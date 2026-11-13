Новини
Крими »
Оправдаха Лютви Местан за катастрофата край Загорско

Оправдаха Лютви Местан за катастрофата край Загорско

13 Ноември, 2026 02:59 644 9

  • лютви местан-
  • катастрофа край загорско-
  • окръжен съд кърджали-
  • юсеин ахмед-
  • съдебно дело

Окръжният съд в Кърджали осъди условно на три години бащата на загиналото бебе Юсеин Ахмед. Присъдата може да бъде обжалвана пред Апелативния съд в Пловдив

Оправдаха Лютви Местан за катастрофата край Загорско - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан по обвинението за катастрофата край момчилградското село Загорско през 2019 г., при която загина бебе. По делото съдът осъди условно втория подсъдим – бащата на детето Юсеин Ахмед.

На Ахмед е наложено наказание от три години лишаване от свобода с петгодишен изпитателен срок. Той е лишен и от право да управлява автомобил за шест години, както и трябва да заплати разноски по делото в размер на над 27 хиляди евро. Присъдата беше обявена след девет часа заключителни пледоарии. Тя може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.

След произнасянето Лютви Местан благодари на съда за решението.

„Очаквах тази присъда още от първия ден“, каза Местан.

Той заяви, че присъдата е възстановила доверието му в българската правосъдна система. По думите му действията на прокуратурата са нарушили конституционните му права. Местан допълни, че след окончателното приключване на процеса ще потърси правата си срещу хора, които според него са дали неверни свидетелски показания.

Юсеин Ахмед отказа коментар. Адвокатът му Николай Димитров обяви, че защитата ще обжалва осъдителната присъда и ще поиска събирането на допълнителни доказателства.

„Това е експертизата, върху която съдът е постановил осъдителна присъда спрямо нашия доверител“, каза Димитров.

Адвокатът постави под съмнение заключението на вещите лица и заяви, че едното не е издържало необходимите изпити, а другото не се е явило на изпит. Защитата очаква на втора инстанция да бъде допусната нова експертиза.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg, vesti.bg


Кърджали / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ