Ранен от Монката: Косвеният убиец е прокуратурата

Три порезни рани, 42 шева и присъда от по-малко от година затвор. Това е равносметката от нападение в Сливен, за което мъж твърди, че е извършено от Иван Радев, известен с прякора Монката. Радев е задържан и обвинен и за смъртоносно нападение над млад мъж в града миналата седмица.

Пострадалият разказа пред NOVA, че инцидентът е станал на 10 юли 2022 г. в центъра на Сливен. По думите му той не е познавал Радев, който тогава бил излязъл от затвора няколко седмици по-рано.

„На 10 юли 2022 г. той ме нападна с нож и ми причини три порезни рани. След това получих 42 шева, 33 от които бяха в областта на врата“, разказа мъжът.

Той твърди, че първоначално е бил нападнат вербално от Радев и негов приятел. Последвала физическа схватка, при която приятелят на Радев го дръпнал за ръката. Тогава пострадалият усетил силна топлина във врата и избягал. По-късно разбрал, че има отворена рана.

Делото е останало за лека телесна повреда

Според мъжа престъплението е било квалифицирано като лека телесна повреда, а Радев е получил присъда от по-малко от година затвор. Заедно с адвоката си пострадалият е поискал деянието да бъде преквалифицирано като опит за убийство.

По думите му окръжният прокурор е отказал. Като посочени мотиви мъжът цитирал това, че раните са порезни, а не прободни, както и че нападателят не е продължил действията си.

„Ако се бяха взели по-сериозни мерки, това убийство от миналата седмица щеше да бъде предотвратено“, заяви той.

Мъжът допълва, че малко преди нападението срещу него Радев е нападнал още двама или трима души, които са успели да се спасят. Твърдението не е потвърдено с допълнителни подробности в публикувания материал.

За Иван Радев и свързваните с него престъпления е говорил и вътрешният министър Иван Демерджиев. Радев е задържан и обвинен по случая със смъртоносното нападение в Сливен, като вината му предстои да бъде установена в рамките на наказателното производство.