Ива Михайлова: Експертизи сочат другия автомобил за катастрофата

Две автотехнически експертизи сочат, че насрещно движещият се автомобил е навлязъл в лентата на Ива Михайлова и е предизвикал катастрофата, заради която тя е обвиняема. Заключенията са представени на заседанието по делото в Кочани.

Според експертите автомобилът, движещ се от Щип към Кочани, е преминал в лентата, в която се е движила Михайлова. Едно от вещите лица е посочило като вероятна причина за отклоняването наличието на полицейски патрул, спрял друг автомобил за проверка на място, на което това не е било редно да се извършва.

Прокуратурата и защитата с противоположни тези

Михайлова не е присъствала лично на заседанието, тъй като се намира в България и продължава лечение в болница. Съдът е отхвърлил две нейни молби за участие чрез видеоконферентна връзка.

Прокуратурата поддържа, че обвиняемата е напуснала Северна Македония, за да избегне наказателна отговорност. Защитата оспорва това твърдение. Адвокатът Насер Рауфи заявява, че Михайлова не е избягала, няма издадена заповед за издирването ѝ и е заминала за България, тъй като не е могла да получи необходимото лечение в Северна Македония.

„Другото моторно превозно средство е навлязло в лентата на Ива, а не както обвинението се опитва да представи ситуацията – по обратния начин“, заяви адвокатът Насер Рауфи.

По думите му материалните доказателства не потвърждават мястото на следите от триене, посочено от вещото лице на обвинението. Защитата твърди и че други доказателства изключват възможността автомобилът на Михайлова да е навлязъл в насрещната лента.

Следващото заседание е на 27 ноември

Прокурорът е заявил, че трябва подробно да се запознае със заключенията, преди да разпита експертите. Следващото заседание е насрочено за 27 ноември. Очаква се тогава прокуратурата да зададе въпроси на двамата специалисти, изготвили експертизите.