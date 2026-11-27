Прокуратурата води разследване за агресия във филиала за спешна медицинска помощ в Искър. Сигналът е подаден вечерта на 26 ноември от служител, който съобщил за прието лице в нетрезво състояние, създаващо проблеми.

По делото е установено, че 16-годишно момче, придружено от свой роднина, е посетило Спешния медицински център, за да получи медицинска помощ. По време на прегледа непълнолетният е проявил вербална агресия, буйствал е и според прокуратурата е нанесъл удар на служител на центъра, който е шофьор на служебен автомобил.

„Делото е образувано в хипотезата на неотложност“, съобщиха от прокуратурата. Като първо действие по разследването е бил разпитан свидетел. Впоследствие са разпитани всички лица, присъствали по време на случая.

Назначена е съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи характера и степента на причиненото телесно увреждане на служителя. Предстои и назначаването на съдебнопсихиатрична експертиза по отношение на непълнолетния.

Непълнолетният е бил задържан след инцидента

По-рано полицията съобщи, че непълнолетният е задържан след случилото се. Разследването се провежда под надзора на прокуратурата, а следващите действия ще зависят от заключенията на назначените експертизи и събраните свидетелски показания.

Източници: dariknews.bg