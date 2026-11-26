Пети младеж е задържан по разследването за блудствени действия над непълнолетно момиче в София. По случая е установена и втора предполагаема жертва – 16-годишно момиче, което също е присъствало на партито в нощта след Хелоуин, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов.

Според прокуратурата посегателството над второто момиче е извършено в началото на септември на оживена спирка на градския транспорт. „Непълнолетната е била принуждавана да извършва действия против волята си, като никой от присъстващите свидетели не се е намесил“, заяви Коджаниколов. Разследването трябва да установи конкретните обстоятелства и участието на задържаните.

Трима непълнолетни остават в ареста

Софийският градски съд остави в ареста тримата обвиняеми на 14, 15 и 16 години по първия случай. Решението е окончателно. Съдът е приел, че събраните до момента данни обосновават предположение за съпричастността им към блудствените действия с 15-годишно момиче, като е отчел и начина, по който според обвинението е извършено посегателството.

Четвъртият задържан е на 19 години и също е обвиняем. Неговото конкретно участие все още се изяснява. Новото задържане разширява разследването, което започна след появата на видеозаписи в социалните мрежи.

Прокуратурата проверява разпространението на клиповете

По данни на обвинението първият случай е станал в нощта след Хелоуин. Тогава около 15 тийнейджъри са се събрали в апартамент след посещение на детска дискотека. Част от действията са били заснети, а видеозаписите впоследствие са разпространени в интернет.

„Полагаме огромни усилия клиповете да бъдат свалени, но проблемът е почти нерешим, тъй като все още се разпространяват“, каза говорителят на Софийската районна прокуратура. По думите му е издадена заповед за действия, но засега не е установено кои лица разполагат с видеата и ги разпространяват.

Източници: novini.bg, bntnews.bg, nova.bg