главния път Русе–Силистра, в района на Тутракан.

Жената се е ударила в мантинела и при сблъсъка е откъснато едно от колелата на автомобила. След това е напуснала колата и се е укрила в близка гориста местност. Няколко шофьори са спрели, за да ѝ помогнат, но според полицията тя се е опитала да им отнеме телефоните, за да не подадат сигнал.

Полицаи са претърсили района и са я открили след около половин час, свита в храстите. При направените тестове дрегерът е отчел 2,69 промила алкохол, а полевата проба за наркотици е била положителна за кокаин. В автомобила е намерено и пакетче с кокаин.

„Поведението ѝ беше абсолютно неадекватно. Отказваше да говори на български език, въпреки че е българска гражданка. Казва, че не разбира нищо от това, което полицейските служители ѝ задават като въпроси“, заяви началникът на РУ–Тутракан Даниел Костадинов.

Жената е задържана за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за притежание на наркотично вещество и управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и наркотици. Данните са част от разследването, а окончателната правна оценка предстои да бъде дадена от компетентните органи.

Близо 200 случая на шофиране след алкохол от началото на годината

От полицията посочват, че през миналата година на територията на областната дирекция са установени около 196 случая на шофиране след употреба на алкохол и 60 след употреба на наркотици. От началото на тази година броят им е съответно около 200 и 45.

Полицията призовава шофьорите да бъдат отговорни на пътя, а гражданите да подават сигнали при съмнения за опасно поведение зад волана.