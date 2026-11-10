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Ранен от Монката: Косвеният убиец е прокуратурата

Ранен от Монката: Косвеният убиец е прокуратурата

10 Ноември, 2026 08:52 1 168 5

  • иван радев-
  • сливен-
  • нападение с нож-
  • лека телесна повреда-
  • прокуратура

Мъжът, получил 42 шева, твърди, че прокуратурата е отказала случаят да бъде преквалифициран като опит за убийство

Ранен от Монката: Косвеният убиец е прокуратурата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Три порезни рани, 42 шева и присъда от по-малко от година затвор. Това е равносметката от нападение в Сливен, за което мъж твърди, че е извършено от Иван Радев, известен с прякора Монката. Радев е задържан и обвинен и за смъртоносно нападение над млад мъж в града миналата седмица.

Пострадалият разказа пред NOVA, че инцидентът е станал на 10 юли 2022 г. в центъра на Сливен. По думите му той не е познавал Радев, който тогава бил излязъл от затвора няколко седмици по-рано.

„На 10 юли 2022 г. той ме нападна с нож и ми причини три порезни рани. След това получих 42 шева, 33 от които бяха в областта на врата“, разказа мъжът.

Той твърди, че първоначално е бил нападнат вербално от Радев и негов приятел. Последвала физическа схватка, при която приятелят на Радев го дръпнал за ръката. Тогава пострадалият усетил силна топлина във врата и избягал. По-късно разбрал, че има отворена рана.

Делото е останало за лека телесна повреда

Според мъжа престъплението е било квалифицирано като лека телесна повреда, а Радев е получил присъда от по-малко от година затвор. Заедно с адвоката си пострадалият е поискал деянието да бъде преквалифицирано като опит за убийство.

По думите му окръжният прокурор е отказал. Като посочени мотиви мъжът цитирал това, че раните са порезни, а не прободни, както и че нападателят не е продължил действията си.

„Ако се бяха взели по-сериозни мерки, това убийство от миналата седмица щеше да бъде предотвратено“, заяви той.

Мъжът допълва, че малко преди нападението срещу него Радев е нападнал още двама или трима души, които са успели да се спасят. Твърдението не е потвърдено с допълнителни подробности в публикувания материал.

За Иван Радев и свързваните с него престъпления е говорил и вътрешният министър Иван Демерджиев. Радев е задържан и обвинен по случая със смъртоносното нападение в Сливен, като вината му предстои да бъде установена в рамките на наказателното производство.


Сливен / България
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  • 1 Тик-Ток

    24 0 Отговор
    Съдебната система е най големия генератор на престъпност в България

    08:57 10.11.2026

  • 2 Шапкаря

    15 0 Отговор
    За убиеца тепърва ще доказват нашите умници.В БГ няма съд.система.Заприличахме на кланица.

    09:12 10.11.2026

  • 3 Ами

    7 0 Отговор
    Тоз прокурор сега да бъде привлечен под отговорност като помагач на убиеца... Освобождаването му от длъжност би било едно добро начало, а ако се съберат с Монката в зандана - идеално развитие...

    09:34 10.11.2026

  • 4 Питам

    3 0 Отговор
    Монката да не е брат на Семерджиев и прокурорския? Също телосложение, същи татуси на същите места? А може би са нацистко ОПГ с тези пречупени кръстове?

    09:42 10.11.2026

  • 5 бг прокурор

    2 0 Отговор
    под 100 шева е много лека повреда.... незначителна

    09:46 10.11.2026