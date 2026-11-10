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Ива Михайлова: Експертизи сочат другия автомобил за катастрофата

Ива Михайлова: Експертизи сочат другия автомобил за катастрофата

10 Ноември, 2026 10:37 1 001 28

  • ива михайлова-
  • кочани-
  • катастрофа-
  • експертизи-
  • съдебно дело

Две автотехнически заключения сочат, че насрещно движещата се кола е навлязла в лентата на обвиняемата. Следващото заседание по делото е насрочено за 27 ноември

Ива Михайлова: Експертизи сочат другия автомобил за катастрофата - 1
Снимка: МВР- Северна Македония
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Две автотехнически експертизи сочат, че насрещно движещият се автомобил е навлязъл в лентата на Ива Михайлова и е предизвикал катастрофата, заради която тя е обвиняема. Заключенията са представени на заседанието по делото в Кочани.

Според експертите автомобилът, движещ се от Щип към Кочани, е преминал в лентата, в която се е движила Михайлова. Едно от вещите лица е посочило като вероятна причина за отклоняването наличието на полицейски патрул, спрял друг автомобил за проверка на място, на което това не е било редно да се извършва.

Прокуратурата и защитата с противоположни тези

Михайлова не е присъствала лично на заседанието, тъй като се намира в България и продължава лечение в болница. Съдът е отхвърлил две нейни молби за участие чрез видеоконферентна връзка.

Прокуратурата поддържа, че обвиняемата е напуснала Северна Македония, за да избегне наказателна отговорност. Защитата оспорва това твърдение. Адвокатът Насер Рауфи заявява, че Михайлова не е избягала, няма издадена заповед за издирването ѝ и е заминала за България, тъй като не е могла да получи необходимото лечение в Северна Македония.

„Другото моторно превозно средство е навлязло в лентата на Ива, а не както обвинението се опитва да представи ситуацията – по обратния начин“, заяви адвокатът Насер Рауфи.

По думите му материалните доказателства не потвърждават мястото на следите от триене, посочено от вещото лице на обвинението. Защитата твърди и че други доказателства изключват възможността автомобилът на Михайлова да е навлязъл в насрещната лента.

Следващото заседание е на 27 ноември

Прокурорът е заявил, че трябва подробно да се запознае със заключенията, преди да разпита експертите. Следващото заседание е насрочено за 27 ноември. Очаква се тогава прокуратурата да зададе въпроси на двамата специалисти, изготвили експертизите.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и при тях е така

    11 1 Отговор
    Парата и режима определя посоката на автомобила.

    10:45 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 макета

    5 3 Отговор
    И ние на тия ще им помагаме като им горят дискотеките - бегай бе

    10:49 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нагло та дрънка

    7 8 Отговор
    Като е невинна, защо премина границата незаконно ?
    Това парче, ще надмине баща си!

    Коментиран от #10

    10:57 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Една българка,

    8 4 Отговор
    една българска жена, не се преклони пред северомакедонската сабя, всички МЪЖЕ се скриха зад нея!

    10:59 10.11.2026

  • 10 Защото

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нагло та дрънка":

    Се е писала българка, македонизма учи да мразиш българите.

    11:01 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 таз докога

    6 3 Отговор
    ще я разнасяте кат национален герой
    кво ни интересува

    Коментиран от #19

    11:03 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 без омраза

    3 1 Отговор
    Експертизата на прокуратурата противоречи на експертизата на защитата и правосъдието очевидно ще се протака и за назидание на ...

    11:05 10.11.2026

  • 15 Край

    5 1 Отговор
    Момето да си носи кръста. Кой крив и кой прав ще реши македонския съд и не може да става междудържавен спор.

    Коментиран от #18

    11:08 10.11.2026

  • 16 ако искането за екстрадиране

    0 1 Отговор
    беше от братята Хамериканци вече да сме забравили за тази госпоИца. Но все пак браво на нашата правосъдна система, дано така не се огъва и при на други Големи Братя и сестри!

    Коментиран от #20

    11:09 10.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аве баце

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Край":

    Тя и Българска гражданка

    11:16 10.11.2026

  • 19 Е иии

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "таз докога":

    Не чети ве кой те кара

    11:17 10.11.2026

  • 20 без късмет

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "ако искането за екстрадиране":

    Няма автоматично задължение за екстрадиране на БГ граждани за страни извън ЕС, особено за очевидни случаи, когато са потърпевши, а не причинители на ПТП.

    11:17 10.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Българофобите

    3 3 Отговор
    изплуваха от канализацията и замърсиха с антибългарските си груби и пошли коментари срещу едно невинно българско дете!

    Коментиран от #24

    11:20 10.11.2026

  • 23 Мсаа

    0 1 Отговор
    Явно е много трудно да определят мястото на сблъсъка, да не говорим за другите подробности.Съда им заседава у селския хоримаг.На една маса са насядали прокурор, обвиняема и съд.

    Коментиран от #26

    11:22 10.11.2026

  • 24 3333

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Българофобите":

    Тая не е българка.

    Коментиран от #25

    11:23 10.11.2026

  • 25 Ти по0скоро

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "3333":

    не си българин! А тя Е БЪЛГАРКА!

    11:23 10.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Не копирай чужд ник!

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":

    В ИСТОРИЯТА НЯМА АКО! Не изкривявай коментара му!

    11:27 10.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.