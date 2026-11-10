Ива Михайлова: Експертизи сочат другия автомобил за катастрофата

Две автотехнически експертизи сочат, че насрещно движещият се автомобил е навлязъл в лентата на Ива Михайлова и е предизвикал катастрофата, заради която тя е обвиняема. Заключенията са представени на заседанието по делото в Кочани.
Според експертите автомобилът, движещ се от Щип към Кочани, е преминал в лентата, в която се е движила Михайлова. Едно от вещите лица е посочило като вероятна причина за отклоняването наличието на полицейски патрул, спрял друг автомобил за проверка на място, на което това не е било редно да се извършва.
Прокуратурата и защитата с противоположни тези
Михайлова не е присъствала лично на заседанието, тъй като се намира в България и продължава лечение в болница. Съдът е отхвърлил две нейни молби за участие чрез видеоконферентна връзка.
Прокуратурата поддържа, че обвиняемата е напуснала Северна Македония, за да избегне наказателна отговорност. Защитата оспорва това твърдение. Адвокатът Насер Рауфи заявява, че Михайлова не е избягала, няма издадена заповед за издирването ѝ и е заминала за България, тъй като не е могла да получи необходимото лечение в Северна Македония.„Другото моторно превозно средство е навлязло в лентата на Ива, а не както обвинението се опитва да представи ситуацията – по обратния начин“, заяви адвокатът Насер Рауфи.
По думите му материалните доказателства не потвърждават мястото на следите от триене, посочено от вещото лице на обвинението. Защитата твърди и че други доказателства изключват възможността автомобилът на Михайлова да е навлязъл в насрещната лента.
Следващото заседание е на 27 ноември
Прокурорът е заявил, че трябва подробно да се запознае със заключенията, преди да разпита експертите. Следващото заседание е насрочено за 27 ноември. Очаква се тогава прокуратурата да зададе въпроси на двамата специалисти, изготвили експертизите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 и при тях е така
10:45 10.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 макета
10:49 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Нагло та дрънка
Това парче, ще надмине баща си!
Коментиран от #10
10:57 10.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Една българка,
10:59 10.11.2026
10 Защото
До коментар #7 от "Нагло та дрънка":Се е писала българка, македонизма учи да мразиш българите.
11:01 10.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 таз докога
кво ни интересува
Коментиран от #19
11:03 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 без омраза
11:05 10.11.2026
15 Край
Коментиран от #18
11:08 10.11.2026
16 ако искането за екстрадиране
Коментиран от #20
11:09 10.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Аве баце
До коментар #15 от "Край":Тя и Българска гражданка
11:16 10.11.2026
19 Е иии
До коментар #12 от "таз докога":Не чети ве кой те кара
11:17 10.11.2026
20 без късмет
До коментар #16 от "ако искането за екстрадиране":Няма автоматично задължение за екстрадиране на БГ граждани за страни извън ЕС, особено за очевидни случаи, когато са потърпевши, а не причинители на ПТП.
11:17 10.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Българофобите
Коментиран от #24
11:20 10.11.2026
23 Мсаа
Коментиран от #26
11:22 10.11.2026
24 3333
До коментар #22 от "Българофобите":Тая не е българка.
Коментиран от #25
11:23 10.11.2026
25 Ти по0скоро
До коментар #24 от "3333":не си българин! А тя Е БЪЛГАРКА!
11:23 10.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Не копирай чужд ник!
До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":В ИСТОРИЯТА НЯМА АКО! Не изкривявай коментара му!
11:27 10.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.