Проф. Станимир Карапетков отрече да е оказвал натиск върху колеги или да е изготвял манипулирани автотехнически експертизи. Председателят на Съюза на независимите автотехнически експерти в България говори на пресконференция след претърсването на дома му в Сливен от служители на ГДБОП и временното му задържане.

Разследването е за принуда чрез заплашване, извършена на 17 февруари 2026 г. в Плевен. При процесуално-следствените действия са иззети лаптоп, флашпамет, документи и мобилен телефон. Досъдебното производство се води под надзора на Районната прокуратура в Плевен, съобщи БНР.

Карапетков заяви, че сигналът срещу него е свързан с конфликта му с Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна, както и с граждански дела за клевета.

„Това образувано досъдебно производство е ответна мярка срещу няколко граждански дела, които съм организирал срещу лицето Николай Попов за клевета“,

каза автоекспертът. Това е негова версия за причините, довели до разследването.

Първоначално за акцията в дома му беше съобщено на 21 ноември. Тогава NOVA посочи, че Карапетков е бил задържан, докато траят действията по претърсването. След приключването им той е бил освободен, без публично да е обявена информация за повдигнато обвинение.

Коментар за катастрофата на „Тракия“

Карапетков коментира и участието си в разследването на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. По думите му разследващите са го потърсили, но той още при пристигането си е заявил, че ще се оттегли, ако присъствието му създава съмнения за безпристрастността на експертизата.

„Веднага, само да ми намекнат, излизам. Аз вече не искам да правя тази експертиза, просто мъртвите ме задължават да работя“,

заяви Карапетков.

Спорът по делото срещу Лютви Местан

Повод за новите публични спорове около работата на автоексперта стана и решението на Окръжния съд в Кърджали от 12 ноември. Съдът оправда на първа инстанция Лютви Местан по делото за катастрофата край село Загорско през април 2019 г., при която загина шестмесечно бебе. Вторият подсъдим получи условна присъда от три години лишаване от свобода с петгодишен изпитателен срок. Решението не е окончателно.

Карапетков, който е изготвил експертното заключение по делото, отхвърли твърденията, че е манипулирал данни от огледа, включително за стоп-линията на кръстовището. Той заяви, че експертите са приели като работна хипотеза, че автомобилът на Местан е спрял преди навлизането в платното, а точната позиция на стоп-линията - дали е била на един, два или пет метра от него - не е имала значение за анализа.

Карапетков посочи още, че експертите са работили по данните от протокола за оглед, изготвен от разследващите органи. Той показа снимки, на които според него се вижда силно износена стоп-линия.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg, nova.bg